Juez de EEUU permite impugnar deportaciones de migrantes enviados a megacárcel de El Salvador

Un juez de EEUU ordenó revisar casos de migrantes deportados a El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado que más de 100 migrantes deportados a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tengan la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

Según informó The Associated Press, el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que estas personas, enviadas a una prisión en El Salvador en marzo, no han tenido acceso a un proceso formal para cuestionar las acusaciones en su contra ni las decisiones de deportación.

Información en desarrollo...