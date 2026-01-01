En su primer discurso como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió gobernar con “coraje” y políticas para la clase trabajadora

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su ceremonia de investidura. REUTERS/Jeenah Moon

Zohran Mamdani asumió este jueves la alcaldía de Nueva York con la promesa de inaugurar “una nueva era” para la ciudad más grande de Estados Unidos y transformar su gobierno en favor de la clase trabajadora. A sus 34 años, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán, el primero de ascendencia sudasiática y el primero nacido en África en liderar la ciudad. En su toma de posesión, celebrada en una estación de metro en desuso bajo el Ayuntamiento poco después de la medianoche, juró su cargo colocando la mano sobre el Corán, marcando varios hitos históricos para la metrópoli.

En su discurso inaugural, Mamdani aseguró que “un momento como este es inusual” y prometió gobernar de manera “expansiva y audaz”, rechazando la idea de bajar las expectativas sobre su mandato. “La única expectativa que busco reajustar es la de las pequeñas expectativas. A partir de hoy gobernaremos sin miedo. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos acusará de carecer de coraje para intentarlo”, afirmó Mamdani. El alcalde subrayó su compromiso con sus principios: “Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático. No abandonaré mis principios por miedo a ser considerado ‘radical’”, sostuvo ante los aplausos del público.

A la ceremonia asistieron figuras clave del progresismo estadounidense. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez introdujo a Mamdani en la escalinata del Ayuntamiento y destacó la elección de “un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes”. Ocasio-Cortez afirmó que los neoyorquinos “hemos elegido el coraje sobre el miedo” y “la prosperidad para muchos sobre los beneficios para unos pocos”.

El senador independiente Bernie Sanders, referente político de Mamdani, fue el encargado de dirigir la toma de protesta pública. Sanders recordó que la mayoría de las propuestas del alcalde, como el aumento de impuestos a los ricos y la garantía de viviendas asequibles, “no son radicales en absoluto”. Según Sanders, Mamdani “tomó el poder enfrentando a los dos grandes partidos, al presidente de Estados Unidos y a oligarcas enormemente ricos”, logrando lo que describió como “el mayor vuelco político en la historia reciente del país”.

El programa de gobierno que Mamdani promete ejecutar incluye la gratuidad en la atención infantil y en el transporte por autobús, una congelación del alquiler para aproximadamente un millón de hogares, y una prueba piloto de tiendas de comestibles gestionadas por el Ayuntamiento. El coste estimado de estas políticas asciende a unos USD 10.000 millones, una financiación que buscará a través del aumento de impuestos a los ciudadanos más acaudalados y a las grandes corporaciones. No obstante, la implementación de estas medidas dependerá en parte del apoyo legislativo del gobierno estatal de Albany, encabezado por la gobernadora Kathy Hochul, y de la relación con el presidente Donald Trump, quien durante la campaña amenazó con retener fondos federales pero, tras una reunión reciente, aseguró: “Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacer un gran trabajo”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji. REUTERS/Jeenah Moon

Mamdani también enfrentará desafíos en materia de convivencia y seguridad. Ha existido escepticismo por parte de algunos miembros de la comunidad judía debido a sus críticas al gobierno de Israel y a la falta de un distanciamiento claro de la consigna “del río al mar”, aunque el alcalde ha anunciado que dejará de utilizar esa frase. Durante la transición, debió afrontar la renuncia de su directora de nombramientos, Cat da Costa, por comentarios antisemitas en redes sociales, un hecho que calificó como “un error inaceptable” en el proceso de selección.

La continuidad en la jefatura policial quedó asegurada con la permanencia de Jessica Tisch como comisionada, lo que contribuye a mantener una línea de estabilidad en un área especialmente sensible para la ciudad. Mamdani asume la gestión de una ciudad que ha experimentado una caída de los delitos violentos y un repunte económico tras la pandemia de COVID-19, aunque persisten preocupaciones por el alto coste de vida y el encarecimiento de los alquileres.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hace un gesto durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 1 de enero de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El exalcalde Eric Adams destacó antes de dejar el cargo su lucha contra la criminalidad y la reducción de homicidios y tiroteos, atribuyendo estos logros a la labor del Departamento de Policía de Nueva York, que retiró 25.000 armas ilegales de las calles y logró disminuir los ataques por arma de fuego en un 55%. Mamdani, junto a su esposa Rama Duwaji, se mudará desde su apartamento de alquiler estabilizado en Astoria, Queens, a la residencia oficial de Gracie Mansion, en el Upper East Side de Manhattan, donde tendrá la responsabilidad de gestionar tanto los grandes retos sociales como los servicios básicos cotidianos que definirán su mandato.