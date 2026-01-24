Estados Unidos

EN VIVO | Ola de frío extremo en EEUU: la gobernadora de Virginia advirtió sobre posibles consecuencias “catastróficas”

La demócrata Abigail Spanberger dijo a los residentes que se prepararan para la posibilidad de “cortes de electricidad significativos y prolongados” durante y después de la tormenta invernal que se extenderá durante todo el fin de semana

Se espera que caigan grandes cantidades de nieve en varias regiones de Estados Unidos durante el fin de semana (REUTERS/Nick Oxford)

Lluvia helada cayó el viernes en diversas zonas de Texas al comenzar una tormenta invernal de gran magnitud que amenaza con nieve, aguanieve, hielo, temperaturas extremadamente bajas y extensos cortes de energía, afectando aproximadamente a la mitad de la población de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que los daños podrían equipararse a los de un huracán.

Las escuelas en Chicago y otras ciudades del centro-norte suspendieron las clases, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos previstos para el fin de semana, las iglesias trasladaron los servicios dominicales a internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió realizar su evento radiofónico del sábado por la noche sin público. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo avisos o alertas de hielo y nieve, y más de 210 millones recibieron advertencias de clima frío, muchas de ellas superpuestas. Las compañías eléctricas se preparaban para interrupciones en el suministro, ya que el peso del hielo sobre árboles y líneas eléctricas puede provocar caídas incluso después de que la tormenta haya pasado.

La ola de frío extrema afecta a millones de personas en EEUU

Se prevé que, tras avanzar hacia el sur, la tormenta se desplace hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington, D.C. hasta Nueva York y Boston, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

El aire ártico, procedente de Canadá, obligó a cancelar las clases en numerosas escuelas del centro-norte. Se espera que la sensación térmica alcance los 40℃ bajo cero (40℉ bajo cero), un ambiente capaz de causar lesiones por congelación en apenas diez minutos, lo que hace demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús. Una vez superada la tormenta, el deshielo será paulatino. El hielo puede acumular varios cientos de kilos sobre líneas eléctricas y ramas, haciéndolas especialmente vulnerables a romperse, más aún si hay viento.

En al menos once estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares utilizan calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las autoridades llamaron a la población a extremar las precauciones (REUTERS/Nick Oxford)

A continuación, la cobertura minuto a minuto del temporal:

18:39 hsHoy

Una peligrosa tormenta de nieve y hielo azotará la región de DC esta noche

El estado de emergencia entrará en vigora este sábado a las 23, hora local, y se extenderá hasta las 4 am del lunes. La tormenta irá seguida de una ola de frío históricamente larga

Este sábado por la noche entra en vigora una advertencia de tormenta invernal (REUTERS/Jonathan Ernst)

Aire ártico gélido ha descendido sobre el área de DC y ahora la región espera una de las tormentas invernales más severas que ha enfrentado en años. La tormenta, que se perfila para producir una combinación espesa y similar al cemento de nieve y hielo desde esta noche hasta la noche del domingo, será seguida por un periodo de frío históricamente prolongado que podría extenderse más allá del Día de la Marmota.

18:23 hsHoy

Virginia se prepara para cortes de electricidad “significativos”

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger (demócrata), advirtió a los residentes que se prepararan para la posibilidad de “cortes de electricidad significativos y prolongados” durante y después de la tormenta invernal, que esperaba que fuera “catastrófica”.

“Debido al viento que prevemos, al hielo y a las temperaturas bajo cero, esperamos que Virginia sufra cortes de electricidad incluso después de que haya dejado de nevar”, afirmó la funcionaria, durante una rueda de prensa celebrada el sábado por la tarde, en la que instó a los virginianos a prepararse desde temprano.

18:16 hsHoy

Casi 10.000 vuelos fueron cancelados por la gran tormenta invernal que afecta a Estados Unidos

Alrededor de 140 millones de personas están bajo alerta desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advirtió de intensas nevadas generalizadas

Un viajero en un aeropuerto en Texas (REUTERS/Alyssa Pointer)

Casi 10.000 vuelos programados para el fin de semana en Estados Unidos fueron cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera cause estragos en gran parte del país, con la amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.

18:14 hsHoy

La Costa Este, en estado de emergencia

El gobierno de Donald Trump implementó medidas a lo largo de la Costa Este la mañana de este sábado en preparación para la tormenta invernal que se aproxima. El presidente republicano afirmó que aprobaría declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia.

