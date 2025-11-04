Estados Unidos

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana martes 4 de noviembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Se espera que este martes
Se espera que este martes el clima esté despejado y soleado en Ashburn. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Ashburn. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche las temperaturas serán apropiadas para realizar actividades al aire libre. (REUTERS/Jonathan Ernst)
  • Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 37 grados Fahrenheit (aproximadamente 3 grados Celsius).
  • El viento del oeste será de alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá calmado por la tarde.
  • Por la noche, se espera un clima mayormente despejado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).
  • Habrá un viento del sur de 6 a 13 millas por hora (9 a 21 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 millas por hora (35 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 3 Nov 7:35 pm EST.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las temporadas en que Ashburn registra temperaturas agradables y estabilidad climática para realizar actividades al aire libre

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

En Ashburn, Virginia, la etapa cálida abarca desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, periodo en que los días con temperaturas por encima de 26 °C resultan propicios para disfrutar de actividades al aire libre, en especial durante junio y entre principios de agosto y finales de septiembre, considerados los más agradables según evaluaciones turísticas.

El verano, caracterizado por condiciones calurosas y húmedas, alcanza su punto máximo en julio, con temperaturas máximas promedio de 31 °C y mínimas cercanas a 20 °C. A lo largo del año, los registros térmicos oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, aunque se han documentado extremos, desde -11 °C hasta valores superiores a 35 °C.

Durante el invierno, que se extiende del 30 de noviembre al 4 de marzo, la región enfrenta episodios de frío intenso y nevadas frecuentes, especialmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 °C y las máximas los 6 °C. En todas las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modulando la percepción ambiental en cada época.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 4 de noviembre en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas mañana: conoce

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Reston: predicción del

Adiós a Six Flags America: el emblemático parque de diversiones dejó de operar tras más de medio siglo de operación

El parque temático marcó décadas de desarrollo turístico en la región metropolitana de Washington D.C. y se convirtió en una referencia del entretenimiento familiar en la costa este estadounidense

Adiós a Six Flags America:

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este martes 4 de noviembre de 2025

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

“Grey’s Anatomy” continúa dominando el top 10 de Hulu Estados Unidos: series y películas más populares del momento

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

“Grey’s Anatomy” continúa dominando el
DEPORTES
Mariano Navone busca extender su

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

Solana Sierra debuta en el WTA 125 de Tucumán: las once argentinas que figuran en el cuadro principal

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años: “Fue un viaje inolvidable”

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

TELESHOW
Alfa de GH fue acusado

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales