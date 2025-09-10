Murió Charlie Kirk: arrestaron a una persona pero buscan al sospechoso del asesinato

Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el miércoles tras recibir un disparo en un evento universitario, según informó Trump.
Kirk, de 31 años, cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil Turning Point USA, es la última víctima de una oleada de violencia política en Estados Unidos.
Vídeos publicados en redes sociales por la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando por un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El regreso de Estados Unidos” y “Demuéstrame que estoy equivocado”.
Se oye un solo disparo y se ve a Kirk extendiendo la mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota a borbotones del lado izquierdo de su cuello. Se oyen a los espectadores atónitos jadear y gritar antes de que la gente empiece a huir.
Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Justo antes del tiroteo, Kirk respondía preguntas de un miembro del público sobre tiroteos masivos y violencia armada.
Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, es el primero en hablar, informó que Charlie Kirk recibió un disparo y fue trasladado en un vehículo privado al hospital, donde falleció.
“El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI”, aseguró el director del FBI, Kash Patel.
En su primer comunicado público formal, la organización de Kirk, Turning Point USA, confirmó el fallecimiento de Kirk y pidió oraciones por su joven familia.
“Con gran pesar, confirmamos que Charles James Kirk fue asesinado por un disparo ocurrido durante el evento del campus ‘The American Comeback Tour’ de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025”, escribió TPUSA. “Que sea recibido en los brazos misericordiosos de nuestro amado salvador, quien sufrió y murió por Charlie. Pedimos a todos que mantengan a su familia y seres queridos presentes en sus oraciones. Les pedimos que respeten su privacidad y dignidad en este momento”.
Charlie Kirk, quien pasó de ser un activista conservador adolescente en el campus a un destacado podcaster, guerrero cultural y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante una de sus emblemáticas apariciones públicas en una universidad de Utah. Tenía 31 años. Su asesinato fue repudiado en Estados Unidos por todo el espectro político.
El expresidente Joe Biden se unió el miércoles a muchos otros políticos estadounidenses para condenar el tiroteo fatal del activista de derecha Charlie Kirk y pidió el cese de la violencia.
“No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo estamos rezando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”, declaró el demócrata Biden en redes sociales.
El presidente Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en Estados Unidos.
“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo el país ondeen a media asta hasta las 6 p. m. del domingo por la tarde”, publicó en redes sociales.
El alcalde David Young, de la ciudad de Orem, en el centro norte de Utah, afirma que varias agencias policiales locales, estatales y federales están trabajando en la investigación mientras el sospechoso del tiroteo fatal de Kirk sigue prófugo.
Añadió que la policía de Orem y de la Universidad del Valle de Utah se encuentran entre las muchas agencias involucradas en la investigación.
Mientras tanto, las autoridades han pedido a todos los residentes de la Universidad del Valle de Utah que se mantengan en sus lugares de residencia tras el tiroteo del miércoles. El campus estaba cerrado, y una publicación en la página de información de emergencia de la universidad indicaba que quienes aún se encontraban en el campus debían llamar a las autoridades para que los escoltaran fuera.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a orar por Kirk y su familia, y dijo que él y sus colegas le “esperan lo mejor”.
“Esto es detestable. La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense, y esto no nos define”, declaró. “Viola los principios fundamentales de nuestro país, nuestra herencia judeocristiana, nuestra sociedad civil, nuestro estilo de vida estadounidense, y debe cesar”.
El republicano de Luisiana hizo un llamado a los funcionarios electos y a quienes tienen una plataforma pública.
“Necesitamos que todas las figuras políticas, todos los que tienen una plataforma, digan esto alto y claro: podemos resolver desacuerdos y disputas en un asunto civil, y la violencia política debe erradicarse y debe cesar”, declaró Johnson.
Johnson pidió un momento de oración en la Cámara de Representantes por Kirk y su familia.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, publicó en X que había hablado con Trump.
El gobernador escribió: “Llevaremos ante la justicia al responsable de esta tragedia”.
“Oramos por la esposa, la hija y el hijo de Charlie”, escribió Cox, añadiendo que él y su esposa están “desconsolados”.
El alcalde de Orem, Utah, David Young, declaró que el sospechoso del tiroteo sigue prófugo.