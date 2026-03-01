El desarrollo de los “megabarcos” impulsa una transformación en el turismo de cruceros

El crecimiento de barcos gigantes redefine el turismo marítimo y plantea importantes desafíos logísticos y medioambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de “megabarcos” como el Star of the Seas reconfigura los límites del turismo marítimo. Las principales navieras impulsan una flota más masiva para responder a una demanda récord, generando retos logísticos y medioambientales.

Un análisis reciente del USA Today reveló cómo viajeros y expertos perciben este fenómeno: la experiencia a bordo se transforma, con los pasajeros valorando la multiplicidad de opciones y la comodidad de permanecer en entornos autosuficientes, incluso en medio de la incertidumbre global. Datos recientes de la Cruise Lines International Association (CLIA), señalaron reservas históricas y detallaron cómo esta tendencia está impactando el sector.

Desde el lanzamiento del crucero Oasis of the Seas en 2009, la industria apostó por un crecimiento respaldado por embarcaciones con capacidad para albergar hasta 5.610 pasajeros en ocupación doble y una propuesta centrada en el entretenimiento y la diversidad de servicios.

Actualmente, datos de la CLIA muestran un 84% de intención de regreso entre pasajeros de la generación X y un 83% entre millennials, dos grupos demográficos que encabezan la demanda de este tipo de viaje.

La demanda récord impulsa la construcción de barcos como el Star of the Seas, con capacidad para más de 5.600 pasajeros y propuestas enfocadas en el entretenimiento a bordo (@RoyalCaribbean)

Nuevas dimensiones del crucero: crecimiento y limitaciones de los megabarcos

Parte del interés en estas embarcaciones reside en la percepción de que “más grande es mejor”, según RacQuelle Major-Holland, propietaria de Major Adventures Travel Agency. A su vez, para muchos pasajeros, el acceso a parques acuáticos, teatros, simuladores de surf, decenas de restaurantes y espacios diferenciados por edades refuerza la idea de satisfacción ligada a la magnitud. “Hay algo para todos a bordo”, explicó la ejecutiva.

Además, este tipo de embarcaciones replican tanto ambientes familiares como exclusivos para adultos, lo que permite atraer a un público variado.

La sensación de “ciudad flotante” produce que la estadía sea diferente a la de los cruceros tradicionales, ya que el gran volumen reduce la percepción de estar en alta mar y facilita el disfrute de espacios interiores como paseos o galerías, sin vistas directas al océano.

Por otra parte, el tamaño masivo tiene consecuencias negativas: la concentración de varios miles de personas dificulta desplazarse en áreas populares, como los bufés, y hace más compleja la obtención de reservas para espectáculos.

Sumado a esto, la magnitud de estos barcos restringe los itinerarios, ya que muchos puertos no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir buques de tal calado, limitando así la oferta de rutas.

La experiencia multiservicio de los mega-barcos, con parques acuáticos, teatros y espacios segmentados por edades, amplía la atracción para diferentes perfiles de viajeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sector que apuesta por barcos más grandes

El giro comercial subraya la expansión del segmento: en enero, Royal Caribbean anunció la construcción de su quinto barco de la serie Icon Class, con lanzamiento previsto para 2028.

Actualmente, sus buques insignia, Icon of the Seas y Star of the Seas, encabezan la lista mundial por capacidad. El presidente y CEO, Jason Liberty, afirmó en una llamada de resultados que ambas embarcaciones, junto con la futura Legend of the Seas, presentan “tendencias de reservas muy positivas”.

Otras compañías mantienen el ritmo: la naviera estadounidense Norwegian Cruise Line lanzará su barco más grande, el Norwegian Aura, en 2027. Para 2029, Carnival Cruise Line integrará el mayor buque de su historia, igualando el récord de su matriz, el conglomerado líder del sector Carnival Corp.

La analista Marilyn Macallair, de la firma de análisis de la industria del turismo Phocuswright, ubica el inicio de esta era con el Oasis of the Seas en la década de 2000. El diseño segmentado por barrios marcó un salto creativo y aceleró el crecimiento en volumen y complejidad. También señaló el papel que juegan las imágenes de estos buques en redes sociales, especialmente para el público joven.

Según el informe State of the Cruise Industry 2025 de la CLIA, el mercado mantiene su diversidad: entre las embarcaciones de líneas afiliadas que navegarán entre 2023 y 2028, solo 28% califica como grandes (3.000 o más literas fijas), un 39% es de tamaño medio (1.000 a 3.000 literas) y un 34% corresponde a barcos pequeños (menos de 1.000 literas).

Para la CLIA, esta distribución indica que las opciones se ajustan a diferentes perfiles, desde cruceros de exploración y lujo en barcos más pequeños hasta verdaderos resorts flotantes.

Empresas como Royal Caribbean, Norwegian y Carnival Cruise Line encabezan la competencia por liderar la flota global con una nueva generación de barcos de gran capacidad (REUTERS/Marco Bello)

Sostenibilidad, retos ambientales y cambios regulatorios

La eficiencia ambiental de los barcos de gran tamaño es un punto de discusión técnica. Matthew Collette, profesor de arquitectura naval e ingeniería marina en la Universidad de Michigan, explicó: “Una nave con capacidad para 4.000 personas no requiere cuatro veces la potencia de cuatro barcos de 1.000 pasajeros para moverse por el agua”.

Sin embargo, matizó que las diferencias dependen de los trayectos y la tecnología portuaria empleada. Collette indicó que factores como el tipo de combustible y el acceso a sistemas eléctricos en puerto —por ejemplo, gas natural licuado (LNG) o conexión a la red terrestre— influyen en la huella ecológica del sector.

Pese al crecimiento de las denominadas ciudades flotantes, Macallair observó que algunas ciudades portuarias ya han empezado a poner límites al ingreso de los cruceros de mayor tamaño: “No se puede sostener que 7.000 personas desembarquen al mismo tiempo”.

La sostenibilidad en los mega-barcos depende de tecnologías como LNG y la conexión eléctrica portuaria, mientras autoridades buscan equilibrar crecimiento y protección ambiental en los destinos (Canva)

Expertos consideran que la industria no podrá superar mucho más el tamaño actual. El crecimiento de propuestas de lujo —con naves de menor capacidad— sugiere una diversificación en el corto plazo.

La CLIA indicó que la organización y sus miembros trabajan junto a autoridades locales para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico del turismo de cruceros y la protección de las comunidades anfitrionas.