Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra territorio israelí desde Yemen

Los hutíes dijeron que lanzaron un misil contra el aeropuerto israelí de Ben Gurión (Europa Press)

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un ataque contra el aeropuerto Ben Gurión, en el centro de Israel, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

A través de un comunicado difundido por la cadena yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes, el grupo afirmó haber atacado tanto el aeropuerto Ben Gurión, ubicado en la zona de Tel Aviv, como diversos objetivos militares considerados estratégicos en el sur de Israel.

Los hutíes de Yemen anunciaron el lanzamiento de misiles contra el aeropuerto Ben Gurión, en el centro de Israel (Europa Press)

El Ejército israelí confirmó la activación de sus sistemas de defensa antiaérea tras detectar el lanzamiento de un misil desde Yemen, e instó a la población a seguir las indicaciones del Comando del Frente Interior para garantizar su seguridad.

El ataque al aeropuerto Ben Gurión constituye la primera vez que los hutíes asumen públicamente una acción contra una infraestructura civil de alto perfil en Israel.

Hasta el momento, las operaciones del grupo se habían concentrado en objetivos militares de menor visibilidad. La selección del principal aeropuerto internacional israelí como blanco del ataque eleva la tensión en el conflicto regional.

Las autoridades israelíes, tras confirmar la detección del misil, no proporcionaron detalles sobre la magnitud del impacto ni sobre posibles daños materiales o víctimas.

El ejército confirmó la interceptación de al menos un misil lanzado hacia territorio israelí (Europa Press)

La alianza estratégica entre los hutíes y Teherán ha sido un factor clave en la expansión del conflicto y en la implicación del grupo yemení en el escenario bélico de Oriente Próximo.

Antes de este incidente, fragmentos de misiles de racimo lanzados por Irán impactaron el sábado en zonas residenciales del centro de Israel, provocando daños en viviendas, incendios en automóviles y seis personas con heridas leves, según informaron los servicios de emergencia.

Misiles de racimo lanzados por Irán impactaron en zonas residenciales del centro de Israel, dejando seis heridos leves (Reuters)

Las ciudades más afectadas fueron Ramat Gan, Petah Tikva y Bnei Brak, donde también se registraron cortes de electricidad y la activación de sirenas de alerta.

El Ejército israelí atribuyó a Irán el uso de municiones de racimo, una tecnología que dispersa múltiples submuniciones sobre áreas extensas, aumentando el riesgo para la población civil. Representantes militares calificaron estos ataques contra zonas urbanas como un “crimen de guerra” debido al elevado peligro para los residentes.

Las ciudades de Ramat Gan, Petah Tikva y Bnei Brak fueron las más afectadas por los fragmentos (Reuters)

Equipos de bomberos y personal médico acudieron rápidamente a los sectores afectados para inspeccionar viviendas y asistir a los heridos. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó lesiones principalmente por fragmentos de vidrio y exposición al humo, aunque no se registraron víctimas atrapadas bajo los escombros.

Además, en el mismo momento, el Ejército israelí anunció que realizó bombardeos simultáneos contra Líbano e Irán, alcanzando más de 140 objetivos en territorio libanés y más de 200 en la república islámica.

Israel llevó a cabo bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán y 140 en Líbano (Reuters)

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, los ataques en Irán incluyeron instalaciones de la Guardia Revolucionaria, centros de almacenamiento y producción de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y complejos petroquímicos en el sur del país, cuya producción quedó paralizada y se estima que las pérdidas económicas ascienden a miles de millones de dólares.

Autoridades iraníes confirmaron daños en la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, donde cinco personas resultaron heridas.

(Con información de Europa Press y EFE)