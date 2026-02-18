¿Por qué el Green River parece desafiar la gravedad?

El Green River, en Utah, sorprende a científicos y visitantes por su aparente flujo cuesta arriba, un fenómeno documentado en estudios recientes (AP)

Desde hace décadas, el misterio geológico de cómo el Green River logró cruzar la imponente cordillera de Uinta en Utah ha intrigado a la comunidad científica. Según reveló un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Earth Surface y difundido por Popular Science, un equipo internacional de investigadores ha encontrado nuevas pruebas que explican este fenómeno, considerado una de las grandes incógnitas de la hidrología y geografía norteamericana.

El Green River, el mayor afluente del Colorado River, atraviesa un cañón que alcanza profundidades de casi 700 metros (2.300 pies) dentro de la cordillera de Uinta, una formación rocosa de unos 80 kilómetros (50 millas) de antigüedad superior a 50 millones de años y cuya altitud ronda los 4.000 metros (2,5 millas).

De acuerdo con los modelos geológicos convencionales, semejante barrera montañosa habría impedido históricamente el avance del río, cuya formación es mucho más reciente, inferior a ocho millones de años.

Según el geólogo Adam Smith, de la Universidad de Glasgow y coautor del estudio citado por Popular Science, la respuesta reside en un proceso tectónico denominado lithospheric drip. Este fenómeno ocurre cuando una capa densa, rica en minerales, se acumula en la base de la corteza terrestre, adquiriendo suficiente peso para hundirse hacia el manto.

Puente sobre el Green River en Utah, una región donde recientes estudios geológicos han revelado el origen del cauce que atraviesa la cordillera de Uinta (AP)

Al descender, esta masa mineral arrastra consigo la superficie, provocando una depresión en la cordillera. Al desprenderse finalmente y continuar su descenso, la montaña recupera su altura, dejando una huella circular en el relieve.

El equipo liderado por Smith recurrió a técnicas de imágenes sísmicas para identificar indicios de este fenómeno bajo las montañas de Uinta. Estas imágenes, comparables a una tomografía computarizada de la Tierra, permitieron detectar una zona fría y circular a unos 200 kilómetros (125 millas) de profundidad y con un diámetro superior a 50 kilómetros (31 millas). Los científicos consideran que este hallazgo representa los restos de un antiguo drip litosférico.

De acuerdo con los cálculos publicados en Popular Science, el desprendimiento de esta capa habría ocurrido entre dos y cinco millones de años atrás. Este periodo coincide con la época estimada en la que el Green River erosionó la montaña y se unió al sistema del Colorado River, alterando la línea divisoria continental de América del Norte y generando nuevas fronteras de hábitat para la fauna regional.

El modelado geológico realizado por el equipo permitió constatar que la corteza bajo la cordillera de Uinta es mucho más delgada de lo esperado para esa altitud, lo que respalda la hipótesis del drip litosférico. Además, los investigadores calcularon que la serie de hundimientos y rebotes superficiales explicaría un desnivel de más de 400 metros (1.312 pies) en la red hidrográfica local.

El Green River atraviesa paisajes característicos de Utah y es protagonista de investigaciones sobre la evolución geológica de la región (AP)

“El conjunto de pruebas contradice la idea de que el río existía antes que las montañas o que los sedimentos se acumularon hasta permitirle sobrepasar la cordillera”, afirmó Smith en declaraciones recogidas por Popular Science. Para los autores del estudio, este caso no solo resuelve una incógnita de larga data, sino que también abre la posibilidad de aplicar el análisis de drips litosféricos a otros enigmas tectónicos en diversas regiones del mundo.

La explicación del origen y recorrido del Green River tiene implicancias en el entendimiento de la evolución geológica y biológica del oeste estadounidense. El cruce de las aguas modificó los ecosistemas y las rutas de migración animal en la región, así como la distribución de los recursos hídricos que siguen siendo vitales para las comunidades humanas y el desarrollo agrícola del área.