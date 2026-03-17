Estos son los países de América Latina a los que estadounidenses pueden viajar sin visa en 2026

La exención de visa para ciudadanos estadounidenses en países latinoamericanos sigue vigente durante 2026, facilitando viajes de turismo, negocios o visitas familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso de ciudadanos estadounidenses a países latinoamericanos sin necesidad de visa se mantiene vigente durante 2026, lo que incide directamente en quienes planean viajes por turismo, negocios o visitas familiares en la región.

Esta disposición, confirmada por el Departamento de Estado, organismo federal estadounidense, y por agencias migratorias de los países de destino, simplifica los trámites y responde a acuerdos bilaterales y normativas vigentes. El Departamento de Estado recomienda a los viajeros consultar fuentes oficiales antes de cada viaje, ya que los períodos de permanencia permitidos varían entre 30 y 183 días según la regulación local.

A lo largo de los últimos años, los gobiernos de Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay han mantenido políticas de exención de visa para estadounidenses, lo que ha repercutido en la movilidad dentro del continente. Según la agencia de noticias Reuters, en su informe publicado en marzo de 2026 y confirmado en los portales de las autoridades migratorias de cada país, las excepciones y requisitos adicionales dependen de la legislación particular de cada Estado.

¿A qué países pueden ingresar los estadounidenses solo con pasaporte?

La lista de destinos latinoamericanos que permiten el ingreso de ciudadanos de Estados Unidos solo con pasaporte es amplia. El Departamento de Estado mantiene actualizado un registro de los requisitos migratorios en su portal oficial.

Entre los países sudamericanos que no exigen visa para turistas estadounidenses se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En todos estos casos, el periodo permitido de permanencia es de 90 días, excepto en Perú, donde puede extenderse hasta 183 días al año.

En América Central, los nacionales de Estados Unidos ingresan sin visa a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para estancias de hasta 90 días, salvo en México, que permite hasta 180 días y exige tramitar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) al llegar.

En el Caribe, República Dominicana solicita la compra de una tarjeta de turista, pero no exige visa para estadounidenses. Cuba mantiene el requisito de tarjeta de turista y limita la entrada a motivos incluidos en las categorías autorizadas por la legislación estadounidense. La agencia Reuters reportó que, a partir de abril de 2025, Brasil restablece la exigencia de visa electrónica para estadounidenses debido a la revisión de su política migratoria en respuesta a criterios de reciprocidad internacional.

¿Cuáles son los requisitos de ingreso adicionales para ciudadanos de Estados Unidos?

Las autoridades migratorias de la región pueden requerir documentación adicional al pasaporte. El Departamento de Estado, organismo federal estadounidense, señala que los funcionarios fronterizos podrían solicitar:

Comprobante de fondos suficientes para la estadía

Boleto de salida hacia Estados Unidos o un tercer destino

o un tercer destino Dirección de alojamiento durante la visita

Certificado de vacunación contra fiebre amarilla en países donde hay riesgo sanitario

El Departamento de Estado recomienda verificar los requisitos específicos en embajadas o consulados de cada país antes del viaje, ya que las regulaciones pueden modificarse sin previo aviso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informa que los períodos de permanencia permitidos varían de 30 a 183 días según el país de destino en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué países exigen visa a estadounidenses y cuáles han cambiado sus políticas?

El caso de Brasil representa uno de los cambios más recientes. De acuerdo con el Departamento de Estado y la Embajada de Brasil en Estados Unidos, a partir del 10 de abril de 2025 entra en vigor el requisito de visa electrónica para turistas estadounidenses. Esta medida revierte la exención aplicada en años anteriores para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia, y responde a la necesidad de equiparar sus políticas migratorias con las de dichos países.

En Cuba, la legislación estadounidense impide el turismo libre. El Departamento de Estado indica que la entrada solo se permite bajo una de las 12 categorías estipuladas por el gobierno de Estados Unidos, como visitas familiares, actividades educativas o profesionales y proyectos humanitarios. Además, es obligatoria la obtención de una tarjeta de turista antes del viaje.

La política de ingreso de República Dominicana para estadounidenses se mantiene igual, permitiendo el acceso sin visa mediante la compra de una tarjeta de turista. Esta tarjeta puede adquirirse en línea o en el aeropuerto al arribo, según informan las autoridades migratorias dominicanas.

¿Cómo se tramita la Forma Migratoria Múltiple para ingresar a México?

