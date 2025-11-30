EEUU advirtió que intensificará la lucha contra los narcoterroristas vinculados al régimen de Venezuela: “Te perseguiremos”

VIDEO CORTESÍA DE FOX NEWS

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, advirtió este domingo que la administración de Donald Trump intensificará la persecución de organizaciones criminales que operan desde Venezuela y otras regiones. En una entrevista televisiva, sostuvo que la Casa Blanca considera prioritario frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y perseguir a las organizaciones narcoterroristas.

“Los narcotraficantes venezolanos deben actuar con mucho cuidado, porque si eres un narcoterrorista, si eres miembro del Tren de Aragua, te perseguiremos. El presidente Trump lo ha dejado clarísimo”, alertó Bondi en declaraciones a Fox News.

La funcionaria estadounidense señaló que las acciones federales buscan erradicar las redes responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Las drogas que ingresan a nuestro país están matando a nuestros hijos”, dijo.

La fiscal insistió en que la administración republicana empleará “todos los medios legales” para proteger a los ciudadanos, al tiempo que criticó las políticas fronterizas de la gestión de Joe Biden. También vinculó la crisis del fentanilo a la llegada de sustancias procedentes de Venezuela, México y de laboratorios en China.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que la administración Trump utilizará todos los recursos legales para frenar el flujo de drogas y señaló a organizaciones como el Tren de Aragua y a los cárteles respaldados por el régimen chavista (REUTERS/Tom Brenner/Archivo)

“No más van a estar matando a nuestros hijos con este veneno que fluye de Venezuela, México y de otros lugares, fentanilo hecho en China”, enfatizó Bondi durante la entrevista.

Bondi también destacó que cuenta con el respaldo de la administración republicana y de figuras influyentes como el secretario Marco Rubio, al insistir en que el compromiso oficial es “proteger a los estadounidenses todos los días”.

El endurecimiento del discurso estadounidense coincide con nuevas medidas restrictivas sobre el espacio aéreo venezolano.

“El espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, dijo el sábado el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social.

La orden se agregó a una serie de acciones, incluyendo la suspensión de vuelos de seis aerolíneas internacionales en Venezuela.

La dictadura de Nicolás Maduro, considerado un aliado de redes criminales por Washington, calificó la advertencia como una “agresión colonialista” y denunció la medida como un ataque contra la soberanía.

El espacio aéreo de Venezuela opera solo con algunos vuelos nacionales, tras la advertencia de Donald Trump

Caracas también señaló que la suspensión de vuelos decretada por Estados Unidos afectó rutas utilizadas para la repatriación de ciudadanos venezolanos. Según cifras citadas por el régimen de Maduro, este año se realizaron 75 vuelos que transportaron a casi 14.000 personas deportadas o retornadas desde Estados Unidos.

Trump reiteró que estos operativos buscan interrumpir definitivamente las rutas utilizadas por carteles y “narcoterroristas” para introducir estupefacientes en territorio estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses han intensificado el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, con la participación del portaaviones USS Gerald R. Ford. Desde septiembre, la administración Trump ha reconocido más de 20 ataques marítimos contra embarcaciones narco, con decenas de muertos en acciones destinadas a interrumpir operaciones logísticas de carteles sudamericanos.

En paralelo, sitios especializados en rastreo aéreo reportan frecuentes vuelos de aviones militares estadounidenses a escasos kilómetros de la costa venezolana.

La dictadura chavista aseguró que Estados Unidos no ha presentado pruebas que vinculen estos blancos operativos al tráfico de drogas y consideró el refuerzo militar parte de una estrategia para buscar un cambio de régimen.

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

La creciente presión estadounidense incluye nuevos ejercicios militares cerca de costas venezolanas y la autorización para operar desde aeropuertos dominicanos, mientras gobiernos regionales como Trinidad y Tobago albergan ejercicios conjuntos.

Trump amenazó además con lanzar acciones “muy pronto” para detener el tráfico de drogas “por tierra” en caso de que persistan los flujos ilícitos desde Venezuela hacia la frontera estadounidense.

(Con información de AFP)