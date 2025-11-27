Black Friday: cuándo aparecen las mejores rebajas en electrodomésticos, tecnología y turismo en EEUU

Las ventas por Black Friday y Cyber Monday podrían superar 1 billón de dólares por primera vez en Estados Unidos. (REUTERS/Hollie Adams)

La temporada de compras navideñas de este año prevé descuentos en Black Friday y Cyber Monday que alcanzarán nuevos registros en ventas y afluencia de consumidores en Estados Unidos, a pesar de que la presión inflacionaria limita el margen para ofertas agresivas, según informó CBS News.

De acuerdo con estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), la cifra de compradores entre el viernes 20 de noviembre y el lunes 1 de diciembre después de Acción de Gracias podría llegar a 187 millones de personas, y se proyecta que el gasto supere 1 billón de dólares por primera vez.

La investigación recogida por CBS News señala que el comportamiento del gasto está marcado por la desigualdad de ingresos. Los hogares de mayores ingresos sostienen la demanda, mientras que familias de ingresos bajos y medios enfrentan presión por el aumento de precios. Este contexto influye en las estrategias de promoción y define las fechas clave para aprovechar rebajas, según consultores de la industria.

Un total estimado de 187 millones de personas harán compras entre viernes y lunes después de Acción de Gracias en EE.UU. (REUTERS/Hannah McKay)

En el segmento de electrodomésticos de gran tamaño, la recomendación es acudir en persona a las tiendas físicas a partir de Black Friday. Deborah Weinswig, directora general de Coresight Research, indicó que los establecimientos como Home Depot y Lowe’s concentran las mejores promociones exclusivas para compras presenciales.

“Anticipamos muchas promociones únicas para quienes compren en la tienda”, explicó Weinswig a CBS News. Además, la especialista advirtió que el inventario podría ser limitado y que los precios tenderán a variar según la demanda, inclusive dentro de una misma cadena.

Respecto a los viajes, la tendencia apunta a que las ofertas comienzan ya desde la noche del jueves de Acción de Gracias. Julian Kheel, fundador de Points Path, recomendó suscribirse a boletines de aerolíneas y hoteles para recibir alertas y no esperar hasta el llamado “Travel Tuesday”.

Las mejores ofertas en juguetes, especialmente en categorías populares como Lego y Labubu, estarán disponibles solo durante el Black Friday. (REUTERS/Brendan McDermid)

“La mayoría de las empresas buscarán adelantarse a la competencia lanzando rebajas a más tardar en la mañana del Black Friday”, aseguró Kheel en diálogo con CBS News. “No espere hasta el martes para encontrar una buena oferta de viajes”, enfatizó el analista.

El estudio de Adobe Digital Insights prevé que la mayor parte de las ofertas en electrónicos como televisores, altavoces y computadoras se concentren el Cyber Monday, con reducciones estimadas entre el 10% y el 28% en estos productos, según confirmó el analista Vivek Pandya a CBS News.

Para quienes buscan juguetes, los precios mínimos estarán disponibles el propio Black Friday, especialmente en categorías con alta demanda como Lego y Labubu. Pandya aconsejó anticipar las compras para no arriesgarse a la falta de existencias.

Programas de lealtad, herramientas de rastreo de precios online y devolución de efectivo son opciones recomendadas para maximizar el ahorro en compras navideñas. (REUTERS/Brendan McDermid)

El consultor independiente Marshal Cohen, de Circana, sugirió comparar precios más allá de las promociones principales: “Las tiendas compiten con productos similares, así que conviene contrastar y asegurarse de que el precio anunciado realmente sea el más bajo”, transmitió Cohen a CBS News.

Finalmente, especialistas recomiendan estrategias adicionales para ahorrar durante Black Friday y Cyber Monday. Andrea Woroch, asesora en finanzas personales, sugirió inscribirse en programas de lealtad de tiendas para obtener cupones y recompensas, así como aprovechar herramientas en línea que monitorean precios o devuelven efectivo, entre ellas ShopBack y Rufus.

“Tiendas como Target implementan garantías de igualación de precios, lo que permite solicitar un ajuste si el valor baja más adelante”, relató Woroch en declaraciones recogidas por CBS News.

La ola de promociones, el avance de las tecnologías de comparación de precios y el interés de los consumidores por maximizar sus compras convierten a Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday en fechas destacadas para planificar el consumo de fin de año.