Nueva York y el séptimo arte: ubicaciones imperdibles para cinéfilos

Desde la escena en la que Holly Golightly (Audrey Hepburn) desayuna un croissant frente a las joyas de Tiffany & Co. en Breakfast at Tiffany’s hasta el desarrollo del romance entre Sally (Meg Ryan) y Harry (Billy Crystal) en When Harry Met Sally, diversas locaciones de Nueva York han servido de fondo e incluso han funcionado como un personaje más dentro de la trama. Actualmente, estos lugares se han convertido en destinos predilectos para los amantes del cine que buscan fotografiarse o revivir sus escenas favoritas.
When Harry Met Sally (1989) - Katz’s Delicatessen
En When Harry Met Sally, una de las escenas más recordadas se desarrolla en Katz’s Delicatessen, donde los protagonistas comparten una comida que termina en una inesperada demostración fingida del orgasmo femenino de Sally, ante la mirada atónita de quienes les rodean.
Home Alone 2: Lost in New York (1992) - Radio City Hall
La travesía de Kevin en Mi pobre Angelito 2 incluye una parada frente a Radio City Hall. La cámara muestra el edificio iluminado durante la temporada festiva, integrando la atmósfera navideña de la ciudad con la aventura del personaje, que explora el entorno con asombro y curiosidad.
Uptown Girls (2003) - Bow Bridge
En la película protagonizada por Dakota Fanning y Brittany Murphy, el personaje interpretado por Murphy intenta terminar con su vida saltando desde el Bow Bridge, situado en Central Park. Sin embargo, la escasa profundidad del agua impide que su intento tenga éxito.
Enchanted (2007) - Fuente Bethesda
En la comedia romántica de Disney, Giselle (Amy Adams) interpreta un número musical en Central Park con el objetivo de convencer a Robert (Patrick Dempsey) de expresar sus sentimientos hacia Nancy. Durante esta escena aparece la fuente de agua Bethesda, cuyo centro alberga la estatua del Ángel de las Aguas, sin dudas, uno de los lugares más fotografiables del parque.
Breakfast at Tiffany’s (1961) - Tiffany & Co., Quinta Avenida
En la icónica película protagonizada por Audrey Hepburn, la escena de apertura muestra a su personaje, Holly Golightly, llegando temprano por la mañana a la famosa joyería Tiffany & Co., ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. Holly observa detrás del vidrio mientras desayuna un café y un croissant, convirtiendo la tienda en un símbolo asociado al glamour y la sofisticación de Manhattan.
How to Lose a Guy in 10 Days (2003) - Madison Square Garden
En la comedia romántica, el personaje interpretado por Matthew McConaughey es convencido por el de Kate Hudson de que asistirán al Madison Square Garden para ver un partido de los Knicks; sin embargo, como parte de su plan para perder a un hombre en diez días lo lleva a un concierto de Celine Dion en el mismo estadio.
Once Upon a Time in America (1984) - Manhattan Bridge
El Puente de Manhattan, inaugurado en 1909 sobre el East River, no solo fue escenario de numerosas escenas de la película de crimen en Érase una vez en América, dirigida por Sergio Leone, sino que también sirvió como fondo para su póster promocional.
New York Minute (2004) - Edificio Flatiron
El famoso Flatiron Building, que según The New York Times actualmente está siendo transformado de oficinas en un edificio de condominios de lujo, aparece en el fondo de la icónica película de 2004 protagonizada por las gemelas Olsen, Ashley y Mary-Kate. Esta producción no solo documenta la arquitectura del edificio, sino que también constituye la última película que realizaron las gemelas antes de retirarse de la actuación.
The Seven Year Itch (1955) - Lexington Avenue
La escena más recordada de The Seven Year Itch ocurre sobre una rejilla del metro en la intersección de Lexington Avenue y la calle 52. Allí, el vestido de Marilyn Monroe se eleva por el aire que surge del subsuelo de las calles de Nueva York.
Manhattan (1979) - El puente de Queensboro
El famoso puente sobre el East River que conecta Manhattan con Queens es el escenario de la icónica escena entre Diane Keaton y Woody Allen en la película Manhattan. En esta secuencia, los personajes contemplan el amanecer mientras están sentados en un banco.
Friends With Benefits (2011) - Grand Central Terminal
Cuando el personaje de Justin Timberlake pierde a su amiga con beneficios, interpretada por Mila Kunis, organiza un gran flash mob para intentar recuperarla en la estación terminal ubicada en la calle 42 y la Avenida Park, en Midtown Manhattan.
Sex and the City: The Movie (2008) - New York Public Library
La Biblioteca Pública de Nueva York es el lugar que Carrie Bradshaw elige para celebrar su boda con Mr. Big. Sin embargo, una vez más, Mr. Big se arrepiente y el espacio destinado a ser el escenario del cierre de su historia de amor se transforma en el sitio donde Carrie es abandonada antes de caminar hacia el altar.