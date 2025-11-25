Estados Unidos

Tiendas que permanecerán abiertas y cerradas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias 2025

La mayoría de las grandes minoristas no abrirán el 27 de noviembre. Algunas cadenas de descuento y supermercados funcionarán con horarios reducidos para atender compras de último momento

Guardar
La mayoría de los grandes
La mayoría de los grandes minoristas, incluidos Walmart, Target y Costco, permanecerán cerrados el 27 de noviembre de 2025 en EE.UU. (Adobe Stock)

Este jueves 27 de noviembre la mayoría de las grandes superficies minoristas en Estados Unidos, incluidas Costco, Walmart, Target y Best Buy, se mantendrán cerradas. Un número relevante de supermercados y cadenas de descuento, como Kroger, Sprouts, Dollar General y Big Lots, abrirán con horarios más cortos, dando la oportunidad a quienes requieren productos de último momento para la celebración.

Entre las cadenas más reconocidas, Kroger anunció que sus sucursales operarán hasta las 17:00 horas, mientras que Sprouts lo hará entre las 7:00 y las 14:00 horas a nivel nacional.

Whole Foods atenderá bajo horarios modificados, lo que obliga a los clientes a revisar la disponibilidad según cada establecimiento. “Recomendamos a los clientes consultar en línea los horarios de su tienda más cercana por posibles variaciones”, indicó la cadena, según recogió FOX News.

Todas las tiendas de Walmart
Todas las tiendas de Walmart permanecerán cerradas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias de 2025. (REUTERS/Stringer)

Algunas franquicias de bajo costo mantendrán más horas de actividad. Big Lots identificó un horario extendido, desde las 7:00 a.m. hasta la medianoche en muchos locales, según confirmó un portavoz al medio citado. Dollar Tree atenderá a clientes desde las 8:00 a las 21:00 horas, mientras Family Dollar prevé abrir de 8:00 a 22:00 horas, aunque dependiendo de la ubicación algunas tiendas podrían cerrar.

El acceso a productos farmacéuticos durante la jornada estará asegurado parcialmente. CVS anunció la apertura de la mayoría de sus farmacias entre las 9:00 y las 14:00 horas. Por su parte, Walgreens cerrará la mayoría de las sucursales, salvo las que funcionan las 24 horas, “garantizando la atención para servicios esenciales”, indicó un comunicado citado por Business Insider.

Otras cadenas que abrirán pero acotarán su horario son Bass Pro Shops, de acuerdo a Business Insider, con operaciones entre las 9:00 y las 18:00 en casi 200 localidades. Ralph’s, bajo el grupo Kroger, tendrá sus supermercados operando hasta las 22:00 horas, aunque sin servicio de farmacia.

Costco anunció el cierre total
Costco anunció el cierre total de todas sus tiendas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias de 2025. (REUTERS/Tom Bateman)

Por su parte, Giant Eagle y Stop & Shop abren en la mañana y cierran a media tarde, la última solo en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, manteniendo cerradas las sucursales de Massachusetts y Rhode Island. “Las farmacias permanecerán cerradas durante toda la jornada”, aclaró una portavoz de Stop & Shop, citada por Business Insider.

Comercios que cerrarán en Acción de Gracias

En contraste, los minoristas masivos han optado por mantener cerradas sus operaciones en el feriado. Target, Walmart, Costco, Sam’s Club, Publix, Trader Joe’s, Home Depot, Best Buy, Aldi, Kohl’s, Macy’s, Nordstrom, T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, Ikea, BJ’s Wholesale Club, Ulta y Sephora informaron podrán disfrutar el feriado sus empleados, según confirmaciones directas en los sitios oficiales de cada marca.

Varios comercios en la lista, como Home Depot o Best Buy, incluyeron en sus comunicados la recomendación de revisar horarios y disponibilidad desde el viernes para compras presenciales.

