Chicago inicia una modernización vial de USD 99 millones para conectar con el aeropuerto O’Hare

La modernización vial de Chicago invierte USD 99 millones en transformar la conectividad entre la ciudad y el aeropuerto O'Hare (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Chicago lanzó un ambicioso proyecto de modernización vial con una inversión de USD 99 millones, cuyo objetivo es transformar la conectividad entre el área urbana y el aeropuerto internacional O’Hare.

Esta obra se enfoca en la avenida Touhy, para aliviar la congestión que afecta a 32.000 vehículos diarios y optimizar los accesos estratégicos del noroeste metropolitano, en respuesta a un reclamo histórico de mayor eficiencia y seguridad en este corredor clave para residentes, viajeros y operadores logísticos, según reportó el canal estadounidense CBS News.

La iniciativa, oficialmente denominada Touhy Avenue Multimodal Safety and Capacity Improvement Project, fue inaugurada el 5 de marzo por la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, junto a autoridades federales, estatales y locales.

El proyecto implica la elevación de Touhy Avenue mediante la construcción de puentes sobre las vías férreas de Union Pacific y sobre la autopista de peaje I-490, recientemente finalizada. Además, incluye el rediseño de Old Higgins Road y Mount Prospect Road, y una modificación completa de la intersección entre Touhy Avenue y Elmhurst Road.

Según datos oficiales del Departamento de Transporte del Condado de Cook, la obra incorpora la creación de un paso a desnivel en uno de los cruces ferroviarios más transitados de la región, lo que reducirá significativamente los retrasos para automovilistas y trenes de mercancías.

La mejora integral de la avenida Touhy impactará directamente la movilidad urbana y la logística regional. Este eje es el principal corredor este-oeste de la red vial de Chicago, extendiéndose desde Rogers Park hasta Elk Grove Village y conectando barrios densamente poblados como Lincolnwood, Skokie, Niles, Edison Park, Park Ridge y Des Plaines.

El tramo intervenido, entre Elmhurst Road y Mount Prospect Road, constituye el principal acceso terrestre al aeropuerto O’Hare, uno de los más transitados en el Medio Oeste de Estados Unidos.

La obra busca aliviar el tráfico automotor y, además, potenciar las operaciones ferroviarias nacionales, mejorando la eficiencia de los trenes de carga y el acceso a instalaciones clave del aeropuerto, como el nuevo centro de carga aérea noreste, estacionamientos para empleados y servicios de alquiler de vehículos.

El proyecto también facilitará la conexión con la autopista I-490, parte del plan de acceso occidental a O’Hare. Según explicó el Departamento de Transporte del Condado de Cook, este plan forma parte de las principales estrategias de movilidad de la región y su relevancia ha sido reconocida por los principales organismos de infraestructura estatal.

El impacto esperado va más allá de la congestión diaria. Según la administración local –la Junta del Condado de Cook– la modernización de Touhy Avenue permitirá envíos y desplazamientos más rápidos y previsibles, mientras que el transporte ferroviario de carga ganará eficiencia y confiabilidad. Esto generará ventajas competitivas para la economía regional y mejorará la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia.

Nuevos estándares para el transporte multimodal

El proyecto Touhy Avenue Multimodal mejorará accesos estratégicos, beneficiando a 32.000 vehículos diarios y facilitando la movilidad metropolitana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con las obras viales principales, el proyecto contempla la construcción de una senda compartida para peatones y ciclistas, la modernización del alumbrado público y la actualización de los sistemas de drenaje, según detalló la presidenta de la Junta del Condado de CookToni Preckwinkle.

Se sumarán nuevas aceras, prioridad de señalización para el transporte público y refugios de espera para autobuses. En particular, la modernización beneficiará el servicio de la línea de autobuses Pace 223, que realiza más de 60 viajes diarios en días hábiles.

El rediseño de la intersección con Elmhurst Road y la modificación de los caminos adyacentes forman parte de una estrategia coordinada con la Illinois Tollway y el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT).

Esta colaboración público-privada, que involucra a la Ciudad de Chicago, la Chicago Department of Aviation, los municipios de Elk Grove Township, Elk Grove Village y Des Plaines, muestra la magnitud logística y política de la obra.

Detalles técnicos y etapas de la intervención

La reconstrucción, que se desarrollará en fases durante dos años, reducirá carriles e implementará desvíos para garantizar la seguridad de usuarios habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción se desarrollará en varias fases durante aproximadamente dos años, según anticipó la ingeniera de transporte Jennifer Killen. Durante este tiempo, se reducirán los carriles a dos por sentido y se implementarán desvíos y señalización especial para mitigar el impacto sobre los usuarios habituales.

Entre las obras más destacadas se incluyen dos puentes principales: uno sobre las vías de Union Pacific y otro sobre la autopista I-490, además de la modernización de la semaforización y la mejora de los cruces peatonales para incrementar la seguridad vial.

La avenida Touhy fue nombrada en honor a Patrick Leonard Touhy, inmigrante irlandés y promotor inmobiliario que tuvo un papel relevante en el desarrollo del barrio de Rogers Park. En la actualidad, la avenida combina zonas residenciales y comerciales, consolidándose como un eje vital para la movilidad metropolitana y el abastecimiento de la mayor zona industrial del área metropolitana de Chicago, ubicada al norte y oeste del aeropuerto O’Hare.

La financiación de la obra, que asciende a USD 99 millones, proviene de fondos federales, estatales y locales, en línea con la política regional de fortalecer los corredores multimodales y estimular el crecimiento económico.

Un modelo replicable para la movilidad urbana

La modernización de Touhy Avenue se inscribe en el marco del plan estratégico Connecting Cook County, impulsado por el Departamento de Transporte y Autopistas del Condado. La apuesta es crear infraestructura resiliente y adaptable a las crecientes demandas urbanas y logísticas.

El nuevo corredor, por su integración de transporte vehicular, ferroviario y peatonal, servirá como modelo para futuras intervenciones en la red vial de Chicago y su área metropolitana.

El éxito del proyecto, según indicó la directora ejecutiva de Illinois TollwayCassaundra Rouse, será clave para la culminación del plan de acceso occidental a O’Hare, una obra de USD 4.300 millones que transformará la conectividad regional y posicionará a Chicago como un verdadero nodo de transporte nacional e internacional.

Quienes transitan habitualmente la zona deberán estar atentos a los cambios en la circulación mientras avancen las obras.