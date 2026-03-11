Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

La FDA ordena un retiro voluntario de 12.000 cajas de agua de coco C2O en Estados Unidos por un error en el panel nutricional del empaque exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un retiro voluntario de 12.000 cajas de agua de coco C2O con pulpa fue iniciado en Estados Unidos tras detectarse un error en el panel de información nutricional de la caja exterior, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia reguladora estadounidense de medicamentos y alimentos. La acción, que involucra productos distribuidos en Colorado, California, Arizona, Washington, Texas, Florida, Illinois, Missouri, Nueva Jersey, Minnesota y Michigan, fue clasificada como de bajo riesgo sanitario, ya que la información en cada lata permanece correcta y el producto no implica peligro para la salud, de acuerdo con los datos oficiales publicados en la base de datos pública de la FDA.

El error, detectado a fines de febrero de 2026, consiste en la omisión de 5 gramos de azúcar añadido en la caja de cartón que contiene las latas, mientras que la información en el envase individual sí es precisa, según la FDA. El caso afecta productos con fechas de vencimiento entre el 3 de abril y el 5 de junio de 2027. La autoridad sanitaria determinó que la omisión no representa un riesgo probable para los consumidores, por lo que el retiro fue clasificado bajo la categoría Clase III, correspondiente a situaciones en las que no se esperan consecuencias adversas para la salud.

La medida fue impulsada de manera voluntaria por Tipp Distributors, Inc. dba Novamex, el distribuidor estadounidense, que notificó a sus distribuidores mediante carta el 25 de febrero de 2026. El procedimiento responde al cumplimiento de la normativa estadounidense sobre etiquetado y transparencia informativa. Al momento de publicarse esta información, la compañía no ha emitido comunicado de prensa y el retiro permanece activo, según consta en los registros oficiales de la FDA.

¿Qué productos incluye el retiro de agua de coco C2O?

El retiro abarca el producto C2O Coconut Water with Pulp en presentación de 518 ml (17,5 oz), comercializado en cajas de 15 latas, identificado con el código UPC 8-50274-00792-8. De acuerdo con la FDA, el error se limita al panel de información nutricional y la lista de ingredientes impresos en el cartón exterior, que omiten 5 gramos de azúcar añadido por lata.

La autoridad señala que el envase primario, es decir, la lata, sí contiene el panel de información nutricional y la lista de ingredientes correctos, lo que permite al consumidor acceder a los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre el producto. El rango de fechas de vencimiento de los lotes afectados abarca del 3 de abril al 5 de junio de 2027.

¿Cuáles son los motivos oficiales del retiro según la FDA?

El motivo del retiro, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), responde a la omisión en la información del empaque secundario, específicamente en el panel de información nutricional y la lista de ingredientes, que no incluyen el azúcar añadido en la caja, aunque sí en las latas. La cantidad de azúcar añadido no declarada en el cartón es de 5 gramos por lata de 518 ml (17,5 oz).

Según el aviso oficial, el riesgo sanitario se considera bajo porque la información nutricional y de ingredientes está disponible en el envase individual. El caso se clasificó como Clase III, lo que implica, conforme a la definición institucional estadounidense, que “el uso o exposición al producto no es probable que cause consecuencias adversas para la salud”. La FDA oficializó la clasificación el 6 de marzo de 2026, según los registros de su sistema público de reportes.

¿Qué significa un retiro Clase III y cómo lo determina la FDA?

La clasificación de retiros de productos alimenticios en Estados Unidos sigue una escala de tres niveles según el potencial impacto en la salud pública, conforme a la FDA:

Clase I: Probabilidad razonable de consecuencias graves o fatales para la salud.Clase II: Posible efecto adverso temporal o médicamente reversible, con baja probabilidad de efectos graves.Clase III: El consumo o exposición al producto no es probable que cause efectos adversos en la salud.

En este caso, la omisión de información en el empaque secundario fue considerada un error de bajo impacto porque la información relevante está disponible directamente en la lata. La FDA oficializó la clasificación el 6 de marzo de 2026.

¿En qué estados fue distribuido el producto afectado?

Según la información publicada por la FDA, el lote de agua de coco C2O afectado se distribuyó en Colorado, California, Arizona, Washington, Texas, Florida, Illinois, Missouri, Nueva Jersey, Minnesota y Michigan. La empresa responsable, Tipp Distributors, Inc. dba Novamex, tiene sede en El Paso, Texas.

La notificación inicial a los distribuidores se realizó mediante carta, y la cantidad total de cajas involucradas asciende a 12.000. Hasta el momento, no se han reportado incidentes asociados al consumo de los lotes afectados, y la autoridad sanitaria no ha emitido recomendaciones específicas para los consumidores, según consta en la base de datos pública de la agencia.

¿Qué acciones deben tomar los consumidores que adquirieron el producto?

Ni la FDA ni Novamex han emitido un comunicado de prensa ni han publicado recomendaciones formales para los consumidores. La autoridad indica que la ausencia de instrucciones se debe a que la información nutricional relevante está accesible directamente en la lata de cada producto.

No obstante, los consumidores preocupados por su consumo de azúcar pueden consultar el etiquetado de cada lata antes de ingerir la bebida. Según la FDA, “el consumo del producto no implica riesgos para la salud conforme a la evaluación actual”. La agencia mantiene abierta la investigación y el seguimiento del retiro hasta que se verifique la remoción o corrección de todas las cajas afectadas en la cadena de distribución.

¿Qué dice la normativa estadounidense sobre etiquetado alimentario?

En Estados Unidos, la regulación del etiquetado de alimentos está bajo la jurisdicción de la FDA, que exige a las empresas proporcionar información completa y precisa sobre ingredientes, valores nutricionales y alérgenos en cada producto y su presentación. El incumplimiento de estos requisitos, incluso en el empaque secundario, puede derivar en retiros voluntarios o acciones correctivas, aun cuando el producto en sí no presente riesgos sanitarios.

El sistema de monitoreo y control de la FDA establece la obligación de corregir cualquier error detectado en la información al consumidor, lo que incluye errores en paneles nutricionales, listas de ingredientes y advertencias de alérgenos. El caso del agua de coco C2O se suma a otros retiros recientes por errores similares en el etiquetado secundario.

¿Existen antecedentes de retiros similares en bebidas envasadas?.

Retiros voluntarios de productos alimenticios y bebidas por errores en el etiquetado secundario han sido reportados en Estados Unidos en los últimos años, aunque en la mayoría de los casos la FDA ha determinado que no implican un riesgo para la salud pública. Según los reportes históricos de la agencia, la mayoría de los incidentes relacionados con fallos en la información externa han sido resueltos mediante acciones correctivas y seguimiento por parte de los fabricantes y distribuidores.

La base de datos pública de la FDA permite consultar antecedentes y detalles de casos anteriores, lo que contribuye a la transparencia y la confianza en el sistema regulatorio alimentario del país.

¿Cómo impacta este retiro a los consumidores y a la industria de bebidas?

El impacto inmediato sobre los consumidores es limitado, dado que la información esencial sobre contenido de azúcar permanece accesible en los envases individuales. Para la industria, el caso refuerza la importancia de los controles de calidad y cumplimiento normativo en todas las etapas de producción y distribución, incluidas las presentaciones secundarias o externas de los productos.

La FDA continuará actualizando el estado del retiro en su base de datos oficial, y la empresa responsable deberá garantizar la remoción o corrección de las cajas afectadas. El proceso se mantendrá abierto hasta que la agencia confirme la resolución completa del incidente.