Home Depot se suma a
Home Depot se suma a la tendencia y mantendrá cerradas todas sus sucursales durante la jornada festiva. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Algunas empresas decidieron implementar criterios regionales. Mientras Safeway mantendrá abiertas sus 910 sucursales, los horarios específicos cambiarán entre instalaciones, por lo que se remite a la consulta personalizada en línea. Wegmans operará en gran parte de sus sucursales hasta las 16:00 horas, pero cerrará la totalidad de sus locales ubicados en Boston.

Descanso para los empleados

La tendencia de cierre se consolidó en los últimos años, impulsada en parte por cambios sociales y solicitudes tanto de consumidores como de empleados. FOX News recordó que múltiples marcas defienden la importancia del descanso, favoreciendo que sus trabajadores celebren la festividad en casa.

Un portavoz del grupo Walmart señaló a Business Insider que “el bienestar de nuestros empleados sigue priorizándose, por ello las puertas permanecerán cerradas en Acción de Gracias”.

Farmacias de CVS y Walgreens
Farmacias de CVS y Walgreens solo ofrecerán servicio en ubicaciones seleccionadas durante el feriado. (REUTERS/Andrew Kelly)

Las cifras detrás de esta decisión reflejan el alcance nacional. Se estima que Walmart cuenta con más de 4.600 supermercados en Estados Unidos, CVS supera los 9.000 locales y Dollar General ostenta aproximadamente 20.700 ubicaciones. Big Lots suma 219 tiendas y Sprouts cerca de 478 puntos de venta.

El mapa comercial de Estados Unidos este 27 de noviembre presentará así una oferta limitada, en la que la compra de provisiones de último minuto dependerá de planificaciones previas y de consultar en cada marca los horarios actualizados.

Los consumidores deben planificar sus compras con anticipación, verificar horarios en línea y considerar que las farmacias estarán mayoritariamente cerradas, salvo excepciones en sucursales específicas.

Temas Relacionados

Día de Acción de GraciasFeriadoComercioComprasThanksgivingestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Futbolista de la Universidad de Alabama acusado de intento de asesinato tras atacar a dos compañeros

Daniel Israel Mincey, liniero ofensivo de la Universidad de Alabama en Birmingham, fue detenido tras apuñalar a otros dos jugadores horas antes de un partido

Futbolista de la Universidad de

Trump instó al Líbano a elegir la estabilidad ante la presión para desarmar a Hezbollah

El presidente de EEUU envió un mensaje a Joseph Aoun por el Día de la Independencia en el que describió al país como una “encrucijada histórica”, en plena presión internacional para negociar con Israel y avanzar en el desarme del grupo terrorista libanés

Trump instó al Líbano a

Durante una sesión extraordinaria de la OEA, Estados Unidos exigió al gobierno de Honduras que garantice la transparencia de los comicios del 30 de noviembre

El subsecretario de Estado, Chris Landau, reclamó que la presidenta Castro y las Fuerzas Armadas hondureñas “respeten los roles definidos por la Constitución” y resguarden “los materiales electorales sin involucrarse en el conteo de votos”

Durante una sesión extraordinaria de

Accidente en una carretera de Colorado provocó la muerte de cinco personas incluidos tres niños

Un choque frontal entre un Toyota Matrix que se especula fue robado y un Ford Fusion causó el fallecimiento de los tripulantes, mientras otros dos menores permanecen hospitalizados en estado crítico

Accidente en una carretera de

El secretario de Transporte de Estados Unidos pidió a los viajeros que dejen de usar pijama en los aviones

El llamado se enmarca en una campaña impulsada por el gobierno para fomentar el respeto durante los desplazamientos, tras un incremento de incidentes a bordo de aeronaves reportado por la FAA

El secretario de Transporte de
DEPORTES
Da pelea en el Torneo

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

TELESHOW
La jugada producción de fotos

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

INFOBAE AMÉRICA

Petro y las Farc, ¿les

Petro y las Farc, ¿les sorprende?

Taiwán descartó cualquier plan de integración a China y denunció los intentos de intimidación del régimen de Xi Jinping

Entre la conservación y la tradición culinaria: por qué el futuro de la anguila japonesa podría estar en jaque

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia