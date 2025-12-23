Cómo es la peligrosa “Angeles Crest Highway”, la carretera en la que Vince Zampella murió al estrellar su Ferrari

La muerte de Vince Zampella, creador de 'Call of Duty', en la peligrosa Angeles Crest Highway conmocionó a la comunidad gamer y vial de California

La Angeles Crest Highway, una ruta de montaña del sur de California conocida por su trazado sinuoso y paisajes escénicos, volvió a quedar en el centro de la atención tras el accidente en el que murió Vince Zampella, creador de la franquicia “Call of Duty”, de 55 años, mientras conducía un Ferrari. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde en un tramo del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, y fue registrado en video por testigos.

La carretera, oficialmente parte de la State Route 2, atraviesa los San Gabriel Mountains y conecta zonas urbanas como Altadena y La Cañada Flintridge con áreas boscosas de la Angeles National Forest. Se trata de una vía angosta, con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y escasa iluminación, características que la convirtieron con el tiempo en un punto frecuentado por automovilistas y motociclistas que practican una conducción informal de alta velocidad.

El lugar del accidente presenta numerosas marcas de neumáticos quemados, asociadas a maniobras bruscas de vehículos

Según muestran las imágenes difundidas, el Ferrari conducido por Zampella emerge de un túnel a una velocidad elevada y pierde el control al iniciar una curva. El vehículo impacta contra una barrera de concreto y queda destrozado. Testigos corrieron hacia el auto, que comenzó a incendiarse casi de inmediato, e intentaron rescatar al conductor entre gritos y escenas de desesperación. El rescate quedó registrado en los últimos segundos del video.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informó que el vehículo se salió de la vía y chocó contra una barrera, y que las causas del accidente permanecen bajo investigación, según reportó NBC News. El episodio se suma a una serie de choques graves registrados en esa misma carretera en los últimos años, varios de ellos con vehículos de alto rendimiento y motocicletas.

Cómo es la carretera en la que murió Vince Zampella, el creador de “Call of Duty”

Aunque no existen carreras organizadas de manera oficial, las autoridades describen la dinámica de la Angeles Crest Highway como una suerte de “carrera informal”, impulsada por la combinación de curvas técnicas, bajo tránsito en determinados horarios y la presencia habitual de autos deportivos. La CHP realizó operativos recurrentes en la zona, con multas por exceso de velocidad y cierres temporales por razones de seguridad. El lugar del accidente en el que murió Zampella presenta numerosas marcas de neumáticos quemados, asociadas a maniobras bruscas de vehículos.

El accidente reavivó el debate sobre los riesgos de esta carretera emblemática del sur de California, donde el atractivo del paisaje y la potencia de los vehículos conviven con un historial persistente de siniestros graves y conductas imprudentes.

