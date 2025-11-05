Higgins y González se enfrentarán en segunda vuelta por la alcaldía de Miami

Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%, consolidándose como los aspirantes principales a la alcaldía de Miami

El proceso electoral para la alcaldía de Miami ha quedado definido tras la jornada de votación de este martes, en la que Eileen Higgins y Emilio T. González se han consolidado como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta prevista para el 9 de diciembre. Ninguno de los aspirantes ha alcanzado la mayoría necesaria para imponerse en la primera ronda, lo que ha llevado a la convocatoria de una nueva cita con las urnas.

Higgins, actual comisionada del condado de Miami-Dade y ex candidata al Congreso de Estados Unidos en 2022, ha obtenido el 36% de los votos, superando los 13.000 apoyos. Por su parte, González, quien ha ejercido como administrador de la ciudad de Miami y jefe de operaciones administrativas, ha logrado el 19% de los sufragios, con más de 7.000 votos.

Ambos cuentan con una dilatada trayectoria en la gestión pública y han ocupado cargos de relevancia en la administración local, según ha detallado Telemundo 51.

Ningún candidato logró la mayoría absoluta, lo que obliga a una nueva votación el 9 de diciembre en Miami (Captura video)

Las claves de la campaña y los apoyos políticos

La campaña de Higgins se ha centrado en recuperar la confianza en el Ayuntamiento y abordar la asequibilidad en la ciudad, mientras que González ha apostado por un mensaje de cambio y renovación. En el terreno de los respaldos políticos, González ha contado con el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, mientras que Higgins ha recibido el aval de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Un episodio destacado en el recorrido electoral ha sido la demanda presentada por González contra el Ayuntamiento, que pretendía aplazar las elecciones hasta 2026. González ha conseguido que la justicia le diera la razón, permitiendo así la celebración de los comicios en la fecha prevista, tal y como ha recogido Telemundo 51.

Higgins promete dejar atrás los escándalos y la corrupción en el Ayuntamiento de Miami con un liderazgo ético y responsable (Captura video)

Ambos candidatos han celebrado el resultado en sus respectivas sedes, mostrando su disposición a afrontar la segunda vuelta. Higgins ha subrayado la importancia de dejar atrás los escándalos y la inestabilidad: “Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético, responsable y que ofrezca resultados reales para la gente”, ha afirmado en un comunicado difundido por la estación local.

Perspectivas de la segunda vuelta

Durante la celebración de la noche electoral, Higgins ha insistido en su compromiso con la ciudadanía: “Me conocen por mi trabajo, y eso es lo que voy a llevar al Ayuntamiento. No habrá más dramas, ¿verdad? Hemos tenido todo este drama, gente gritando y todos estos casos de corrupción y escándalos. Eso se va a acabar. No habrá drama, no habrá gritos, solo trabajo duro cada día en nombre de la gente”, ha declarado, según ha recogido Telemundo 51.

Una demanda presentada por González permitió que las elecciones de Miami se celebraran en la fecha prevista y no fueran aplazadas (Captura video)

Por su parte, González ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante la campaña y su implicación en la defensa de los intereses de los vecinos: “Ha sido muy divertido. He hecho campaña con intensidad, he transmitido el mensaje y necesitábamos hacer algo diferente, nuestros residentes necesitan que hagamos algo diferente. Solo el hecho de que haya tenido que demandar a la ciudad, no estaríamos aquí hoy, y eso dice mucho sobre mi compromiso con esta comunidad”, ha manifestado González, según ha informado Telemundo 51.

La segunda vuelta, que se celebrará el 9 de diciembre, será el escenario en el que Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami, tras un proceso electoral marcado por la polarización y la demanda de cambios en la gestión municipal.