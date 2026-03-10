“Yo no sé nada de mi niño, solo lo que he visto en las noticias”: Wendy madre de menor hondureño asesinado en Florida

La autopsia preliminar reveló 17 golpes en la cabeza, fracturas y quemaduras compatibles con maltrato infantil prolongado y posible abuso sexual. (Foto: Cortesía)

La muerte de Josué , un niño hondureño de tres años, a manos de su tío en Florida, ha dejado en estado de conmoción tanto a la comunidad migrante como a familiares en Honduras. Esta tragedia ha sumido a Wendy Esther Hernández Reyes, su madre, en la incertidumbre y la desesperación, pues al tiempo que enfrenta la pérdida busca ayuda pública para repatriar el cuerpo de su hijo y así poder darle sepultura en su país de origen, según relató en entrevista a Infobae.

Wendy asegura que hasta ahora solo conoce los detalles de lo sucedido a través de las noticias, mientras la investigación avanza en Estados Unidos y la familia se moviliza buscando solidaridad para cubrir los elevados costos de los trámites internacionales.

La noticia de la muerte de Josué surgió el 4 de marzo, cuando la madre del menor fue informada por un médico estadounidense a través de una llamada telefónica. Tras el fallecimiento, Wendy inició una campaña de recaudación a través de donaciones y actividades comunitarias en Gracias Lempira. La madre confirmó que ya existen números de cuenta disponibles, así como su número personal, para que quienes deseen colaborar puedan comunicarse directamente o depositar fondos. “Puse mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo si alguién nos puede ayudar y así poder traer a mi niño de allá”, explicó Wendy.

La muerte de Orlin Josué Hernández Reyes, niño hondureño de tres años, conmociona a la comunidad migrante y a Honduras. (Foto cortesía familia Hernández Reyes)

Detención migratoria y custodia del menor

La cadena de hechos que llevaron al asesinato comenzó el 8 de enero, cuando Wendy Hernández Reyes y su hermana fueron detenidas por autoridades de inmigración en Estados Unidos.

Según relató la madre a Infobae, ambas se encontraban en el país de manera irregular. A raíz de esta detención, agentes migratorios le informaron a Wendy que debía elegir quién se haría cargo de su hijo, para evitar que fuese derivado a casas de acogida. Optó por dejar a Josué bajo la tutela de Samuel Antonio Maldonado Erazo, su cuñado e identificado por las autoridades como presunto responsable de la muerte del menor.

Maldonado Erazo quedó a cargo no solo de Orlin Josué sino también de sus tres hijos, todos menores de 10 años. Wendy relató que, durante el tiempo previo a la tragedia, no se registraron antecedentes de conductas violentas por parte de Maldonado Erazo hacia el niño ni señales de alarma evidentes para la familia.

Antes de su detención, la madre trabajaba en construcción y pintura en Estados Unidos desde 2022, era madre soltera. La familia, incluida su hermana cuya situación migratoria también era irregular, vivía en tráileres separados, situación frecuente para familias migrantes. El padre de Josué, según relató Wendy, había sido deportado y había estado encarcelado tanto en Estados Unidos por episodios de violencia doméstica documentados por asistente social.

El Departamento de Niños y Familias de Florida intervino para proteger a otros menores vinculados a Maldonado Erazo durante la investigación. (Foto: Cárcel del Condado de Escambia, Florida.)

La autopsia confirmó múltiples lesiones y abuso prolongado

La autopsia preliminar reveló un cuadro de violencia extrema. Josué presentaba 17 golpes en la cabeza, hematomas en diversas partes del cuerpo, fracturas de costillas, una de ellas desprendida de la columna, clavícula rota y páncreas seccionado. El informe médico sostiene que las lesiones corresponden a un episodio de maltrato físico prolongado, y no resultado de un solo acto puntual.

Las autoridades del condado de Escambia, Florida, recibieron una llamada de emergencia por paro cardíaco infantil en Brentco Road el 4 de marzo. Los primeros equipos encontraron al menor con heridas evidentes y en estado crítico; a pesar de las maniobras de reanimación, el niño falleció poco después en el hospital. El sheriff Chip Simmons explicó que la causa central fue la suma de golpes y traumas sufridos en un contexto de abuso sostenido. La gravedad del caso reside, según investigadores, en el prolongado periodo de maltrato que antecedió al desenlace fatal.

Los tres hijos biológicos de Maldonado Erazo también quedaron bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, en tanto se desarrolla la investigación judicial. Wendy Hernández declaró a Infobae que desconoce el paradero y el estado actual de sus sobrinos: “No sé nada de los otros niños, de los sobrinos míos, Emily, Edwin y de Dilan. No sé nada”.

El informe policial destaca la gravedad del caso debido al tiempo de exposición del niño a violencia y negligencia sistemática. (Foto: Cortesía)

“Era un niño inteligente”

En su testimonio a Infobae, Wendy Hernández Reyes describió a Josué como un “niño inteligente, amable y hermoso”, al que le gustaba jugar, ver videos y compartir con otros niños. Aseguró que hasta antes de su detención el niño no padecía enfermedad ni mostraba signos de violencia física. Afirmó, además, que la pediatra y la trabajadora social que los atendían en Estados Unidos corroboraron que el menor estaba “en buen estado de salud y bien cuidado. Es lo que más me duele, porque mi niño era un niño agradable”.

La madre narró que, tras ser informada por teléfono del deterioro de su hijo, solo se enteró de las circunstancias reales de la muerte de Josué a través de redes sociales y reportes periodísticos. “Yo no sé nada de mi niño, solo lo que he visto en las noticias”, confesó en diálogo con este medio.

Por ahora, Samuel Antonio Maldonado Erazo, permanece bajo custodia en la cárcel del condado. La fiscalía estatal revisa los indicios y evalúa la posibilidad de aumentar la gravedad de los cargos en su contra en función de la evidencia acumulada durante la investigación.

La familia continúa a la espera de apoyo de las autoridades y la sociedad civil para concretar la repatriación y despedida de Josué en Honduras.

La autopsia preliminar reveló 17 golpes en la cabeza, fracturas y quemaduras compatibles con maltrato infantil prolongado y posible abuso sexual. (Foto: Cortesía)

Para obtener apoyo logístico y económico, Wendy se presentó en la alcaldía local de Gracias para solicitar un permiso que le permitiera organizar una maratón solidaria en carretera. La convocatoria comenzó el 10 de marzo, buscando fortalecer la recaudación mediante la participación vecinal y el uso de botellones con la imagen de Josué. “Ayer anduve dando vueltas en la alcaldía de Gracias para que me dieran un permiso para hacer una maratón en la carretera, con la foto de mi niño, para que me ayuden con unos botellones y así poder traer a mi niño acá”, detalló a este medio.

Hasta el momento, autoridades locales han manifestado su respaldo a la difusión de la campaña, aunque la familia apunta que la mayor parte de los recursos ha salido de acciones espontáneas de la comunidad y redes sociales.

Si usted puede puede comunicarse con la familia a través del número de celúlar +504 9744 0268 o hacer una donación a través del banco de Occidente de Honduras al número de cuenta 21 130 0091077.