EN VIVO: de Serena Williams a Jeff Bezos y Javier Milei, todos los protagonistas de la segunda jornada del American Business Forum

La ciudad de Miami se convirtió en el epicentro de un encuentro internacional sin precedentes, donde Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi compartieron protagonismo en una jornada dedicada al liderazgo en tiempos de transformación global. El America Business Forum (ABF), que se desarrolla en el Kaseya Center, congrega a personalidades de la política, el deporte y las finanzas, con el objetivo de debatir sobre el futuro de los negocios, la tecnología y el impacto social.

El evento, que inició este miércoles y se extiende hasta el jueves 6 de noviembre, se realiza bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”.

Este jueves, la agenda se intensifica con la participación de leyendas del tenis como Serena Williams y Rafael Nadal, así como de ejecutivos de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos, fundador de Amazon, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, el presidente de Argentina Javier Milei y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. La mayoría de las intervenciones serán moderadas por el periodista de Fox News Bret Baier, quien también figura como anfitrión oficial del evento.