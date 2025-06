Un bloguero de viajes fue expulsado de un vuelo internacional por mover una maleta ajena

Un pasajero fue expulsado de un vuelo de American Airlines entre Nueva York y Londres tras mover una maleta de un tripulante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pasajero fue retirado de un vuelo internacional de American Airlines que cubría la ruta entre Nueva York y Londres, tras reubicar una maleta en el compartimento superior. El objeto, inicialmente no identificado, pertenecía a un miembro de la tripulación. El hecho ocurrió el 9 de junio de 2025 a bordo del vuelo AA106, según informó el medio especializado View From The Wing.

El pasajero afectado fue JT Genter, un bloguero de viajes reconocido en el ámbito de los programas de viajero frecuente, con experiencia registrada en más de dos millones de millas voladas. Genter abordó el avión acompañado de su esposa y se encontraba en clase premium economy. La situación se desencadenó cuando intentó reorganizar el espacio destinado al equipaje de mano.

Genter trasladó una maleta sin etiquetar, tras confirmar con los pasajeros cercanos que no les pertenecía. Posteriormente, un miembro de la tripulación identificó la maleta como propia y lo acusó de mover su pertenencia. La disputa resultó en la expulsión del pasajero, a pesar de que inicialmente la supervisora del vuelo consideró que se trataba de un malentendido, de acuerdo con la grabación presentada por el pasajero y citada por View From The Wing.

¿Qué ocurrió en el vuelo AA106 de American Airlines entre Nueva York y Londres?

De acuerdo con el reporte de View From The Wing, JT Genter abordó el vuelo AA106 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) con destino a Londres Heathrow (LHR). Al llegar a su asiento en clase premium economy, descubrió que los compartimentos superiores etiquetados para su sección estaban completamente ocupados.

Genter observó una maleta sin identificar que obstruía el espacio. Luego de consultar con los pasajeros cercanos sin recibir respuestas afirmativas, trasladó la maleta a un compartimento en clase económica para liberar espacio. Poco después, un asistente de vuelo se acercó e indicó que el equipaje era suyo. Se produjo un intercambio verbal y, según Genter, uno de los tripulantes le dijo: “Usted se baja del avión”, en lo que él interpretó como una traducción directa de la expresión en inglés “You’re outta here”.

American Airlines pidió disculpas y ofreció compensación tras la polémica expulsión de un pasajero en clase premium economy. (REUTERS/Bing Guan)

¿Quién es JT Genter y por qué es conocido en la industria de viajes?

JT Genter es un bloguero especializado en programas de fidelización de aerolíneas y análisis de experiencias de vuelo, colaborador frecuente del sitio AwardWallet. Su trabajo incluye evaluaciones de productos, acumulación de millas y reseñas sobre servicios en diversas compañías aéreas.

Según información publicada por View From The Wing, Genter ha volado más de dos millones de millas y es considerado una figura influyente en comunidades de viajeros frecuentes. Su experiencia lo ha convertido en una fuente de consulta habitual para usuarios que participan activamente en programas como AAdvantage, MileagePlus o SkyMiles.

¿Por qué American Airlines decidió retirar al pasajero del vuelo?

Tras el incidente, dos asistentes de vuelo y el sobrecargo del vuelo solicitaron a Genter una explicación. El pasajero reiteró que desconocía que la maleta pertenecía a un tripulante. Una supervisora en tierra fue convocada y, según la grabación que Genter hizo pública y que fue citada por View From The Wing, ella consideró inicialmente que se trataba de un error sin intención dolosa.

No obstante, la supervisora informó posteriormente que los miembros de la tripulación no operarían el vuelo si el pasajero permanecía a bordo. Como consecuencia, Genter fue retirado del avión. El medio especializado reportó que la supervisora le comunicó al pasajero que era una de las expulsiones más injustas que había presenciado durante su carrera.

El bloguero JT Genter, experto en programas de viajero frecuente, fue retirado del vuelo AA106 por reorganizar el equipaje de mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué respuesta ofreció American Airlines tras la expulsión?

American Airlines reconoció el incidente y ofreció una disculpa formal a Genter. En comunicación con el pasajero, la compañía indicó: “Entendemos su decepción. Esa no es la experiencia que deseamos ofrecer a nuestros clientes”. Como compensación, ofreció 5.000 millas AAdvantage, según publicó View From The Wing.

El pasajero fue reubicado en otro vuelo a Londres ese mismo día. Aunque la aerolínea le ofreció viajar en primera clase, Genter rechazó esa opción debido a que el asiento asignado no contaba con función de reclinación. Finalmente, voló en la misma clase original: premium economy.

¿Qué políticas aplicó American Airlines en este caso?

El medio View From The Wing informó que American Airlines introdujo en 2024 nuevos protocolos internos para limitar las remociones innecesarias de pasajeros, tras recibir críticas por casos similares en años anteriores. Sin embargo, el incidente con Genter sugiere que estas directrices no se aplican de forma uniforme.

El caso ha generado cuestionamientos en foros de viajeros frecuentes sobre el alcance de la autoridad de la tripulación frente a situaciones como la reorganización del espacio en los compartimentos superiores. Medios como One Mile at a Time y usuarios en plataformas como Reddit también han comentado el incidente.

¿Qué impacto ha tenido este caso en la comunidad viajera?

El incidente fue difundido en medios especializados en aviación comercial y programas de fidelización, como View From The Wing y AwardWallet, donde ha generado discusión entre usuarios frecuentes y analistas del sector. La visibilidad del caso aumentó tras ser documentado por el propio pasajero, quien grabó parte de la interacción con la tripulación y compartió detalles del hecho en plataformas enfocadas en el análisis de servicios aéreos.

Según los reportes disponibles, Genter no tiene intención de presentar una demanda contra la aerolínea. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de mecanismos internos efectivos para resolver conflictos menores sin recurrir a la expulsión inmediata del pasajero.