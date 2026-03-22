Una travesía riesgosa en el lago Huron obliga a una de las operaciones de rescate más complejas de la temporada (@USCGGreatLakes)

El rescate de un conductor de una moto de nieve de 55 años de edad, atrapado sobre un bloque de hielo a la deriva en el lago Huron bajo condiciones de ventisca y visibilidad nula cerca de la isla Mackinac, obligó a una intervención coordinada con medios aéreos y marítimos la tarde del domingo pasado.

Las autoridades informaron que la decisión del individuo de cruzar el lago desoyendo recomendaciones creó un riesgo extraordinario tanto para él como para los servicios de emergencia, que debieron desplegarse en una de las operaciones más complejas registradas esa temporada.

Según la cadena estadounidense de noticias Fox News, el hombre fue finalmente localizado y auxiliado tras una operación conjunta que involucró al cuerpo local de bomberos de Isla Mackinac y la agencia federal de socorro marítimo Guardia Costera de Estados Unidos.

Un hombre quedó atrapado tras intentar cruzar el lago en moto de nieve durante una tormenta de nieve que redujo la visibilidad y complicó las labores de rescate (Lt. William Erekson/U.S. Coast Guard)

De acuerdo al jefe de bomberos de la isla Mackinac, Jason St. Onge, los bomberos necesitaron casi 40 minutos para recorrer apenas seiscientos metros de hielo inestable durante el retorno a la costa, debido a la acumulación de nieve profunda, placas irregulares y la reducción de la visibilidad.

St. Onge señaló a través de sus redes sociales que el lago “no es ni un lago interior ni un pequeño estanque: sus condiciones varían minuto a minuto y no hay entidad que pueda garantizar seguridad alguna sobre el hielo”.

Según la Guardia Costera citada por Fox News, el hombre había recibido advertencias previas de no internarse sobre las capas heladas del lago Huron. A pesar de esto, decidió emprender la travesía y quedó varado en una plancha de hielo cada vez más reducida, tras perder la orientación en medio del temporal. La situación se agravó cuando, tras comunicarse con los rescatistas, el individuo intentó avanzar utilizando su GPS y se topó con un sector de aguas abiertas que le impidió continuar.

La respuesta incluyó el despliegue del rompehielos Cutter Mackinaw (WLBB-30), que se desvió de su ruta habitual para participar del rescate. Un video publicado por la Guardia Costera muestra cómo la grúa del barco elevó a la moto de nieve del hombre desde la misma placa de hielo que amenazaba fragmentarse bajo el peso del vehículo.

Finalmente, el individuo y su vehículo fueron embarcados en la nave, donde personal sanitario de la tripulación le brindó atención y verificó que se encontraba en condición estable.

Pese a las advertencias de no aventurarse sobre el hielo, el conductor eligió continuar su trayecto y terminó aislado en un bloque de hielo a la deriva (Lt. William Erekson/U.S. Coast Guard)

Un rescate bajo condiciones extremas y el mensaje de las autoridades

El teniente William Erekson, oficial asistente de operaciones del rompehielos Mackinaw, resumió: “La respuesta de hoy fue un esfuerzo de equipo para salvar a una persona en peligro. Todos participaron en las tareas, desde el despliegue desafiante sobre el hielo bajo mal tiempo, pasando por la coordinación en la embarcación, hasta la cooperación con la Guardia Costera del Sector Grandes Lagos del Norte. Este caso es un recordatorio de que, cuando la vida está en juego, la Guardia Costera está lista para responder”.

El siguiente bloque resume los hechos clave del caso: un hombre de 55 años, que había sido alertado sobre los peligros de cruzar el lago Huron, quedó atrapado sobre una plancha de hielo a la deriva debido a una tormenta de nieve y fue localizado a unos 1.600 metros al oeste de Sunset Rock gracias a una señal de auxilio.

El rescate requirió la intervención del rompehielos Cutter Mackinaw y de equipos terrestres y marítimos, en una misión que puso a prueba la coordinación interinstitucional y volvió a poner en agenda los riesgos de transitar sobre hielo en condiciones climatológicas extremas, según Fox News.

Las autoridades destacaron la dificultad del operativo por el clima severo y reiteraron el llamado a respetar las alertas de seguridad en la zona (Lt. William Erekson/U.S. Coast Guard)

En un mensaje posterior, St. Onge reiteró: “No una sola entidad respalda la seguridad del hielo ni se responsabiliza de su vigilancia. Cada cruce implica riesgo propio. En este caso, el riesgo recayó en los propios rescatistas”.

La operación fue documentada por los equipos de la Guardia Costera, que asistieron no solo al hombre sino también a la recuperación segura de la moto de nieve, evitando que quedara abandonada como un nuevo riesgo ambiental.

A diferencia de otros rescates recientes en lagos menores, este episodio implicó condiciones de nieve profunda, hielo dentado y una visibilidad cercana a cero, resultado del temporal que azotaba la zona, lo que ralentizó los movimientos y elevó la dificultad operativa, según detallaron autoridades a Fox News.

Durante la operación, la colaboración interinstitucional y el uso coordinado de recursos tecnológicos y humanos resultaron claves, según describieron sus protagonistas.