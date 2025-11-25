Estos 15 estados de EEUU podrán ver la aurora boreal esta noche: horarios y condiciones ideales

La aurora boreal sorprende a Estados Unidos con su visibilidad en múltiples estados del norte debido a una tormenta geomagnética. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP)

El cielo nocturno de gran parte de los Estados Unidos continentales registra este martes un fenómeno inusual: la aurora boreal es visible en múltiples estados del norte, tras el inicio de una tormenta geomagnética. Según el pronóstico difundido por el Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, el evento es consecuencia de un inusual flujo de viento solar que atraviesa la atmósfera terrestre, afectando principalmente a Alaska, el norte de la región central y áreas del noreste del país.

De acuerdo con datos oficiales consultados por Reuters, el SWPC emitió una alerta de tormenta geomagnética clasificada como G1, en respuesta a un fuerte viento solar procedente de un agujero coronal en la superficie del Sol. El aviso, disponible en el portal del organismo, señala que la actividad se espera desde la noche del martes 25 hasta la madrugada del miércoles 26 de noviembre. Los informes técnicos de la NOAA anticipan que la aurora podría observarse incluso en zonas habitualmente fuera del rango de este espectáculo, como Iowa y Nebraska, aunque las mejores oportunidades se hallarían en áreas rurales y alejadas de fuentes luminosas artificiales.

La aurora boreal, también conocida como northern lights, ocurre cuando partículas cargadas arrojadas por el Sol interactúan con gases en la atmósfera terrestre. El fenómeno es habitual en latitudes próximas a los polos, pero su aparición en regiones más meridionales suele estar asociada a episodios de fuerte actividad solar o patrones de viento solar poco comunes, reportó Space.com. Los registros históricos de la NOAA destacan que las tormentas G1 pueden extender la visibilidad de la aurora desde la frontera canadiense hasta estados intermedios del norte de Estados Unidos, aunque con menor intensidad visual según la localización.

¿Dónde pueden observarse las auroras boreales?

El SWPC de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) notificó que la aurora puede apreciarse desde la línea del horizonte en lugares como Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. De acuerdo con AccuWeather, la previsión meteorológica indica que el fenómeno será más intenso cuanto más al norte y lejos de las ciudades se realicen las observaciones, favoreciendo a quienes se ubiquen en áreas rurales, con cielos claros y poca nubosidad.

El SWPC distribuye diariamente mapas actualizados sobre el avance de la actividad geomagnética y sus posibles efectos sobre la visibilidad de la aurora. Según la agencia, “una tormenta geomagnética G1 puede desplazar el cinturón auroral ocasionalmente hasta los estados del norte continental”.

La aurora boreal se observa en estados como Alaska, Iowa, Nebraska y Maine, con mayor intensidad en áreas rurales y cielos despejados. (Foto AP/Mark Thiessen, Archivo)

¿Cuál es la causa científica de este evento?

De acuerdo con la explicación proporcionada por el Space Weather Prediction Center, este episodio de aurora boreal no se debe a una explosión solar grave ni a una eyección masiva de materia coronal. El SWPC atribuye los efectos actuales a la interacción de la Tierra con un flujo de viento solar de alta velocidad, proveniente de un agujero coronal con polaridad positiva en la superficie solar.

El organismo federal describe el proceso en su reporte del 25 de noviembre: “El campo magnético de la Tierra está experimentando una alteración menor debido al arribo de viento solar rápido, lo que puede dar lugar a auroras visibles en zonas alejadas del Ártico y de Canadá, especialmente bajo cielos despejados y oscuros”. El comunicado extiende la alerta hasta la mañana del miércoles 26, dependiendo del ritmo de variación del viento solar.

¿Cómo identificar la aurora boreal y cuáles son las recomendaciones para su observación?

Especialistas de NOAA y fuentes como Space.com indican que la aurora boreal puede detectarse mediante destellos o cortinas de luz verde, rosa o roja en el horizonte norte. Para maximizar las posibilidades de avistamiento, recomiendan ubicarse lejos de la contaminación lumínica y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos. El uso de aplicaciones como Aurora Now, My Aurora Forecast o la herramienta “Aurora 30-minute forecast” de NOAA, aporta actualizaciones en tiempo real sobre el avance y la intensidad del fenómeno.

Los técnicos del SWPC precisan: “La probabilidad de ver auroras disminuye drásticamente en entornos urbanos o durante noches con nubosidad intensa”. Las imágenes de mayor calidad suelen captarse con exposición manual en cámaras réflex digitales o en modalidad nocturna en teléfonos inteligentes con soporte de trípode, de acuerdo con lo expresado en AccuWeather.

El fenómeno de la aurora boreal ocurre por la interacción de partículas solares con la atmósfera terrestre, según expertos de NOAA y Space.com. (AP Foto/Sergei Grits, Archivo)

¿Qué impacto temporal y geográfico tiene la aurora boreal de este 25 de noviembre?

Según la notificación simultánea de Reuters y NOAA, se espera que la actividad auroral se mantenga durante la noche del 25 y hasta la mañana del 26 de noviembre, con picos de visibilidad variable según se intensifiquen o atenúen los vientos solares. Es probable que hacia latitudes cercanas a la frontera con Canadá se observe durante más horas y con mayor número de tonalidades, mientras que en los estados limítrofes del sur indicados la ventana de observación podría ser menor y limitarse a franjas cercanas al horizonte.

Aunque el fenómeno atrae el interés de astrónomos y aficionados, la NOAA reitera que las tormentas geomagnéticas clasificadas como G1 no implican riesgos para infraestructuras eléctricas ni de telecomunicaciones en territorio estadounidense.

¿Qué se puede esperar en las próximas horas?

El Space Weather Prediction Center de la NOAA continuará publicando informes horarios y avisos de actualización en su sitio oficial. De repetirse las condiciones actuales, el patrón podría mantenerse durante la madrugada del miércoles, aunque factores como la nubosidad y la contaminación lumínica urbana afectarán la calidad del avistamiento en cada estado.

Quienes estén en zonas donde se pronostica máxima intensidad podrán observar el fenómeno desde áreas de campo abierto, priorizando regiones sin luces artificiales dirigidas hacia el norte. Según estimaciones meteorológicas recogidas por Space.com, la próxima oportunidad similar podría tardar semanas o meses, en función de la evolución de la actividad solar.