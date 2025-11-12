Estados Unidos

Florida registró la temperatura más baja en 112 años

La cifra mínima en la capital del sur no se reportaba desde 1913. Expertos y organismos advierten sobre riesgos en animales, plantas y servicios esenciales

Las mínimas históricas sorprendieron a residentes, visitantes y autoridades de Florida por la repentina magnitud del fenómeno. (Infobae/Opy Morales)

La ola de frío más intensa de los últimos cien años golpeó a Florida, dejando temperaturas históricas y alterando profundamente la vida cotidiana en el estado. Según informó Newsweek, Florida alcanzó un récord de temperatura mínima en 112 años, con valores que descendieron hasta los -3,3 grados Celsius en algunas regiones.

En Miami, el termómetro marcó 8,8 grados el martes 11 de noviembre, la cifra más baja registrada un 11 de noviembre desde 1913. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que jamás se había registrado una caída tan pronunciada en esa fecha.

El contraste con el clima habitual es notorio, ya que las temperaturas en noviembre suelen situarse por encima de los 18,8 grados. De acuerdo con Newsweek, la abrupta caída ha provocado escenas insólitas, como imágenes de iguanas congeladas cayendo de los árboles, resultado de que estos reptiles no pueden mantener el calor corporal ante el frío extremo. Redes sociales y testimonios locales replicaron estas situaciones.

Miami registró 8,8 grados Celsius, su temperatura más baja para un 11 de noviembre desde 1913, según el NWS (Infobae/Opy Morales)

El fenómeno afectó especialmente al noreste y norte de Florida, así como a partes del sureste de Alabama y la zona del Big Bend. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipó mínimas de hasta -2,7 grados durante la madrugada del miércoles.

Otras áreas próximas al litoral, como Coastal Dixie, Jefferson, Taylor y Wakulla, además de zonas interiores como Inland Franklin, Gulf y Levy, experimentaron valores entre -2,2 y -0,6 grados Celsius. Estas cifras, informó Newsweek, representan niveles muy alejados de los promedios de otoño en el estado.

La última vez que se reportó un frío tan extremo en la región fue en 1899, cuando la capital, Tallahassee, llegó a los -18,9 grados Celsius. El nuevo evento no superó ese umbral, pero sí batió varios récords locales: Tampa descendió a 3,8 grados, marca que no se veía en un 11 de noviembre desde 1892, y Orlando reportó 2,2 grados, otro mínimo en más de nueve décadas.

El frío extremo afectó a la fauna local, con iguanas congeladas cayendo de los árboles en Florida. (Archivo)

El impacto no solo alcanzó a la fauna y la rutina diaria, sino que también obligó a las autoridades a distribuir recomendaciones a la población para protegerse del frío. La NWS instó a los habitantes a “evitar salir durante las horas más heladas, abrigar a animales domésticos y de granja, resguardar plantas delicadas y proteger las tuberías externas”. Entre las indicaciones incluyeron revisar el bienestar de menores, personas mayores y personas sin hogar.

El aficionado a la climatología Thierry Goose cuantificó la magnitud del episodio: “séptima temperatura más baja en la primera mitad de noviembre desde 1937; la segunda más baja para esta fecha, solo superada por los 8,8 grados del 6 de noviembre de 1950”, precisó.

Con la inusual ola de frío en curso, la NWS recomendó a la ciudadanía estar atenta a las actualizaciones meteorológicas oficiales. Las consecuencias del evento todavía se evalúan, tanto para la flora como para la fauna, además de las implicancias para la infraestructura local.

