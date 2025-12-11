Estados Unidos

81 mujeres se sumaron a una demanda contra un ginecólogo militar por presunto abuso sexual en la base de Fort Hood

Las acusaciones incluyen testimonios de pacientes que relatan procedimientos médicos invasivos, voyerismo y grabaciones no autorizadas

81 mujeres demandan al mayor
81 mujeres demandan al mayor del Ejército Blaine McGraw por presunta conducta sexual inapropiada en centros médicos militares. (Oficina del Sheriff del Condado de Bell/AP)

Un total de 81 mujeres se sumaron a la demanda civil contra el mayor del Ejército Blaine McGraw, ginecólogo acusado de conducta sexual inapropiada, ampliando así el caso que ya había sido presentado en noviembre.

La acción legal, presentada el miércoles 10 de diciembre por los abogados de las presuntas víctimas, sostiene que McGraw sometió a las pacientes a “toques invasivos, innecesarios y degradantes, voyerismo y grabaciones encubiertas”, y lo acusa de agresión sexual, asalto y lesiones bajo la legislación de Texas.

El proceso judicial militar, iniciado esta semana, incluye 54 cargos de “grabación visual indecente” y otros delitos relacionados, según informó CNN. La magnitud del caso ha puesto en cuestión la capacidad del Ejército para proteger a las mujeres bajo su cuidado y ha reavivado el debate sobre las fallas sistémicas en la atención a víctimas de violencia sexual en el ámbito militar.

La demanda civil acusa a
La demanda civil acusa a McGraw de grabaciones encubiertas, toques invasivos y procedimientos médicos innecesarios a pacientes en Fort Hood y Hawaii. (Oficina del Sheriff del Condado de Bell)

Nuevos testimonios

Entre los testimonios incorporados en la nueva demanda destaca el de una soldado en servicio activo, quien relató que McGraw habría tomado fotografías durante un examen forense tras una agresión sexual. El documento judicial detalla que “durante ese procedimiento profundamente vulnerable, él estaba constantemente con el teléfono entre sus piernas”, lo que llevó a la paciente a sospechar que la grababa sin su consentimiento.

Además, la demanda señala que McGraw “no documentó en su historial médico que se hubiera realizado un kit de violación”, lo que derivó en la falta de pruebas forenses claras y la posterior absolución del acusado de la agresión. Según el texto presentado ante la corte, “la conducta de McGraw en este contexto no solo falló en proteger a una víctima de violencia sexual; activamente socavó su acceso a la justicia y permitió que su agresor eludiera la responsabilidad”.

El Ejército ha subrayado que las acusaciones contra McGraw se están tomando con seriedad. Fort Hood, donde el médico atendía pacientes desde 2023, informó que la investigación comenzó pocas horas después de la denuncia presentada el 17 de octubre y que McGraw fue suspendido de inmediato.

El Ejército suspendió a McGraw
El Ejército suspendió a McGraw tras la denuncia y asegura que la investigación comenzó pocas horas después de recibir la queja en Fort Hood. (Tony Gutierrez/AP)

El abogado defensor, Daniel Conway, no respondió a la solicitud de comentarios sobre la ampliación de la demanda, pero previamente declaró que, más allá de las acusaciones, “no hemos visto registros que respalden que las pacientes fueron tocadas de manera no indicada médicamente. Seguiremos cooperando plenamente. Seguimos decepcionados por la gestión de la investigación por parte de las fuerzas del orden del Ejército”.

La demanda civil ampliada sostiene que McGraw empleó tres métodos principales de abuso: grabar y fotografiar a las pacientes sin consentimiento, realizar procedimientos médicos innecesarios o sin autorización, y tocar sexualmente a mujeres durante exámenes médicos, incurriendo en “violaciones de los límites físicos bajo el pretexto de un examen médico”.

El documento aporta detalles sobre las supuestas estrategias de McGraw para asegurar la calidad de sus grabaciones, como colocar su teléfono móvil apoyado en la placa con su nombre en el bolsillo de la camisa, “evitando que la lente quedara cubierta por la bata médica y asegurando una vista clara y frontal de los cuerpos expuestos de las pacientes”.

La mayoría de las presuntas
La mayoría de las presuntas víctimas residen en Texas, pero hay denuncias en otros catorce estados y antecedentes en Hawaii y Kentucky. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las presuntas víctimas residen en Texas, donde McGraw ejercía en el centro médico de Fort Hood, aunque dieciocho de ellas viven actualmente en otros catorce estados. Muchas son soldados en activo o familiares de militares que se trasladaron tras estar destinadas en Texas o Hawaii, lugares donde McGraw también trabajó como médico.

Ya había antecedentes

CNN ha documentado denuncias de mala conducta desde 2021, cuando el acusado ejercía en el Tripler Army Medical Center en Hawaii. La demanda sugiere que el Ejército debería investigar también su etapa como asistente médico en Fort Campbell, Kentucky, ya que hasta el momento no se ha contactado oficialmente a pacientes de esa base.

El texto judicial denuncia que, pese a que al menos una mujer presentó una queja contra McGraw en Hawaii, su cadena de mando desestimó la denuncia y le permitió continuar atendiendo a mujeres. Además, tras la revelación de la conducta de McGraw, algunas pacientes habrían sido disuadidas por el personal del centro médico de Fort Hood de transferir su atención médica a proveedores externos.

Uno de los abogados de las víctimas, Andrew Cobos, declaró a CNN que la respuesta del Ejército ha sido “lenta y opaca”, y la comparó con los fallos sistémicos evidenciados en el caso del mayor Michael Stockin, otro médico militar que se declaró culpable este año tras ser acusado de tocar o examinar inapropiadamente los genitales de más de cuarenta pacientes masculinos.

La FDA evalúa la aprobación

Estos son los estados bajo

La pintura original de Star

Estados Unidos sancionó a los

Estas son las ciudades de
8 frases de Buffarini: de

Nequi Galotti se sometió a

La OEA convocó a una

