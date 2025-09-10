Murió Charlie Kirk: arrestaron a una persona pero buscan al sospechoso del asesinato

El activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah poco antes del disparo. Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS

Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el miércoles tras recibir un disparo en un evento universitario, según informó Trump.

Kirk, de 31 años, cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil Turning Point USA, es la última víctima de una oleada de violencia política en Estados Unidos.

Vídeos publicados en redes sociales por la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando por un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El regreso de Estados Unidos” y “Demuéstrame que estoy equivocado”.

Se oye un solo disparo y se ve a Kirk extendiendo la mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota a borbotones del lado izquierdo de su cuello. Se oyen a los espectadores atónitos jadear y gritar antes de que la gente empiece a huir.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Justo antes del tiroteo, Kirk respondía preguntas de un miembro del público sobre tiroteos masivos y violencia armada.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: