Advierten por un posible “éxodo histórico” en Nueva York ante la candidatura de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, pronuncia un discurso en la sede de la Red Nacional de Acción (National Action Network House of Justice) el último fin de semana antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025, Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Ryan Murphy

Una encuesta reciente reveló un panorama que preocupa en la ciudad más grande de Estados Unidos: casi un millón de neoyorquinos estarían listos para empacar sus cosas y abandonar la ciudad si el socialista demócrata Zohran Mamdani gana la alcaldía.

Los resultados, publicados por Daily Mail a partir de un sondeo exclusivo de JL Partners, describieron un escenario de “aniquilación demográfica histórica”, con un posible impacto económico de enormes dimensiones.

Según el estudio, el 9% de los residentes de Nueva York —unos 765.000 ciudadanos— aseguran que “definitivamente” se irían si Mamdani llega al poder. Otros 2,1 millones (un 25%) “considerarían hacerlo”. En conjunto, la ciudad podría perder una cantidad de habitantes equivalente a la población total de Washington D.C. o Las Vegas.

“Si un número siquiera cercano al que refleja la encuesta decide marcharse, la economía local se desplomaría, y el efecto arrastraría a todo el país”, señala el informe.

Las respuestas reflejan un nivel de polarización inédito. Los votantes contrarios a Mamdani usaron palabras como “desastre”, “infierno”, “caos” y “agujero de mierda” para describir cómo imaginan la ciudad tras cuatro años de su gestión. En cambio, sus seguidores hablan de un futuro “más asequible”, “esperanzador” y “mejorado”.

Simpatizantes del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, asisten a un acto de campaña el último fin de semana antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025 en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., 1 de noviembre de 2025. REUTERS/Ryan Murphy

La principal alarma está puesta en el posible éxodo de los sectores de mayores ingresos. El estudio indica que el 7% de quienes ganan más de 250.000 dólares al año ya planean irse. Ese grupo, que representa apenas el 1% de la población, aporta cerca de la mitad de los impuestos sobre la renta de la ciudad. “Si se van, las finanzas municipales colapsarían, y los fondos para las políticas de Mamdani simplemente no alcanzarían”, advirtió Daily Mail.

James Johnson, encuestador de JL Partners, dijo al medio británico: “Quién sabe si podemos creer a todos cuando lo dicen, pero la perspectiva de Mamdani es tan aterradora para algunos que están considerando abandonar la Gran Manzana”.

Los más propensos a irse serían los residentes mayores, los habitantes de Staten Island y los votantes blancos.

El agente inmobiliario neoyorquino Jay Batra aseguró que ya se perciben movimientos en el mercado. “A esta gente no le entusiasma la posibilidad de que Mamdani gane. No quieren oír hablar de congelación de alquileres ni de impuestos más altos. Hace dos semanas, tenía compradores de propiedades de entre tres y cinco millones de dólares que directamente cancelaron sus operaciones”, afirmó.

Los destinos más elegidos serían los estados del sur, como las Carolinas o Florida, donde los impuestos son considerablemente más bajos. Desde Boca Ratón, el alcalde republicano Scott Singer confirmó que varias empresas ya están planificando su mudanza.

El debate entre los candidatos a alcalde de Nueva York, en Nueva York el 16 de octubre del 2025. De izquierda a derecha: el independiente Andrew Cuomo, el republicano Curtis Sliwa y el demócrata Zohran Mamdani. (AP foto/Angelina Katsanis, Pool)

“Estamos recibiendo llamados de líderes empresariales que buscan anticiparse a los cambios. Hay entusiasmo por venir a un entorno más seguro y con menos carga fiscal”, dijo al Daily Mail.

Singer comparó la situación con crisis pasadas, “Nueva York está a punto de repetir las lecciones de las décadas de 1970 y 1980, cuando la alta criminalidad y la mala economía vaciaron la ciudad. Muchos han olvidado esa historia”.

Pese a las críticas, las encuestas lo muestran a Mamdani como favorito de cara a las elecciones del 4 de noviembre. El estudio le otorga 45% de intención de voto, frente al 31% de Andrew Cuomo, que se presenta como independiente, y al 22% del republicano Curtis Sliwa.

Solo el 59% de los consultados dijo que “definitivamente se quedaría” bajo una gestión de Mamdani; el resto planea o al menos evalúa irse.

El asambleísta de 34 años propone un programa de corte progresista: eliminar las tarifas de los colectivos urbanos, congelar los alquileres, abrir supermercados municipales y ofrecer guarderías gratuitas para niños de hasta cinco años, un plan que costaría cerca de 8.000 millones de dólares anuales. Su propuesta fiscal incluye aumentar el impuesto a quienes ganan más de un millón de dólares y elevar la carga sobre las empresas del 7,25% al 11,5%.

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, camina por la acera durante su campaña en el barrio Upper East Side de Manhattan, en plena votación anticipada, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Mike Segar

Sus detractores advierten que ese esquema podría desatar una fuga de capitales y empresas hacia estados con impuestos más bajos, como Texas o Florida. El exgobernador Andrew Cuomo fue tajante, “Las políticas de Mamdani exacerbarían la huida de neoyorquinos de altos ingresos. Tenemos que detener el éxodo”.

El sondeo, realizado entre el 23 y el 26 de octubre a 500 votantes registrados (con un margen de error del 4,4%), también refleja la división interna del electorado demócrata: el 33% cree que aumentará la delincuencia, el 29% espera una caída en la actividad empresarial y el 25% teme un mayor riesgo de terrorismo.

La mayoría —el 47%— piensa que la inseguridad crecerá, y el 45% prevé un aumento de las manifestaciones antisemitas. Solo un punto favorable aparece en el horizonte para Mamdani: el 39% de los consultados cree que la vivienda se volverá más accesible.