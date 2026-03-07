Nueva York y el séptimo arte: ubicaciones imperdibles para cinéfilos

Personajes de diversas películas pasearon por escenarios reales de Nueva York que hoy son puntos turísticos para cinéfilos

Desde la escena en la que Holly Golightly (Audrey Hepburn) desayuna un croissant frente a las joyas de Tiffany & Co. en Breakfast at Tiffany’s hasta el desarrollo del romance entre Sally (Meg Ryan) y Harry (Billy Crystal) en When Harry Met Sally, diversas locaciones de Nueva York han servido de fondo e incluso han funcionado como un personaje más dentro de la trama. Actualmente, estos lugares se han convertido en destinos predilectos para los amantes del cine que buscan fotografiarse o revivir sus escenas favoritas.

When Harry Met Sally (1989) - Katz’s Delicatessen

En When Harry Met Sally, una de las escenas más recordadas se desarrolla en Katz’s Delicatessen, donde los protagonistas comparten una comida que termina en una inesperada demostración fingida del orgasmo femenino de Sally, ante la mirada atónita de quienes les rodean.

La popularidad de When Harry Met Sally hizo de Katz’s Delicatessen una atracción turística y punto de referencia cinematográfica (REUTERS/Brendan McDermid)

Home Alone 2: Lost in New York (1992) - Radio City Hall

La travesía de Kevin en Mi pobre Angelito 2 incluye una parada frente a Radio City Hall. La cámara muestra el edificio iluminado durante la temporada festiva, integrando la atmósfera navideña de la ciudad con la aventura del personaje, que explora el entorno con asombro y curiosidad.

El emblemático Radio City Hall aparece como símbolo de la experiencia navideña urbana que vive Kevin en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

Uptown Girls (2003) - Bow Bridge

En la película protagonizada por Dakota Fanning y Brittany Murphy, el personaje interpretado por Murphy intenta terminar con su vida saltando desde el Bow Bridge, situado en Central Park. Sin embargo, la escasa profundidad del agua impide que su intento tenga éxito.

Dakota Fanning y Brittany Murphy comparten protagonismo en Uptown Girls, filmada en icónicos lugares de Nueva York como el Bow Bridge (Cortesía de Centralpark.com)

Enchanted (2007) - Fuente Bethesda

En la comedia romántica de Disney, Giselle (Amy Adams) interpreta un número musical en Central Park con el objetivo de convencer a Robert (Patrick Dempsey) de expresar sus sentimientos hacia Nancy. Durante esta escena aparece la fuente de agua Bethesda, cuyo centro alberga la estatua del Ángel de las Aguas, sin dudas, uno de los lugares más fotografiables del parque.

Giselle, interpretada por Amy Adams, canta en Central Park para inspirar a Robert a declarar sus sentimientos en Enchanted (REUTERS/Jeenah Moon)

Breakfast at Tiffany’s (1961) - Tiffany & Co., Quinta Avenida

En la icónica película protagonizada por Audrey Hepburn, la escena de apertura muestra a su personaje, Holly Golightly, llegando temprano por la mañana a la famosa joyería Tiffany & Co., ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. Holly observa detrás del vidrio mientras desayuna un café y un croissant, convirtiendo la tienda en un símbolo asociado al glamour y la sofisticación de Manhattan.

La escena inicial de Breakfast at Tiffany’s presenta a Audrey Hepburn frente a la joyería Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

How to Lose a Guy in 10 Days (2003) - Madison Square Garden

En la comedia romántica, el personaje interpretado por Matthew McConaughey es convencido por el de Kate Hudson de que asistirán al Madison Square Garden para ver un partido de los Knicks; sin embargo, como parte de su plan para perder a un hombre en diez días lo lleva a un concierto de Celine Dion en el mismo estadio.

El personaje de Kate Hudson desarrolla su plan para perder al protagonista llevándolo a un inesperado evento musical en el Madison Square Garden (REUTERS/Charles Platiau)

Once Upon a Time in America (1984) - Manhattan Bridge

El Puente de Manhattan, inaugurado en 1909 sobre el East River, no solo fue escenario de numerosas escenas de la película de crimen en Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone, sino que también sirvió como fondo para su póster promocional.

Nueva York y el East River forman parte esencial del ambiente estético de Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone (REUTERS/Agustin Marcarian)

New York Minute (2004) - Edificio Flatiron

El famoso Flatiron Building, que según The New York Times actualmente está siendo transformado de oficinas en un edificio de condominios de lujo, aparece en el fondo de la icónica película de 2004 protagonizada por las gemelas Olsen, Ashley y Mary-Kate. Esta producción no solo documenta la arquitectura del edificio, sino que también constituye la última película que realizaron las gemelas antes de retirarse de la actuación.

El Flatiron Building de Nueva York destaca como fondo emblemático en la película New York Minute, protagonizada por las gemelas Olsen (REUTERS/Kent J Edwards)

The Seven Year Itch (1955) - Lexington Avenue

La escena más recordada de The Seven Year Itch ocurre sobre una rejilla del metro en la intersección de Lexington Avenue y la calle 52. Allí, el vestido de Marilyn Monroe se eleva por el aire que surge del subsuelo de las calles de Nueva York.

La famosa escena del vestido de Marilyn Monroe levantado por la rejilla del metro fue rodada en Lexington Avenue para The Seven Year Itch (REUTERS/Kent J. Edwards)

Manhattan (1979) - El puente de Queensboro

El famoso puente sobre el East River que conecta Manhattan con Queens es el escenario de la icónica escena entre Diane Keaton y Woody Allen en la película Manhattan. En esta secuencia, los personajes contemplan el amanecer mientras están sentados en un banco.

La escena entre Keaton y Allen en el puente de Queensboro representa uno de los momentos más recordados de la película Manhattan (REUTERS/Adam Gray)

Friends With Benefits (2011) - Grand Central Terminal

Cuando el personaje de Justin Timberlake pierde a su amiga con beneficios, interpretada por Mila Kunis, organiza un gran flash mob para intentar recuperarla en la estación terminal ubicada en la calle 42 y la Avenida Park, en Midtown Manhattan.

El personaje de Justin Timberlake protagoniza un memorable flash mob en la famosa terminal de Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sex and the City: The Movie (2008) - New York Public Library

La Biblioteca Pública de Nueva York es el lugar que Carrie Bradshaw elige para celebrar su boda con Mr. Big. Sin embargo, una vez más, Mr. Big se arrepiente y el espacio destinado a ser el escenario del cierre de su historia de amor se transforma en el sitio donde Carrie es abandonada antes de caminar hacia el altar.

La Biblioteca Pública de Nueva York se convierte en escenario principal de la boda fallida en Sex and the City: The Movie (REUTERS/Eduardo Munoz)