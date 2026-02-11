Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida

Un vendedor informal de aguacates en un mercado de Tegucigalpa, (Honduras).

(Desde Washington, Estados Unidos) Un exhaustivo informe de 42 páginas realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela el peso económico de las remesas que se envían desde Estados Unidos a América Central.

“Los países que registraron los mayores incrementos en las remesas recibidas durante 2025 fueron Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuyas diásporas se concentran principalmente en Estados Unidos", sostiene la investigación del BID.

Y añade: “Belice, Costa Rica y Panamá también mostraron aumentos significativos, aunque menores que en los otros países de la subregión”.

Para el estudio del BID, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá integran América Central.

El informe del organismo multilateral asegura que hubo una suba notable en 2025 del envío de remesas -cerca del 21 por ciento-, y que este fenómeno económico se debería a la política migratoria ejecutada por Donald Trump y al incremento de la jornada laboral en Estados Unidos.

“Este aumento (del envío de remesas) refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos. Durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21,2% respecto al mismo período del año anterior", asegura el informe.

Y agrega: “Entre abril y julio (de 2025) las mujeres de origen centroamericano en Estados Unidos aumentaron su participación laboral en trabajos de tiempo parcial en 11,8%, y en un 2,3% en trabajos de tiempo completo; los hombres incrementaron su participación en un 36,7% en trabajos de tiempo parcial, pero se redujo un 12,0% su participación en trabajos de tiempo completo".

A más horas trabajadas, más remesas se pudieron remitir a los núcleos familiares en Centroamérica.

Cuadro publicado por el BID para explicitar los millones de dólares que llegaron a la región en concepto de remesas

El Informe del BID explica que Estados Unidos es el origen del mayor giro de remesas hacia América Central. Y a continuación describe los porcentajes de los países de la región que recibieron mayores aportes.

“Estados Unidos es el principal emisor en todos los casos, superando el 90% en El Salvador (95,8%), Guatemala (92,9%) y Honduras (90,1%), y alcanzando también porcentajes elevados en Belice (84,1%) y Nicaragua (75,3%)”, reveló el informe.

Y completa: “Aunque en Panamá y Costa Rica la proporción es menor, Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de remesas, con un 61,5% en ambos casos. Durante 2025, los países de Centroamérica habrán recibido el 31,8% de las remesas enviadas a ALC (América Latina y el Caribe), porcentaje superior al 28,3% registrado el año anterior”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en Mar-a-Lago, (Florida, EE. UU.)

Tito Asfura, presidente de Honduras, se encontró con Donald Trump en Mar-a-Lago para profundizar la relación bilateral. En este contexto, ambos mandatarios analizaron la situación económica hondureña, adonde las remesas son clave para reducir la pobreza estructural.

“La idea es mejorar nuestras finanzas, y la parte comercial ya que el sesenta por ciento de nuestra producción nacional son exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que trabajar en conjunto con este país, ya que tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el veintisiete por ciento del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos, y sus familias en Honduras”, confió Asfura a Infobae antes de su cónclave con Trump.

A continuación, los aspectos más importantes del informe del BID, que lleva como título “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025, adaptaciones en un contexto de incertidumbre”:

-“Los flujos de remesas que se reciben en ALC (América Latina y el Caribe) tienen su origen en el trabajo de millones de migrantes y los ingresos que generan en los países en que residen”.

-“Las estimaciones más recientes sobre la población migrante de ALC corresponden a 2024. Según estos datos, la mayoría de los migrantes de la región (56,7%) reside en América del Norte, principalmente en Estados Unidos".

-“Según la Current Population Survey de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hasta julio de 2025 la población migrante de ALC en Estados Unidos alcanzó 28,5 millones de personas”.

-“Es importante tener en cuenta que los flujos migratorios no generan un efecto inmediato en las remesas, ya que los migrantes necesitan tiempo para establecerse y conseguir empleo antes de poder comenzar a enviar dinero a sus países de origen”.

-“El salario promedio semanal de los migrantes de ALC en Estados Unidos alcanzó en el tercer trimestre de 2025 los US$938, el nivel más alto registrado en los últimos 18 años. Este valor representa un incremento de 5,3% respecto al observado al cierre del año anterior".

Informe del BID: remesas en relación con el PIB (2025)

-“La tasa de crecimiento de las remesas recibidas por la región centroamericana superó la tasa de crecimiento estimada del PIB per cápita de sus países; durante 2025, los ingresos de las familias que recibieron remesas mejoraron un 17,7% más que los de aquellas que no se beneficiaron de estos flujos".

-“El análisis del rol de las remesas en la reducción de la pobreza es fundamental para entender cómo estas transferencias contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias en los países emergentes”.

-“La proporción de la población que reduce su nivel de pobreza a otra categoría gracias a la recepción de remesas depende, en general, del nivel de pobreza del país y de la magnitud de los flujos de remesas".

-Honduras presenta el mayor nivel de pobreza; gracias a las remesas, el 7,2% de su población mejora su condición económica lo suficiente como para reducir su nivel de pobreza a una categoría mejor, y más de la mitad de ellos (3,7 puntos porcentuales) pasarían directamente de la pobreza extrema a un nivel de no pobres".

-“En El Salvador y Guatemala, el 6,6% y el 5,0% de la población respectivamente reducen su categoría de pobreza gracias a las remesas".

-“En 2025, los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe volverían a alcanzar un máximo histórico: US$174.400 millones, un crecimiento regional de 7,2% respecto de 2024 y 16 años consecutivos de expansión”.

-“Esa continuidad confirma la resiliencia de las remesas, pero también revela señales de fatiga frente a un contexto global incierto”.

-“El mapa regional es heterogéneo. Centroamérica encabezaría el crecimiento con una tasa estimada de 20,4%, impulsada por Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador”.