México exige a todos los extranjeros que lleguen por vía aérea o terrestre obtener la Forma Migratoria Múltiple (FMM). El documento se entrega al entrar al país y resulta obligatorio presentarlo al salir. La estadía autorizada es de hasta 180 días, siempre que no se realicen actividades remuneradas.

El Departamento de Estado informa que la FMM puede completarse en línea o en los puntos de ingreso y debe conservarse durante toda la estadía, entregándose a las autoridades mexicanas al abandonar el país.

¿Cuál es el costo del pasaporte estadounidense y cómo se obtiene?

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece los siguientes valores oficiales para la emisión o renovación del pasaporte en 2026:

Libreta para adultos: el costo del pasaporte para adultos es de USD 130 , más una tarifa de aceptación de USD 35, totalizando USD 165

, más una tarifa de aceptación de USD 35, totalizando USD 165 Libreta para menores de 16 años: USD 100, más una tarifa de aceptación de USD 35, resultando en USD 135

Tarjeta de pasaporte para adultos: USD 30, más USD 35 de aceptación, totalizando USD 65

Tarjeta de pasaporte para menores: USD 15, más USD 35 de aceptación, totalizando USD 50

Servicio acelerado: USD 60 adicionales a las tarifas anteriores

Las solicitudes pueden gestionarse en oficinas postales autorizadas, bibliotecas públicas o centros regionales designados. En casos urgentes, el trámite se realiza en una agencia regional de pasaportes, con cita previa.

¿Qué diferencias existen entre la libreta y la tarjeta de pasaporte?

La libreta de pasaporte estadounidense permite viajar por vía aérea, terrestre o marítima a todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, incluyendo páginas para sellos y visas internacionales y siendo válida en aeropuertos y puertos internacionales, según el Departamento de Estado.

La tarjeta de pasaporte es únicamente válida para ingresos terrestres o marítimos desde Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe. La tarjeta de pasaporte no habilita para vuelos internacionales. El Departamento de Estado aclara que resulta práctica para quienes cruzan fronteras terrestres o viajan en crucero.

Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Ecuador mantienen políticas de ingreso sin visa para estadounidenses, con requisitos y regulaciones migratorias específicas por país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se recomienda consultar fuentes oficiales antes de viajar?

Las autoridades migratorias de cada país conservan la facultad de modificar los requisitos de ingreso en función de consideraciones sanitarias, de seguridad o diplomáticas. El Departamento de Estado, organismo federal estadounidense, y el CDC, autoridad sanitaria de Estados Unidos, recomiendan revisar regulaciones y sugerencias actualizadas antes de cualquier desplazamiento internacional.

El Departamento de Estado publica actualizaciones periódicas sobre condiciones sanitarias, alertas de seguridad y restricciones migratorias, mientras que el CDC informa acerca de vacunas exigidas o sugeridas para cada destino.

¿Qué impacto tiene la exención de visa en los viajes de estadounidenses a América Latina?

Según la agencia de noticias Reuters, la exención de visa facilita el desplazamiento de turistas, empresarios y familias, eliminando trámites y acortando los plazos para obtener autorización de ingreso. Asimismo, las autoridades de Estados Unidos y de los países receptores continúan la cooperación para combatir el ingreso irregular y fortalecer los controles fronterizos. El Departamento de Estado subraya que la exención de visa no garantiza la entrada automática: cada funcionario migratorio puede requerir información adicional o negar el acceso si detecta inconsistencias o incumplimiento de los requisitos.

¿Cómo puede prepararse un ciudadano estadounidense antes de su viaje a América Latina?

El Departamento de Estado recomienda verificar la vigencia del pasaporte, consultar sitios oficiales de embajadas y completar los documentos exigidos antes del viaje. Para itinerarios que cubran varios países, se sugiere revisar la normativa específica de cada destino y portar copias de los documentos principales.

Las autoridades recomiendan contratar un seguro de viaje que incluya atención médica y repatriación, además de informarse sobre riesgos sanitarios y requisitos de vacunación de cada país. El CDC, autoridad sanitaria de Estados Unidos, publica listados actualizados sobre enfermedades prevalentes y vacunas requeridas para viajeros internacionales.

¿Qué recomendaciones existen para el regreso a Estados Unidos?

El Departamento de Estado recuerda que todos los ciudadanos estadounidenses están obligados a presentar un pasaporte válido al regresar al país. Es importante conservar comprobantes de ingreso y salida de los países visitados y los certificados de vacunación exigidos. Ante la pérdida de documentos, se recomienda contactar al consulado de Estados Unidos más cercano.