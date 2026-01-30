Una tormenta invernal pone bajo alerta a cuatro estados del sureste de Estados Unidos este fin de semana

La tormenta invernal amenaza el sureste de Estados Unidos con acumulaciones de nieve de hasta 23 centímetros y ráfagas de viento peligrosas. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

Un nuevo sistema meteorológico amenaza con una tormenta invernal de gran alcance sobre el sureste de Estados Unidos entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026. El fenómeno, que afectará a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y partes de Georgia, coincide con la presencia de alertas oficiales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 23 centímetros y ráfagas de viento que podrían reducir la visibilidad a niveles peligrosos.

La alerta abarca a más de 38 millones de personas, quienes han recibido advertencias sobre posibles condiciones de ventisca, interrupciones en los servicios eléctricos y complicaciones en el transporte. Según la NOAA, el sistema de baja presión que se desplaza desde las Llanuras del Sur hacia el este, generará acumulaciones de nieve superiores a lo habitual y bajas temperaturas que se extenderán desde el sur de Minnesota hasta la península de Florida.

Los antecedentes inmediatos muestran que la región experimentó recientemente otro evento invernal severo, que dejó al menos 85 fallecidos y más de 200.000 hogares sin electricidad, según cifras de organismos oficiales. Las autoridades estatales mantienen en vigor las declaraciones de emergencia para enfrentar la nueva tormenta, que podría intensificarse al convertirse en un nor’easter sobre la costa atlántica.

¿Cuándo y dónde se esperan los principales impactos?

El NWS ha detallado que el sistema comenzará a impactar la región desde la noche del viernes 30 de enero, incrementando su intensidad durante el sábado 31 y el domingo 1 de febrero, antes de desplazarse hacia el noreste. Los mayores riesgos se concentran en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde se prevén acumulaciones de nieve de entre 13 y 23 centímetros (5 a 9 pulgadas) en ciudades como Raleigh, Charlotte y Winston-Salem.

En la zona costera de Virginia y el este de Carolina del Norte se anticipan condiciones de ventisca, con visibilidad reducida y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (50 mph). El NWS ha advertido que estas condiciones podrían persistir hasta la mañana del domingo, mientras que en Atlanta y otras ciudades del interior se esperan acumulaciones de nieve menores, pero acompañadas de frío extremo.

Las temperaturas mínimas previstas alcanzarán valores negativos en la escala Celsius, con sensaciones térmicas que podrían descender por debajo de los -12°C (10°F) en áreas como Charleston, de acuerdo al pronóstico oficial publicado por la NOAA.

Más de 38 millones de personas se encuentran bajo alertas del Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA ante el avance del sistema invernal. (AP Photo/Caleb Jones)

¿Qué características tiene la tormenta invernal?

El fenómeno se distingue por la formación rápida de una baja presión en las Llanuras del Sur, que se intensifica a medida que avanza hacia la costa atlántica. Según la NOAA, se espera que la tormenta evolucione hacia un “bomb cyclone” o ciclogénesis explosiva, una situación en la que la presión atmosférica desciende abruptamente y genera condiciones extremas de viento y nieve.

El NWS ha informado que el área de riesgo abarca tanto zonas urbanas como rurales, y que la ubicación exacta de las acumulaciones más intensas de nieve sigue siendo incierta. “Existe la posibilidad de que algunas áreas reciban más nieve de la prevista, mientras que otras experimenten cantidades inferiores”, señaló el meteorólogo Nick Petro en un comunicado oficial.

La NOAA ha explicado que el sistema se verá reforzado por la llegada de aire ártico, lo que aumentará la severidad de las condiciones invernales y la probabilidad de formación de ventiscas en la costa este.

¿Cuántas personas y qué infraestructuras pueden verse afectadas?

Según el NWS, 38 millones de personas se encuentran bajo advertencias de tormenta invernal en el sureste y el Atlántico medio de Estados Unidos. Las alertas incluyen advertencias específicas para la costa de Carolina del Norte y Virginia, donde se anticipan acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros (8 pulgadas) y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h (50 mph).

