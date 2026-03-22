Un ex sargento de la policía universitaria admite posesión de más de 600 archivos de pornografía infantil

La imagen institucional de Paul McClain fue retirada de la web oficial tras el avance del proceso judicial en su contra (San Diego State University/UPD)

Un ex sargento de la policía de la Universidad Estatal de San Diego, Paul Aurelio McClain, admitió la posesión de más de 600 archivos de pornografía infantil tras la incautación de pruebas durante un operativo en marzo de 2025. El caso involucra a adultos con menores de hasta seis años y evidencia digital de material sexual explícito.

Además, el acusado, quien ocupaba una posición de confianza y es padre de tres hijos, enfrenta cargos graves. Según informaron las autoridades federales al periódico estadounidense Los Angeles Times, la sentencia se conocerá el 24 de junio y podría alcanzar los 20 años en prisión federal.

El informe de la fiscalía del Distrito Sur de California, citado por Los Angeles Times, señala que dentro del material fueron hallados videos con títulos como pedo lolita preteen, 14yo Russian Prostitute y molested rape, donde aparecen menores en actos sexuales de distinta índole.

El campus implementó medidas inmediatas para separar al oficial de la fuerza y revisa sus protocolos internos tras el escándalo (San Diego State University)

Algunos de los archivos superan más de una hora de duración y, según el acta judicial, al menos una de las víctimas parece tener una discapacidad intelectual. Tras la pena de prisión, McClain deberá inscribirse en el registro nacional de delincuentes sexuales.

McClain —de 46 años— fue detenido en su residencia de Menifee, en el condado de Riverside, cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de registro e incautaron varios dispositivos digitales.

En esa intervención descubrieron también una grabación, aparentemente realizada con una cámara oculta en el baño del hogar, que muestra a una mujer adulta duchándose y saliendo desnuda. El periódico estadounidense Los Angeles Times detalla que la familia convivía completa en ese domicilio, junto a los tres hijos de 9, 13 y 16 años.

El ex sargento, con experiencia en informática, enfrenta una posible condena federal y la obligación de registrarse como delincuente sexual (San Diego State University/UPD)

Detalles de la investigación judicial

El proceso penal comenzó cuando McClain compareció inicialmente ante la justicia, declarando no ser culpable. El miércoles cambió su declaración a culpable y reconoció haber descargado archivos de abuso sexual infantil con representaciones de adolescentes y preadolescentes.

El seguimiento policial a través de redes de intercambio directo de archivos, conocidas como peer-to-peer, permitió rastrear el flujo de datos hasta una computadora localizada en su domicilio, que funcionaba bajo el nombre de usuario “astro99999”.

La conexión fue confirmada en julio de 2024, cuando un agente encubierto logró descargar varios archivos ilegales tras comparar la dirección IP con la vivienda de McClain. Este procedimiento se repitió en febrero de 2025 y arrojó resultados coincidentes.

La investigación reveló que el acusado no solo almacenaba cientos de archivos de contenido explícito, sino que empleaba su conocimiento en programación informática, título académico referido por su esposa en declaraciones judiciales consignadas por el periódico estadounidense Los Angeles Times, para operar y ocultar estas redes privadas. Su esposa detalló, además, que McClain estaba en activo como policía y que se encontraron tanto un vehículo policial como prendas oficiales en la vivienda.

Los investigadores federales rastrearon la actividad ilícita mediante redes de intercambio de archivos y vincularon la evidencia digital directamente al domicilio del acusado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operaba la red y reacción institucional

La Universidad Estatal de San Diego informó públicamente que el oficial fue apartado de sus funciones en cuanto se conocieron los hechos y se inició su despido, así como una investigación interna para revisar posibles responsabilidades adicionales.

El superior inmediato de McClain manifestó a los investigadores el día del registro que el acusado “no estaba asignado a investigaciones de explotación infantil”.

El caso de McClain forma parte de una investigación más amplia sobre el uso ilegal de redes peer-to-peer para distribuir pornografía infantil. Desde su detención en marzo de 2025, McClain permanece bajo custodia federal.