“Con la ayuda de FEMA y nuestros socios estatales, mantendremos a todos a salvo y nos aseguraremos de que ambos estados tengan el apoyo que necesitan,” escribió en Truth Social. Y agregó: “Continuaremos monitoreando y permaneciendo en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta”.

18:12 hsHoy

Nueva York se prepara para afrontar una histórica tormenta de nieve en medio del temporal que azota a EEUU

Las autoridades locales activaron el nivel más alto de respuesta, movilizaron a la Guardia Nacional y advirtieron sobre interrupciones en transporte y servicios esenciales. “Los neoyorquinos pueden esperar condiciones de casi blanqueo total”, sostuvo el alcalde Zohran Mamdani

Nueva York declaró el máximo nivel de emergencia por tormenta de nieve y activó la Guardia Nacional en previsión de fuertes acumulaciones. (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York activó este 24 de enero de 2026 el máximo nivel de emergencia ante la llegada de una tormenta de nieve que podría dejar entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) de acumulación en menos de 48 horas. El evento, que impacta a la totalidad de los cinco distritos y a su área metropolitana inmediata, inicia la madrugada del domingo 25 y se prevé que dure hasta la tarde del lunes 26, según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno obligó al gobierno local a movilizar recursos extraordinarios y a advertir sobre posibles alteraciones severas en servicios esenciales y transporte, de acuerdo con CBS News New York.

18:11 hsHoy

21 estados declararon el estado de emergencia

Al menos 21 estados han declarado el estado de emergencia, mientras gran parte de Estados Unidos se prepara para una intensa tormenta invernal que durará todo el fin de semana. Entre ellos se encuentran: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Virginia Occidental.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel E. Bowser (demócrata), también declaró el estado de emergencia el viernes.

18:08 hsHoy

Cuáles son las regiones de Estados Unidos más afectadas por la ola de frío extremo

El fenómeno se extiende desde las Montañas Rocosas hasta el noreste del país, con nevadas intensas, hielo y temperaturas extremas que han obligado a activar planes de contingencia estatales y federales

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más severas de la década, impactando a más de 200 millones de personas en 35 estados. (REUTERS/Nick Oxford)

Millones de habitantes en Estados Unidos enfrentan desde el viernes 23 de enero una de las tormentas invernales más extensas y severas registradas en la última década, según reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y datos difundidos por CBS News y NBC News. El evento afecta a más de 200 millones de personas, con impactos directos en 35 estados, y ha obligado a declarar la emergencia en 17 estados y Washington D. C.

18:07 hsHoy

Cómo protegerte del frío extremo que azota a Estados Unidos

Usar varias capas de ropa, mantenerte seco y estar alerta ante cualquier síntoma te ayudarán a sortear las bajas temperaturas

Más de la mitad de Estados Unidos está amenazado por hielo, nieve y frío extremo (Christopher Smith para The New York Times)

Se espera que una gran tormenta invernal azote grandes franjas del centro, este y sur de Estados Unidos este fin de semana, trayendo una mezcla de temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y hielo.

18:06 hsHoy

Qué medidas se recomiendan para proteger el hogar durante una tormenta invernal

El descenso brusco de temperaturas y la acumulación de hielo elevan el riesgo de incidentes en interiores, según alertas oficiales recientes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles cortes de luz y restricciones de transporte debido al avance de la tormenta polar. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

Una tormenta invernal de gran magnitud avanza sobre Estados Unidos, afectando a más de 160 millones de personas desde el 23 de enero de 2026. Las autoridades han emitido advertencias sobre riesgos de nieve, hielo y bajas temperaturas, que pueden poner en peligro el suministro eléctrico y la seguridad en los hogares. La emergencia climática exige a la población adoptar medidas preventivas para reducir los daños en servicios esenciales y evitar accidentes domésticos, según The New York Times.

18:04 hsHoy

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Mientras millones de personas enfrentan frío extremo, nieve histórica y tormentas de hielo, científicos explican por qué estos eventos no contradicen el calentamiento global y podrían volverse más peligrosos

La tormenta invernal afecta a casi 30 estados de Estados Unidos con nieve hielo y frío extremo en un evento que los expertos describen como uno de los más extensos del invierno (REUTERS/Adam Gray)

Estados Unidos se prepara para una de las tormentas invernales más extensas y severas de las últimas décadas. Cerca de 200 millones de personas, distribuidas en casi 30 estados, quedaron bajo alertas climáticas que se extienden sin interrupción desde el suroeste hasta la costa este.