El área metropolitana de Atlanta permanece bajo aviso meteorológico, mientras que otras ciudades como Richmond y Norfolk podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta 9 y 23 centímetros respectivamente. Además, el pronóstico incluye la posibilidad de que el fenómeno derive en cortes de energía eléctrica, afectando tanto a viviendas como a infraestructuras críticas.

La plataforma PowerOutage.us ha reportado más de 200.000 clientes sin suministro eléctrico tras el anterior evento invernal, y se espera que estas cifras puedan incrementarse con la llegada de la nueva tormenta. Las compañías eléctricas han puesto en marcha planes de contingencia y refuerzo de cuadrillas para atender emergencias.

Las autoridades mantienen en vigor declaraciones de emergencia en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia por riesgos de ventisca y bajas temperaturas. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

¿Qué acciones y recomendaciones han emitido las autoridades?

Ante el avance del sistema, los gobernadores de Carolina del Norte y Carolina del Sur han emitido declaraciones de emergencia, vigentes hasta el final del fin de semana. El gobernador Josh Stein de Carolina del Norte expresó: “Parece que será nieve y no hielo esta vez, lo que representa un escenario menos riesgoso para la infraestructura, pero seguirá impactando nuestras vidas”, durante una visita a un centro logístico, según información recogida por NBC News.

La NOAA y el NWS recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros de emergencia y seguir las actualizaciones oficiales a través de sus canales de comunicación. Así mismo, instan a resguardar a personas vulnerables y mascotas ante las bajas temperaturas y la posibilidad de interrupciones prolongadas en los servicios básicos.

Las autoridades locales han activado centros de emergencia y han coordinado operativos especiales para limpieza de carreteras y respuesta ante incidentes relacionados con la tormenta. La coordinación interinstitucional se mantiene activa en los estados afectados para atender de manera prioritaria las zonas con mayor riesgo de aislamiento o afectación por la nieve.

¿Cuál es el contexto reciente y qué antecedentes se deben considerar?

El sureste de Estados Unidos ha enfrentado una serie de eventos climáticos severos en semanas recientes. El sistema invernal anterior dejó al menos 85 muertos y daños materiales considerables en estados como Mississippi y Tennessee. Los informes oficiales señalan que miles de hogares y empresas permanecen sin energía eléctrica y que la recuperación de la infraestructura continúa en curso.

El nuevo pronóstico ha motivado la extensión de las declaraciones de emergencia y el refuerzo de los preparativos logísticos por parte de las autoridades estatales y locales. El NWS ha recordado que esta tormenta podría ser la primera en provocar la emisión de advertencias de ventisca para la costa de Carolina del Norte y Virginia en más de una década.

La NOAA ha subrayado el impacto del frío ártico, que abarca desde el norte de Minnesota hasta el sur de Florida, afectando a más de 184 millones de personas con advertencias por temperaturas gélidas.

El pronóstico prevé visibilidad reducida y vientos de hasta 80 km/h en zonas costeras de Virginia y Carolina del Norte, aumentando el peligro en carreteras. (REUTERS/Mike Segar)

¿Qué se espera para los días siguientes y cómo impacta a la población?

De acuerdo con el NWS, el sistema invernal se desplazará hacia el noreste durante el domingo, intensificándose como un nor’easter al llegar a la costa de Massachusetts, donde ciudades como Nantucket podrían acumular entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de nieve antes de que la tormenta se retire al Atlántico.

La población de los estados afectados debe prepararse para posibles cortes de energía, complicaciones en la movilidad, cierre de escuelas y suspensión de actividades públicas. Los responsables de emergencias han solicitado a los habitantes que permanezcan atentos a las actualizaciones y que colaboren con las medidas preventivas para reducir riesgos personales y daños materiales.

El seguimiento oficial de la tormenta continuará durante todo el fin de semana, y las autoridades actualizarán las alertas conforme evolucione el sistema. La coordinación entre agencias federales, estatales y locales busca minimizar el impacto y garantizar la seguridad de la población ante un evento que, según la NOAA, podría igualar o superar registros de nevadas recientes en la región.