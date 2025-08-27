Estados Unidos

Llevó a su hijo al dentista por unas caries y volvió con daño cerebral: ahora demanda por 22 millones de dólares

La familia, originaria de Oregón, responsabiliza a los profesionales y a la clínica dental por las secuelas graves que transformaron por completo la vida cotidiana del menor tras una intervención bajo anestesia general

Por Alejandra Villalobos

Guardar
La familia presentó una demanda
La familia presentó una demanda después de que su hijo sufriera graves secuelas neurológicas al recibir anestesia general durante un tratamiento dental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de un niño de 4 años en Oregón inició una demanda civil por 22 millones de dólares contra el dentista Dr. Dustin M. Davis, el anestesiólogo Lane D. Robinson y la clínica Sunnyside Dentistry for Children, luego de que el menor sufriera un daño cerebral grave durante un procedimiento dental, según NBC News. La denuncia, presentada el 30 de julio ante la Corte del condado de Multnomah, sostiene que el menor, identificado en documentos como M.L., sufrió un paro cardíaco tras recibir anestesia general, episodio que le provocó lesiones cerebrales irreversibles y le impide realizar actividades básicas de forma independiente.

De acuerdo con el texto de la demanda, el procedimiento, realizado el 24 de julio, tenía el fin de tratar varias caries. Se administró anestesia general con sevofluorano bajo la dirección del doctor Davis y con el apoyo del anestesiólogo Robinson, aun cuando uno de los padres manifestó reservas sobre el uso de anestesia general para la intervención. Pocos minutos después del inicio del procedimiento en las instalaciones de Sunnyside Dentistry for Children, el menor experimentó un paro cardíaco y fue reanimado utilizando compresiones en el pecho y dosis de epinefrina, según relató el abogado familiar, Kirc Emerson.

Las consecuencias del incidente han sido profundas para la familia. Tras permanecer seis semanas hospitalizado, el niño regresó al hogar, pero según el abogado, “no ha recuperado por completo sus habilidades” y “su infancia ha cambiado materialmente a partir de esto”, describió Emerson en declaraciones recogidas por NBC News.

El desarrollo de los hechos: antecedentes, procedimiento y efectos inmediatos en la salud del menor

En el relato aportado en la denuncia, la familia señala que la primera visita de M.L. a Sunnyside Dentistry for Children tuvo lugar varios meses antes, cuando contaba todavía con 3 años. En esa oportunidad, el doctor Davis intentó realizar el procedimiento con óxido nitroso, conocido como gas de la risa, pero finalmente sugirió reprogramar la intervención para aplicar anestesia general. Según Emerson, no se entregó ninguna explicación detallada a los padres sobre el motivo por el cual se optó por este cambio de anestesia.

El día del evento, el procedimiento inició a las 5:51 a.m. y, a las 6:12 a.m., según el documento legal, el menor ya no presentaba pulso. El equipo respondió con maniobras de reanimación y medicamentos hasta estabilizar a M.L., que fue trasladado posteriormente a un hospital.

La denuncia sostiene que “los demandados no supervisaron de forma adecuada los signos vitales del menor ni respondieron a tiempo ante las señales de estrés, permitiendo que su corazón se detuviera”, lo que ocasionó el daño cerebral como consecuencia directa de la falta de oxígeno.

Un procedimiento para tratar caries
Un procedimiento para tratar caries cambió por completo la cotidianidad del menor y desencadenó un proceso legal contra los responsables médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la demanda: acusaciones de negligencia y falta de monitoreo adecuado

El documento legal enfatiza que la administración de anestesia general se efectuó pese a que uno de los padres expresó sus dudas. La familia argumenta que esta decisión agravó la responsabilidad de los involucrados. La demanda, presentada ante la Corte del condado de Multnomah, involucra tanto al dentista Davis como al anestesiólogo Robinson y a la clínica Sunnyside Dentistry for Children.

Según la denuncia, M.L. ha experimentado una regresión considerable en su desarrollo. “Ha vuelto al estado de un infante y ha tenido que reaprender todas las funciones básicas”, dice el texto legal, citando que el menor ya no puede caminar, hablar, escribir, vestirse solo ni ir al baño sin ayuda.

Respuestas de los demandados y antecedentes profesionales

El anestesiólogo Robinson, contactado por NBC News vía telefónica, evitó emitir comentarios directos y señaló que prefería referir cualquier declaración a su abogado. El doctor Davis, así como la clínica, no respondieron a las solicitudes de información presentadas por el medio.

Según registros de la Junta de Odontología de Oregón consultados por NBC News, Davis no cuenta con antecedentes de mala praxis. Trabaja en Sunnyside Dentistry for Children desde 2021 y antes ejerció cinco años en odontología pediátrica en Seattle. Davis obtuvo su doctorado en cirugía dental en la Virginia Commonwealth University y cursó su residencia, así como una maestría en ciencias orales, en la Universidad de Illinois en Chicago.

Fachada de la clínica donde
Fachada de la clínica donde se realizó el procedimiento dental bajo anestesia general objeto de la demanda presentada por la familia del menor afectado. (Crédito: Google Maps)

Impacto en la vida diaria del menor y próximos pasos legales

Desde el incidente, la vida de M.L. ha cambiado radicalmente, obligado a depender completamente de otras personas para realizar tareas básicas. Emerson afirmó que, hasta la fecha, ninguna de las partes demandadas ha respondido formalmente a la denuncia ni ha ofrecido explicaciones adicionales a la familia.

La demanda permanece en proceso ante la Corte del condado de Multnomah, mientras la familia busca justicia y atención continua para M.L.

Temas Relacionados

Oregóndaño cerebraldentistaanestesianegligencia médicaEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estudiante de 10 años narró cómo fue salvado por su amigo durante el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Un hecho violento ocurrido durante una ceremonia religiosa dejó víctimas mortales y heridos, impulsando un debate nacional sobre la seguridad en centros educativos

Estudiante de 10 años narró

“La Luz del Mundo”: todo sobre la nueva película cristiana en animación creada por exanimadores de Disney

El largometraje se estrenará en septiembre y busca narrar la vida de Jesús mediante dibujos tradicionales

“La Luz del Mundo”: todo

“Velocidad salvaje” encabeza el top 15 de las mejores producciones para ver hoy en Hulu Estados Unidos

Hulu busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas personajes

“Velocidad salvaje” encabeza el top

Estas son las series más vistas del momento en el ranking de Paramount+ en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Paramount+, que busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las series más

Testigos narraron los angustiosos momentos que vivieron durante el tiroteo en una escuela en Minneapolis

El atacante portaba un rifle, una escopeta y una pistola que fueron adquiridas legalmente. Fue identificado por las autoridades como Robin Westman, un exalumno de la Escuela Católica de la Anunciación

Testigos narraron los angustiosos momentos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno aumentó por quinta

El Gobierno aumentó por quinta vez en el año un recargo en las facturas de gas con el que financia el subsidio a zonas frías

Femicidio en San Rafael: el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente hallada asesinada dentro de su vehículo

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa: el hombre resultó herido

En una sesión plagada de cruces y chicanas, Francos rechazó las denuncias por coimas y apuntó contra el kirchnerismo

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

INFOBAE AMÉRICA
Rafael Grossi descartó movimiento de reservas

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra una red que financia al régimen de Corea del Norte

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

TELESHOW
Nora Colosimo compartió el sueño

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara