Estados Unidos

EN VIVO: de Serena Williams a Jeff Bezos y Javier Milei, todos los protagonistas de la segunda jornada del American Business Forum

El evento que se inició este miércoles se extiende hoy con la participación de leyendas del tenis y personalidades de la política y los negocios

Guardar

La ciudad de Miami se convirtió en el epicentro de un encuentro internacional sin precedentes, donde Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi compartieron protagonismo en una jornada dedicada al liderazgo en tiempos de transformación global. El America Business Forum (ABF), que se desarrolla en el Kaseya Center, congrega a personalidades de la política, el deporte y las finanzas, con el objetivo de debatir sobre el futuro de los negocios, la tecnología y el impacto social.

El evento, que inició este miércoles y se extiende hasta el jueves 6 de noviembre, se realiza bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”.

Este jueves, la agenda se intensifica con la participación de leyendas del tenis como Serena Williams y Rafael Nadal, así como de ejecutivos de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos, fundador de Amazon, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, el presidente de Argentina Javier Milei y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. La mayoría de las intervenciones serán moderadas por el periodista de Fox News Bret Baier, quien también figura como anfitrión oficial del evento.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del evento:

11:42 hsHoy

America Business Forum: la segunda jornada tendrá los aportes de Rafael Nadal, Javier Milei y otros modelos de liderazgo global

El segundo día del evento convoca a figuras empresariales y altos ejecutivos en el Kaseya Center de Miami, con una agenda que promete debates sobre innovación y futuro económico

El alcalde de Miami, Francis
El alcalde de Miami, Francis Suárez, entrevista al futbolista argentino Lionel Messi en el America Business Forum en Miami, Florida, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Marco Bello

El America Business Forum se instaló en el centro de atención internacional en su edición celebrada en el Kaseya Center de Miami, bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos”. Tras su lanzamiento el miércoles —en un escenario marcado por la presencia de personalidades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Nobel de la Paz María Corina Machado y el futbolista argentino Lionel Messi—, el evento continúa este jueves con una agenda nutrida por figuras de peso de la política, el deporte y las finanzas globales.

Leer la nota completa
11:41 hsHoy

María Corina Machado habló en el American Business Forum: “La liberación de Venezuela va a traer la liberación de Cuba y Nicaragua”

La premio Nobel de la Paz 2025 fue ovacionada en el evento que convoca a líderes de todo el mundo en Miami. Aseguró que su país conseguirá resurgir luego de la dictadura y consideró que Trump puede ser clave para lograr una transición democrática

María Corina Machado habló en el America Business Forum

La líder opositora venezolana María Corina Machado expuso en Miami su diagnóstico sobre la crisis de Venezuela, la agenda internacional y las estrategias para una transición democrática en un país marcado por el éxodo y la represión. Aseguró que su nación conseguirá resurgir luego de la dictadura y consideró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede ser clave para lograr una transición democrática.

Leer la nota completa
11:40 hsHoy

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

El capitán de la selección argentina y del Inter Miami disertó en el America Business Forum: repasó su carrera y sus hitos deportivos, además de hablar de su vida cotidiana y de sus proyectos

Lionel Messi fue uno de los actores centrales del America Business Forum que se realiza en Miami y reúne en el Kaseya Center a figuras destacadas de la política, el deporte y las finanzas internacionales. El evento, con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y la líder opositora venezolana María Corina Machado como expositores, entre otros, tuvo este miércoles la presencia del capitán de la selección argentina.

Leer la nota completa
11:40 hsHoy

Las 35 fotos más destacadas del primer día del America Business Forum

El evento se consolida como un espacio de referencia global al reunir a líderes de la política, las finanzas y el deporte

Donald Trump denunció en Miami
Donald Trump denunció en Miami una supuesta influencia comunista en Nueva York tras la elección del alcalde Zohran Mamdani, señalando a Miami como destino para quienes buscan libertad (Reuters)
Leer la nota completa
11:39 hsHoy

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Durante su discurso en el America Business Forum, el mandatario republicano destacó la supremacía militar de Estados Unidos y anticipó que podría trabajar con Moscú y Beijing en un plan de desarme

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un discurso en el American Business Forum Miami en el Kaseya Center Arena, en Miami, Florida, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización junto con China y Rusia, aunque no ofreció detalles al respecto.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Para el CEO de uno de los fondos de inversión más influyentes del mundo, hay que “distribuir bien los frutos de la economía”

El fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, destacó el rol de la educación y la inmigración legal en el crecimiento económico durante su participación en el American Business Forum

Ken Griffin, fundador y CEO
Ken Griffin, fundador y CEO de uno de los fondos de inversión más influyentes del mundo.

Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, compartió su visión sobre el crecimiento empresarial, el rol de la inmigración y la importancia de la educación durante su disertación ante el American Business Forum en Estados Unidos. El ejecutivo remarcó el impacto de la tecnología y la analítica cuantitativa en el desarrollo de firmas como la suya y subrayó que es necesario “distribuir bien los frutos de la economía”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

America Business ForumEEUUMiami

Últimas noticias

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Recién exiliado en Estados Unidos, visitó al secretario de Estado norteamericano y contó sus sensaciones en diálogo con Infobae: “El encuentro fue muy cordial, muy positivo, muy constructivo”

El disidente cubano José Daniel

La FDA emite una advertencia sobre el Botox tras detectar productos no aprobados en circulación

La agencia reguladora alertó sobre la comercialización de inyectables de procedencia desconocida que podrían representar un riesgo para la salud pública

La FDA emite una advertencia

Estos son los aeropuertos más afectados por demoras y cancelaciones tras la advertencia de la FAA

La medida federal, que reduce en un 10% el tráfico aéreo desde el 7 de noviembre, afecta a 40 terminales de alto volumen

Estos son los aeropuertos más

America Business Forum: la segunda jornada tendrá los aportes de Rafael Nadal, Javier Milei y otros modelos de liderazgo global

El segundo día del evento convoca a figuras empresariales y altos ejecutivos en el Kaseya Center de Miami, con una agenda que promete debates sobre innovación y futuro económico

America Business Forum: la segunda

Powerball: resultados ganadores del 5 de noviembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Powerball: resultados ganadores del 5

ÚLTIMAS NOTICIAS

Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Un jubilado le pegó una trompada a una joven luego de acusarla de haber estacionado mal el auto

Audio exclusivo: así la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson confesó el crimen

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El Tribunal de Cuentas denunció que el Louvre destinó fondos en obras de arte y no en seguridad

INFOBAE AMÉRICA

Jeanine Añez, ex presidenta de

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

La biopic de Michael Jackson revela su primer adelanto

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

DEPORTES

Argentina derrota 1-0 a Túnez

Argentina derrota 1-0 a Túnez y encamina su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”