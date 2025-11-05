Estados Unidos

Higgins y González se enfrentarán en segunda vuelta por la alcaldía de Miami

Tras una reñida jornada electoral, los dos aspirantes avanzan a una nueva votación el 9 de diciembre, luego de que ninguno lograra la mayoría necesaria para ganar en la primera ronda

Guardar
Higgins obtuvo el 36% de
Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%, consolidándose como los aspirantes principales a la alcaldía de Miami

El proceso electoral para la alcaldía de Miami ha quedado definido tras la jornada de votación de este martes, en la que Eileen Higgins y Emilio T. González se han consolidado como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta prevista para el 9 de diciembre. Ninguno de los aspirantes ha alcanzado la mayoría necesaria para imponerse en la primera ronda, lo que ha llevado a la convocatoria de una nueva cita con las urnas.

Higgins, actual comisionada del condado de Miami-Dade y ex candidata al Congreso de Estados Unidos en 2022, ha obtenido el 36% de los votos, superando los 13.000 apoyos. Por su parte, González, quien ha ejercido como administrador de la ciudad de Miami y jefe de operaciones administrativas, ha logrado el 19% de los sufragios, con más de 7.000 votos.

Ambos cuentan con una dilatada trayectoria en la gestión pública y han ocupado cargos de relevancia en la administración local, según ha detallado Telemundo 51.

Ningún candidato logró la mayoría
Ningún candidato logró la mayoría absoluta, lo que obliga a una nueva votación el 9 de diciembre en Miami (Captura video)

Las claves de la campaña y los apoyos políticos

La campaña de Higgins se ha centrado en recuperar la confianza en el Ayuntamiento y abordar la asequibilidad en la ciudad, mientras que González ha apostado por un mensaje de cambio y renovación. En el terreno de los respaldos políticos, González ha contado con el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, mientras que Higgins ha recibido el aval de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Un episodio destacado en el recorrido electoral ha sido la demanda presentada por González contra el Ayuntamiento, que pretendía aplazar las elecciones hasta 2026. González ha conseguido que la justicia le diera la razón, permitiendo así la celebración de los comicios en la fecha prevista, tal y como ha recogido Telemundo 51.

Higgins promete dejar atrás los
Higgins promete dejar atrás los escándalos y la corrupción en el Ayuntamiento de Miami con un liderazgo ético y responsable (Captura video)

Ambos candidatos han celebrado el resultado en sus respectivas sedes, mostrando su disposición a afrontar la segunda vuelta. Higgins ha subrayado la importancia de dejar atrás los escándalos y la inestabilidad: “Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético, responsable y que ofrezca resultados reales para la gente”, ha afirmado en un comunicado difundido por la estación local.

Perspectivas de la segunda vuelta

Durante la celebración de la noche electoral, Higgins ha insistido en su compromiso con la ciudadanía: “Me conocen por mi trabajo, y eso es lo que voy a llevar al Ayuntamiento. No habrá más dramas, ¿verdad? Hemos tenido todo este drama, gente gritando y todos estos casos de corrupción y escándalos. Eso se va a acabar. No habrá drama, no habrá gritos, solo trabajo duro cada día en nombre de la gente”, ha declarado, según ha recogido Telemundo 51.

Una demanda presentada por González
Una demanda presentada por González permitió que las elecciones de Miami se celebraran en la fecha prevista y no fueran aplazadas (Captura video)

Por su parte, González ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante la campaña y su implicación en la defensa de los intereses de los vecinos: “Ha sido muy divertido. He hecho campaña con intensidad, he transmitido el mensaje y necesitábamos hacer algo diferente, nuestros residentes necesitan que hagamos algo diferente. Solo el hecho de que haya tenido que demandar a la ciudad, no estaríamos aquí hoy, y eso dice mucho sobre mi compromiso con esta comunidad”, ha manifestado González, según ha informado Telemundo 51.

La segunda vuelta, que se celebrará el 9 de diciembre, será el escenario en el que Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami, tras un proceso electoral marcado por la polarización y la demanda de cambios en la gestión municipal.

Temas Relacionados

Elecciones municipales Eileen Higgins Emilio T. González Telemundo 51 Miami Miami-Dade Alcaldía Política local Ron DeSantis Daniella Levine CavaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Resultados Mega Millions 4 de noviembre 2025: ganadores y multipler

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de ganar varios millones de dólares

Resultados Mega Millions 4 de

Un avión de carga de UPS se estrelló y explotó al despegar del aeropuerto: siete muertos y once heridos

El accidente ocurrió en el principal centro logístico de la empresa en Kentucky y provocó un incendio de gran magnitud, la suspensión de vuelos y una orden de refugio en la zona

Un avión de carga de

Quién era Ripken, el labrador ‘recogebates’ que conquistó los corazones de Carolina del Norte

Durante su carrera, el animal fue amuleto de la suerte, perro de terapia y mejor amigo de los jugadores de múltiples equipos deportivos

Quién era Ripken, el labrador

El demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York: “La siguiente y última parada es el ayuntamiento”

El legislador estatal y socialista demócrata autodefinido, de 34 años, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. Sustituirá al actual alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre

El demócrata Zohran Mamdani ganó

Uno por uno: estos fueron los ganadores de las elecciones locales en Estados Unidos

Seis estados acudieron este martes a las urnas en unas elecciones estatales que midieron el clima político bajo el segundo mandato de Donald Trump y marcaron el pulso de las próximas legislativas

Uno por uno: estos fueron
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

Sin lugar en la Fórmula 1, Jack Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino

Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester City salen a la cancha en el cierre de la fecha 4: la agenda de la Champions League

TELESHOW
La inesperada confesión de Marcos

La inesperada confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

La inesperada declaración de Chino Leunis a Damián Betular que descolocó al cocinero al aire de Masterchef

La emotiva reflexión de José María Listorti junto a Mario Pergolini: “No sé si todos tienen esa fortuna”

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Bélgica: el gobierno

Alerta en Bélgica: el gobierno convocó el consejo de seguridad tras el cierre del aeropuerto de Bruselas por drones

Japón despliega tropas en Akita ante ola de ataques de osos

Tras el megaoperativo en Río, el Congreso y Lula se apresuran en presentar decenas de proyectos de ley en materia de seguridad

La foto de una mujer desnuda en una oficina pública de Uruguay reveló que un funcionario usaba el lugar para tener sexo

La australiana condenada por matar a tres parientes de su ex marido con un plato de “hongos asesinos” pidió la revisión del fallo