EN VIVO | Ola de frío extremo en EEUU: la gobernadora de Virginia advirtió sobre posibles consecuencias “catastróficas”

Se espera que caigan grandes cantidades de nieve en varias regiones de Estados Unidos durante el fin de semana (REUTERS/Nick Oxford)

Lluvia helada cayó el viernes en diversas zonas de Texas al comenzar una tormenta invernal de gran magnitud que amenaza con nieve, aguanieve, hielo, temperaturas extremadamente bajas y extensos cortes de energía, afectando aproximadamente a la mitad de la población de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que los daños podrían equipararse a los de un huracán.

Las escuelas en Chicago y otras ciudades del centro-norte suspendieron las clases, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos previstos para el fin de semana, las iglesias trasladaron los servicios dominicales a internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió realizar su evento radiofónico del sábado por la noche sin público. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo avisos o alertas de hielo y nieve, y más de 210 millones recibieron advertencias de clima frío, muchas de ellas superpuestas. Las compañías eléctricas se preparaban para interrupciones en el suministro, ya que el peso del hielo sobre árboles y líneas eléctricas puede provocar caídas incluso después de que la tormenta haya pasado.

La ola de frío extrema afecta a millones de personas en EEUU

Se prevé que, tras avanzar hacia el sur, la tormenta se desplace hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington, D.C. hasta Nueva York y Boston, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

El aire ártico, procedente de Canadá, obligó a cancelar las clases en numerosas escuelas del centro-norte. Se espera que la sensación térmica alcance los 40℃ bajo cero (40℉ bajo cero), un ambiente capaz de causar lesiones por congelación en apenas diez minutos, lo que hace demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús. Una vez superada la tormenta, el deshielo será paulatino. El hielo puede acumular varios cientos de kilos sobre líneas eléctricas y ramas, haciéndolas especialmente vulnerables a romperse, más aún si hay viento.

En al menos once estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares utilizan calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las autoridades llamaron a la población a extremar las precauciones (REUTERS/Nick Oxford)