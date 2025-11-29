Estados Unidos

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este viernes

Guardar
Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquet profesional. La cartelera de este viernes tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Partidos de HOY 29 de noviembre

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Cary Edmondson-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Boston Celtics vs Minnesota Timberwolves

Hora de México: 16:00 horas

Hora del Este de EEUU: 17:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:00 horas

Estadio: Target Center

Ciudad: Minneapolis, MN

Toronto Raptors vs Charlotte Hornets

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

Chicago Bulls vs Indiana Pacers

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Fiserv Forum

Ciudad: Milwaukee, WI

Detroit Pistons vs Miami Heat

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Kaseya Center

Ciudad: Miami, FL

New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors

Hora de México: 19:30 horas

Hora del Este de EEUU: 20:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:30 horas

Estadio: Chase Center

Ciudad: San Francisco, CA

Denver Nuggets vs Phoenix Suns

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Mortgage Matchup Center

Ciudad: Phoenix, AZ

Dallas Mavericks vs LA Clippers

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Intuit Dome

Ciudad: Inglewood, CA

La historia de la NBA

Desde su creación en 1946,
Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.

Temas Relacionados

BaloncestoNBAmexico-deportesNoticiasestados-unidos-deportes

Últimas Noticias

Trump habló con Maduro y le advirtió que EEUU multiplicará las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo

La llamada telefónica entre el líder republicano y el dictador venezolano sucedió el pasado fin de semana, adonde también participó el secretario Rubio. La Casa Blanca aseguró a Infobae que “es un invento” una posible reunión entre ambos mandatarios

Trump habló con Maduro y

Estados Unidos suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo tras el tiroteo en Washington

El endurecimiento de los controles y la suspensión de los trámites migratorios se producen luego de que un afgano fuera acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca

Estados Unidos suspendió todas las

Lotería Mega Millions: números ganadores del 28 de noviembre de 2025

Como cada viernes, esta lotería estadounidense celebró su más reciente sorteo millonario

Lotería Mega Millions: números ganadores

Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

La medida fue comunicada días antes de los comicios en Honduras, donde el republicano anunció su respaldo al candidato Tito Asfura

Donald Trump dijo que indultará

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

El gobierno estadounidense pidió una jornada electoral libre de intimidación y fraude luego de señalarse posibles intromisiones del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas en el proceso hondureño

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo
DEPORTES
Palmeiras y Flamengo jugarán la

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto largará desde el pit line en la Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Challengers de Temuco y Bogotá: cuatro argentinos irán por una final antes del cierre de la temporada

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El año de amor de

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

INFOBAE AMÉRICA

Trágico incendio en Hong Kong:

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar

Cómo afectan las fallas técnicas de Airbus al avión que traslada al papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano

“Misión Spaceward 2025″: Brasil se prepara para su primer lanzamiento orbital comercial

Alerta en Irán por la grave contaminación del aire: centros educativos y administrativos permanecerán cerrados

Cinco novelas románticas con los súper descuentos del Black Friday