Tiendas que permanecerán abiertas y cerradas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias 2025

La mayoría de los grandes minoristas, incluidos Walmart, Target y Costco, permanecerán cerrados el 27 de noviembre de 2025 en EE.UU. (Adobe Stock)

Este jueves 27 de noviembre la mayoría de las grandes superficies minoristas en Estados Unidos, incluidas Costco, Walmart, Target y Best Buy, se mantendrán cerradas. Un número relevante de supermercados y cadenas de descuento, como Kroger, Sprouts, Dollar General y Big Lots, abrirán con horarios más cortos, dando la oportunidad a quienes requieren productos de último momento para la celebración.

Entre las cadenas más reconocidas, Kroger anunció que sus sucursales operarán hasta las 17:00 horas, mientras que Sprouts lo hará entre las 7:00 y las 14:00 horas a nivel nacional.

Whole Foods atenderá bajo horarios modificados, lo que obliga a los clientes a revisar la disponibilidad según cada establecimiento. “Recomendamos a los clientes consultar en línea los horarios de su tienda más cercana por posibles variaciones”, indicó la cadena, según recogió FOX News.

Todas las tiendas de Walmart permanecerán cerradas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias de 2025. (REUTERS/Stringer)

Algunas franquicias de bajo costo mantendrán más horas de actividad. Big Lots identificó un horario extendido, desde las 7:00 a.m. hasta la medianoche en muchos locales, según confirmó un portavoz al medio citado. Dollar Tree atenderá a clientes desde las 8:00 a las 21:00 horas, mientras Family Dollar prevé abrir de 8:00 a 22:00 horas, aunque dependiendo de la ubicación algunas tiendas podrían cerrar.

El acceso a productos farmacéuticos durante la jornada estará asegurado parcialmente. CVS anunció la apertura de la mayoría de sus farmacias entre las 9:00 y las 14:00 horas. Por su parte, Walgreens cerrará la mayoría de las sucursales, salvo las que funcionan las 24 horas, “garantizando la atención para servicios esenciales”, indicó un comunicado citado por Business Insider.

Otras cadenas que abrirán pero acotarán su horario son Bass Pro Shops, de acuerdo a Business Insider, con operaciones entre las 9:00 y las 18:00 en casi 200 localidades. Ralph’s, bajo el grupo Kroger, tendrá sus supermercados operando hasta las 22:00 horas, aunque sin servicio de farmacia.

Costco anunció el cierre total de todas sus tiendas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias de 2025. (REUTERS/Tom Bateman)

Por su parte, Giant Eagle y Stop & Shop abren en la mañana y cierran a media tarde, la última solo en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, manteniendo cerradas las sucursales de Massachusetts y Rhode Island. “Las farmacias permanecerán cerradas durante toda la jornada”, aclaró una portavoz de Stop & Shop, citada por Business Insider.

Comercios que cerrarán en Acción de Gracias

En contraste, los minoristas masivos han optado por mantener cerradas sus operaciones en el feriado. Target, Walmart, Costco, Sam’s Club, Publix, Trader Joe’s, Home Depot, Best Buy, Aldi, Kohl’s, Macy’s, Nordstrom, T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, Ikea, BJ’s Wholesale Club, Ulta y Sephora informaron podrán disfrutar el feriado sus empleados, según confirmaciones directas en los sitios oficiales de cada marca.

Varios comercios en la lista, como Home Depot o Best Buy, incluyeron en sus comunicados la recomendación de revisar horarios y disponibilidad desde el viernes para compras presenciales.

Home Depot se suma a la tendencia y mantendrá cerradas todas sus sucursales durante la jornada festiva. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Algunas empresas decidieron implementar criterios regionales. Mientras Safeway mantendrá abiertas sus 910 sucursales, los horarios específicos cambiarán entre instalaciones, por lo que se remite a la consulta personalizada en línea. Wegmans operará en gran parte de sus sucursales hasta las 16:00 horas, pero cerrará la totalidad de sus locales ubicados en Boston.

Descanso para los empleados

La tendencia de cierre se consolidó en los últimos años, impulsada en parte por cambios sociales y solicitudes tanto de consumidores como de empleados. FOX News recordó que múltiples marcas defienden la importancia del descanso, favoreciendo que sus trabajadores celebren la festividad en casa.

Un portavoz del grupo Walmart señaló a Business Insider que “el bienestar de nuestros empleados sigue priorizándose, por ello las puertas permanecerán cerradas en Acción de Gracias”.

Farmacias de CVS y Walgreens solo ofrecerán servicio en ubicaciones seleccionadas durante el feriado. (REUTERS/Andrew Kelly)

Las cifras detrás de esta decisión reflejan el alcance nacional. Se estima que Walmart cuenta con más de 4.600 supermercados en Estados Unidos, CVS supera los 9.000 locales y Dollar General ostenta aproximadamente 20.700 ubicaciones. Big Lots suma 219 tiendas y Sprouts cerca de 478 puntos de venta.

El mapa comercial de Estados Unidos este 27 de noviembre presentará así una oferta limitada, en la que la compra de provisiones de último minuto dependerá de planificaciones previas y de consultar en cada marca los horarios actualizados.

Los consumidores deben planificar sus compras con anticipación, verificar horarios en línea y considerar que las farmacias estarán mayoritariamente cerradas, salvo excepciones en sucursales específicas.