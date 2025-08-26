Dos mujeres de 80 años estuvieron a punto de morir en un jacuzzi en una cabaña aislada en Kentucky

Rescatistas voluntarios de Wolfe County auxiliaron a las dos mujeres que quedaron atrapadas en el jacuzzi de una cabaña remota en Red River Gorge, Kentucky. (Archivo)

Dos mujeres de más de ochenta años fueron rescatadas de una situación crítica provocada por hipertermia tras permanecer un tiempo prolongado en un jacuzzi dentro de una cabaña aislada en el área de Red River Gorge, Kentucky.

Los equipos de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe informaron que la emergencia se produjo durante una escapada de amigas en la noche del miércoles, cuando problemas de salud preexistentes impidieron que las afectadas pudieran salir del agua caliente por sus propios medios.

El prolongado baño en el jacuzzi originó que ambas adultas mayores experimentaran un sobrecalentamiento corporal, condición conocida como hipertermia, que puede derivar en la pérdida de conciencia y daños severos a la salud.

De acuerdo con el relato publicado por The New York Times, una tercera mujer ingresó en la bañera con la intención de sostener las cabezas de sus amigas y evitar que se hundieran, mientras una cuarta persona solicitó auxilio mediante una llamada al número de emergencias 911.

El equipo de emergencias aplicó agua fría e hielo para reducir la temperatura corporal de las afectadas tras el episodio de hipertermia. (Archivo)

Cuando los rescatistas llegaron a la escena, los cuidadores de la cabaña habían logrado extraer a las dos mujeres del jacuzzi. Una de ellas presentaba escasa respuesta a los estímulos y su estado era considerado crítico, mientras que la otra conservaba cierta capacidad de reacción, aunque afectada por el calor extremo.

“Las dos mujeres no pudieron salir del jacuzzi a causa de problemas de salud previos”, comunicó el equipo de Wolfe County en declaraciones recogidas por The New York Times.

El personal sanitario voluntario del grupo de rescate localizó a las mujeres y procedió a aplicar medidas de enfriamiento inmediato. A la paciente con mayor gravedad la trasladaron rápidamente a una ducha, donde el agua fría y bolsas de hielo ayudaron a reducir su temperatura corporal.

A la otra se le proporcionó compresas frías y después se la sacó al exterior, donde fue rociada con agua de una manguera para acelerar la recuperación. El proceso de inmersión en agua fría duró entre 20 y 30 minutos, y ambos casos mostraron mejoras notables.

El incidente llevó a las autoridades a recordar que la estancia máxima segura en un jacuzzi es de 15 a 30 minutos y no debe superar los 40 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres fueron llevadas a un hospital local tras la intervención médica y ya recibieron el alta. “Ambas están en buen estado", informó Kevin Osbourn, portavoz del grupo de rescate. También destacó la actuación coordinada de quienes estuvieron presentes en la cabaña y de los voluntarios. “Este episodio podría haber tenido un desenlace muy distinto sin la reacción inmediata de todas las personas involucradas”, subrayó Osbourn.

El incidente se produjo en una zona conocida por su difícil acceso y condiciones geográficas complejas. El equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe, conformado principalmente por voluntarios, posee experiencia en operaciones especiales como búsquedas de personas desaparecidas, rescates en zonas de difícil acceso y maniobras acuáticas complejas.

A través de sus redes oficiales, la organización comunicó que nunca antes había recibido una alerta por un caso de hipertermia en jacuzzi.

Las dos sobrevivientes fueron trasladadas al hospital y dados de alta el mismo día, según un portavoz del grupo de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación descartó el consumo de alcohol como factor contribuyente en el accidente. Los expertos advierten que las sesiones en tinas calientes deben limitarse a un lapso de entre 15 y 30 minutos, y recomiendan a las personas con cualquier limitación física asegurarse de contar con ayuda para salir.

“Asegúrense de poder salir del jacuzzi antes de entrar, especialmente si presentan algún tipo de discapacidad”, aconsejó el equipo local de rescate.

El caso ha alentado a las autoridades a reiterar advertencias sobre los riesgos de la hipertermia. En 1987, la Comisión Federal para la Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos estableció restricciones para los controles de temperatura en tinas de hidromasaje, fijando un máximo de 40 grados Celsius, al haberse registrado “varias muertes” por agua sobrecalentada.

Lesiones y complicaciones relacionadas con el calor pueden producirse en baños a temperaturas superiores a este límite, con peligro mayor para adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.