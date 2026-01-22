Una tormenta invernal amenaza a más de 175 millones de personas en 30 estados: cuánta nieve podría caer en cada uno

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que una tormenta invernal afectará a más de 175 millones de personas en Estados Unidos desde el 23 de enero de 2026. (REUTERS/Ken McGagh)

Una extensa tormenta invernal se prepara para impactar a más de 175 millones de personas en Estados Unidos a partir del viernes 23 de enero de 2026, con alertas activas en 30 estados por la posibilidad de acumulaciones históricas de nieve y hielo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El sistema, catalogado por las autoridades como uno de los más extensos de la temporada, se desplazará desde el suroeste hasta el noreste del país y mantendrá condiciones peligrosas durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el NWS, el fenómeno ingresará por regiones del suroeste, afectando primero a Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah. La trayectoria proyectada incluye a grandes áreas urbanas como Dallas, Kansas City, Washington, DC, Filadelfia y Nueva York, donde se esperan acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros (12 pulgadas) en las próximas jornadas. Las autoridades meteorológicas actualizaron las alertas ante el potencial impacto en infraestructura, transporte y servicios esenciales.

La llegada de este sistema coincide con la etapa más severa del invierno en América del Norte. El Centro de Predicción Meteorológica recordó que tormentas similares han provocado interrupciones sustanciales en temporadas previas, con dificultades para el tránsito, cierres escolares y daños económicos por cortes de energía y afectaciones materiales. El monitoreo oficial se mantendrá activo durante todo el evento.

¿Cuándo inicia la tormenta invernal en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta comenzará a generar impactos significativos desde la madrugada del viernes 23 de enero de 2026, con la entrada de un frente frío por el suroeste. Las primeras zonas afectadas serán las áreas montañosas de Nuevo México y Arizona, donde se prevén acumulaciones de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en menos de 24 horas, según el pronóstico oficial.

Durante el transcurso del viernes, la nieve y el hielo avanzarán hacia el norte y el este. Las proyecciones indican que el periodo de mayor intensidad se registrará entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero, cuando se espera que la tormenta alcance su punto máximo en el Atlántico medio y el noreste del país.

El sistema invernal trae acumulaciones históricas de nieve y hielo en 30 estados, con alertas meteorológicas activas desde el suroeste hasta el noreste del país. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

¿Cuáles son las zonas más afectadas y qué acumulaciones se esperan?

De acuerdo con el NWS, las áreas que recibirán las mayores acumulaciones de nieve incluyen las regiones montañosas del suroeste y sectores urbanos del centro y el este. En Flagstaff y alrededores de Telluride, las previsiones indican acumulaciones que podrían llegar a los 60 centímetros (24 pulgadas).

En las llanuras del sur, ciudades como Oklahoma City podrían registrar más de 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve, mientras que en Dallas, Fort Worth y Plano se esperan entre 2,5 y 7,5 centímetros (1 a 3 pulgadas). El fenómeno seguirá su avance hacia el noreste, donde las autoridades anticipan acumulaciones aún mayores.

En el Atlántico medio, el NWS advirtió que Washington, DC, Richmond, Norfolk y áreas de Filadelfia podrían superar los 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve durante el fin de semana. El pronóstico considera que el desplazamiento final del sistema podría modificar estos valores, especialmente en el límite norte de la tormenta.

¿Qué pronóstico hay para el noreste y el sureste del país?

La región del noreste se encuentra bajo alerta ante la posibilidad de acumulaciones significativas. El NWS estima que Nueva York, Yonkers, White Plains y New Rochelle podrían recibir entre 30 y 45 centímetros (12 a 18 pulgadas) de nieve. Localidades del interior, como Syracuse y Binghamton, anticipan hasta 60 centímetros (24 pulgadas).

En el sureste, las previsiones oficiales muestran acumulaciones menores. Localidades de Georgia y Alabama esperan entre 2,5 y 7,5 centímetros (1 a 3 pulgadas) de nieve, mientras que zonas de Tennessee y Carolina del Norte podrían registrar más de 30 centímetros (12 pulgadas) en áreas específicas.

Ciudades como Dallas, Kansas City, Washington, Filadelfia y Nueva York se preparan para más de 30 centímetros de nieve durante el fin de semana invernal. (AP Foto/Cara Anna)

¿Por qué la tormenta representa un riesgo para la infraestructura y la movilidad?

El Servicio Meteorológico Nacional resaltó que la combinación de nieve y lluvias heladas incrementa el riesgo de cortes de energía y accidentes viales. Sectores del sur y sureste, como Texas, Oklahoma y Tennessee, podrían experimentar interrupciones eléctricas debido a la acumulación de hielo sobre cables y árboles.

El organismo advirtió: “Las condiciones de viaje se volverán extremadamente peligrosas y podrían producirse interrupciones eléctricas generalizadas”. Equipos de emergencia y cuadrillas de mantenimiento vial se encuentran desplegados en las áreas de mayor riesgo para garantizar la seguridad y restaurar servicios esenciales en caso de incidentes.

El sector del transporte terrestre y aéreo reporta preparativos para afrontar cancelaciones y retrasos en rutas nacionales e internacionales. Aeropuertos en el noreste y centro del país han activado protocolos especiales para gestionar el flujo de pasajeros y operaciones durante el evento.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades ante el avance de la tormenta?

Las autoridades federales, estatales y locales activaron planes de emergencia y refuerzo de servicios esenciales. El NWS y la Administración Federal de Carreteras recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios y abastecerse de provisiones básicas.

En varias jurisdicciones, los distritos escolares y oficinas públicas anunciaron cierres preventivos. Equipos de mantenimiento trabajan de manera anticipada en la limpieza de carreteras y la protección de la red eléctrica. Las autoridades locales mantienen canales de información actualizados para que los residentes puedan seguir las recomendaciones y advertencias.

El monitoreo constante de la tormenta incluye la actualización de pronósticos a medida que se dispone de nueva información. El NWS subrayó que la colaboración entre agencias federales, estatales y locales resulta fundamental para reducir los impactos y responder con rapidez ante situaciones críticas.

El NWS alerta sobre riesgos de cortes de energía y accidentes viales en Texas, Oklahoma y Tennessee por la combinación de nieve, hielo y lluvias heladas. (EFE/ Jason Szenes)

¿Qué impacto económico y logístico se prevé?

El actual sistema invernal cubre más de 3.200 kilómetros (2.000 millas) de territorio estadounidense, una extensión que lo sitúa entre las tormentas más severas de la última década. El NWS reportó que la cobertura de alertas meteorológicas se aproxima a los niveles registrados durante episodios de 2016 y 2021.

En tormentas previas, los daños económicos superaron los 2.000 millones de dólares. El transporte aéreo y terrestre anticipa miles de vuelos cancelados o demorados, además de la interrupción de servicios logísticos y comerciales en amplias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el sistema se desplace hacia el noreste y mantenga efectos adversos hasta el inicio de la próxima semana. La situación puede variar según el desplazamiento final de la tormenta y las condiciones locales.

¿Qué deben saber los habitantes de las zonas afectadas?

El NWS recomienda a la población consultar fuentes oficiales antes de tomar decisiones de viaje o planificación. Los residentes en zonas bajo alerta deben revisar sus suministros, asegurar fuentes de energía alternativas y mantener vías de comunicación abiertas con familiares y servicios de emergencia.

El monitoreo de la tormenta continuará hasta que el sistema se disipe. Las autoridades emitirán nuevas alertas y recomendaciones conforme evolucione la situación meteorológica para proteger la seguridad y el bienestar de la población.