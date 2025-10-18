¿Dónde están hoy los integrantes originales de KISS? Así cambiaron sus vidas tras cinco décadas de música y espectáculo

El fallecimiento de Ace Frehley marca una nueva etapa para KISS tras más de 50 años de historia. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La banda KISS atraviesa una etapa clave tras más de cincuenta años de trayectoria, marcada por el fallecimiento de Ace Frehley el 16 de octubre de 2025 y nuevas actividades de sus integrantes. El evento afecta tanto a la industria del rock estadounidense como a los seguidores internacionales del grupo. La información fue difundida por portales especializados en entretenimiento, como People y MusicRadar.

Según el reporte de People, Ace Frehley fue uno de los fundadores e imagen central de la agrupación desde su inicio en 1973, en Nueva York, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Tras su partida, la banda concluyó su gira de despedida en diciembre de 2023, y planea una presentación especial en el crucero KISS Kruise programado para noviembre de 2025 en Las Vegas. Estos cambios han renovado el interés sobre el destino actual de todos los miembros, tanto originales como incorporaciones posteriores.

La formación y el carácter de KISS influyeron en la cultura musical global a través del maquillaje, las escenografías y una estrategia comercial pionera. Los relevos de integrantes y la continuidad de la banda sostienen su vigencia, mientras que el legado individual de cada músico contempla proyectos personales, colaboraciones y salidas del grupo.

¿Qué pasó con los fundadores originales de KISS?

La información más reciente y detallada sobre la situación de los miembros históricos fue recogida por People:

Gene Simmons sigue dedicado al sector musical y empresarial. Además de mantener vínculos con la banda, participa en negocios gastronómicos y en la producción de proyectos televisivos. La vida familiar y las incursiones en medios de comunicación forman parte de su agenda actual.

Paul Stanley lidera actividades en paralelo al grupo, como el proyecto musical Soul Station y emprendimientos gastronómicos con Simmons. Aparece frecuentemente en entrevistas y eventos especializados ligados al espectáculo.

Ace Frehley impulsó una carrera solista tras dejar el grupo en 2002. Editó más de una decena de discos y participó intermitentemente con KISS en reuniones y giras. Su fallecimiento en octubre de 2025 fue confirmado por People y ocupado en los medios relacionados a la industria. “Fue un soldado esencial durante los capítulos fundacionales de la banda”, expresaron Simmons y Stanley en un comunicado recogido por People .

Peter Criss ha afrontado salidas sucesivas del grupo y centró sus actividades en proyectos familiares. Superó un cuadro oncológico en 2008 y participa en campañas informativas sobre cáncer de mama masculino. Según People, Criss señaló en entrevistas que buscó otras vías de expresión fuera de la banda por diferencias creativas.

La banda KISS concluyó su gira de despedida y prepara un evento especial en el KISS Kruise 2025. (REUTERS/Fred Greaves)

¿Quiénes integran KISS en la actualidad?

De acuerdo con People, la alineación actual está compuesta por:

Gene Simmons (bajo, voz principal)

Paul Stanley (guitarra rítmica, voz principal)

Eric Singer (batería, voz), quien alterna en diversas etapas desde 1991 y forma parte del proyecto Soul Station con Stanley.

Tommy Thayer (guitarra líder), quien representa el personaje “Spaceman” desde 2002 y desempeña funciones clave en giras y producciones recientes.

Esta formación encabezó la última gira mundial de KISS y se mantiene activa para eventos especiales, como el KISS Kruise 2025.

¿Qué otros músicos han pasado por KISS?

Durante sus cinco décadas de historia, la banda sumó músicos en distintas etapas, según la cronología compilada por People y MusicRadar:

Eric Carr fue baterista entre 1980 y 1991, aportando con el personaje “Fox” y una impronta distinta en la percusión. Carr falleció a raíz de un cáncer.

Vinnie Vincent sustituyó a Frehley entre 1982 y 1984, aportando en composición y grabación, en especial en el álbum “Lick It Up”.

Mark St. John y Bruce Kulick ejercieron como guitarristas en los años ochenta y noventa, cubriendo relevos por enfermedad y salidas de otros miembros.

La banda recurrió a músicos adicionales o invitados en espectáculos y grabaciones específicas a lo largo de su historia.

Gene Simmons y Paul Stanley mantienen proyectos musicales y empresariales tras el cierre de la gira. (CAMERA PRESS/Mark Shenley)

¿Hay algún plan de regreso o nuevas presentaciones de KISS?

La banda finalizó oficialmente su gira de despedida “End of the Road” en diciembre de 2023 en el Madison Square Garden de Nueva York, como indica People. El grupo sólo tiene programados eventos puntuales, como el crucero temático KISS Kruise previsto para noviembre de 2025 en Las Vegas. De momento, no hay anuncios sobre nuevas giras ni grabaciones de estudio, y la gestión de la marca KISS se centra en presentaciones selectivas, reediciones, productos y licencias comerciales, según reseñas de MusicRadar.

¿Cómo se mantiene el legado de KISS en la actualidad?

El legado de KISS continúa presente en el catálogo musical, transmisiones en línea, eventos temáticos y colaboraciones comerciales. People y MusicRadar destacan que su identidad visual y de espectáculo mantiene vigencia y una base diversa de seguidores en diferentes mercados.

La imagen de los personajes y el merchandising oficial orientan los ingresos presentes.

Las plataformas digitales y las ediciones conmemorativas permiten el acceso de nuevas generaciones al repertorio clásico.

El archivo multimedia de la banda y la gestión activa por parte de sus miembros actuales o sus familias refuerzan la continuidad del grupo en el panorama musical internacional.

El legado de KISS se sostiene a través de su catálogo musical, merchandising y eventos temáticos. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

¿Qué reacciones institucionales hubo tras el fallecimiento de Ace Frehley?

KISS difundió una declaración conjunta de Simmons y Stanley: “Estamos devastados por la muerte de Ace Frehley. Fue esencial durante los capítulos fundacionales de la banda y siempre será parte del legado de KISS”, recogida por People. Otros sitios especializados, como MusicRadar, documentaron la influencia de Frehley en guitarristas posteriores asociados al hard rock y el metal.