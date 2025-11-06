EN VIVO: de Serena Williams a Jeff Bezos y Javier Milei, todos los protagonistas de la segunda jornada del American Business Forum

La ciudad de Miami se convirtió en el epicentro de un encuentro internacional sin precedentes, donde Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi compartieron protagonismo en una jornada dedicada al liderazgo en tiempos de transformación global. El America Business Forum (ABF), que se desarrolla en el Kaseya Center, congrega a personalidades de la política, el deporte y las finanzas, con el objetivo de debatir sobre el futuro de los negocios, la tecnología y el impacto social.
El evento, que inició este miércoles y se extiende hasta el jueves 6 de noviembre, se realiza bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”.
Este jueves, la agenda se intensifica con la participación de leyendas del tenis como Serena Williams y Rafael Nadal, así como de ejecutivos de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos, fundador de Amazon, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, el presidente de Argentina Javier Milei y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. La mayoría de las intervenciones serán moderadas por el periodista de Fox News Bret Baier, quien también figura como anfitrión oficial del evento.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del evento:
El America Business Forum se instaló en el centro de atención internacional en su edición celebrada en el Kaseya Center de Miami, bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”. Tras su lanzamiento el miércoles —en un escenario marcado por la presencia de personalidades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Nobel de la Paz María Corina Machado y el futbolista argentino Lionel Messi—, el evento continúa este jueves con una agenda nutrida por figuras de peso de la política, el deporte y las finanzas globales.
La líder opositora venezolana María Corina Machado expuso en Miami su diagnóstico sobre la crisis de Venezuela, la agenda internacional y las estrategias para una transición democrática en un país marcado por el éxodo y la represión. Aseguró que su nación conseguirá resurgir luego de la dictadura y consideró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede ser clave para lograr una transición democrática.
Lionel Messi fue uno de los actores centrales del America Business Forum que se realiza en Miami y reúne en el Kaseya Center a figuras destacadas de la política, el deporte y las finanzas internacionales. El evento, con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y la líder opositora venezolana María Corina Machado como expositores, entre otros, tuvo este miércoles la presencia del capitán de la selección argentina.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización junto con China y Rusia, aunque no ofreció detalles al respecto.
Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, compartió su visión sobre el crecimiento empresarial, el rol de la inmigración y la importancia de la educación durante su disertación ante el American Business Forum en Estados Unidos. El ejecutivo remarcó el impacto de la tecnología y la analítica cuantitativa en el desarrollo de firmas como la suya y subrayó que es necesario “distribuir bien los frutos de la economía”.