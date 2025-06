Estados Unidos extendió hasta el 31 de agosto la suspensión de aranceles sobre productos clave de China (AP Foto/Ng Han Guan)

Estados Unidos decidió extender hasta el 31 de agosto la exención de aranceles para una serie de productos chinos involucrados en la disputa comercial sobre transferencia tecnológica, propiedad intelectual e innovación. Así lo informó la Oficina del Representante Comercial de EEUU. (USTR, por sus siglas en inglés), al señalar que la medida forma parte de una revisión en curso iniciada tras una serie de audiencias públicas y comentarios del sector privado.

“Estas exclusiones, otorgadas originalmente en el marco de la investigación estadounidense sobre los actos, políticas y prácticas de China relacionados con la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la innovación, permanecerán vigentes hasta el 31 de agosto”, indicó la agencia en un comunicado oficial.

Las mercancías beneficiadas están incluidas en la Sección 301 de la Ley de Comercio, un instrumento que permite al Ejecutivo estadounidense imponer medidas comerciales —arancelarias o no— contra prácticas extranjeras consideradas desleales o que perjudiquen a la economía nacional.

La USTR agregó que podría evaluar extensiones adicionales o modificar las actuales exclusiones si lo estima conveniente. Las decisiones se tomarán en coordinación con el Comité Interinstitucional de la Sección 301 y teniendo en cuenta las observaciones de la industria.

La medida se da mientras la industria manufacturera de Beijing sufre su mayor contracción en ocho meses y persisten los roces bilaterales (REUTERS/Dado Ruvic)

Los aranceles de la Sección 301 contra China fueron implementados por primera vez en 2018, tras una investigación que concluyó que ciertas políticas del régimen chino eran discriminatorias y perjudicaban a las empresas y trabajadores estadounidenses. Desde entonces, la disputa ha escalado con distintas rondas de sanciones arancelarias, negociaciones y acuerdos parciales.

En mayo, Washington y Beijing pactaron una tregua arancelaria de 90 días, en la que Estados Unidos redujo sus gravámenes sobre productos chinos del 145 % al 30 %, mientras que China disminuyó sus propios aranceles a bienes estadounidenses del 125 % al 10 %. Sin embargo, la tensión no ha desaparecido.

Recientemente, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusó a China de incumplir el acuerdo alcanzado semanas antes, aunque no especificó en qué términos habría violado el pacto. Se trata del segundo entendimiento comercial importante que su administración firma desde la imposición de tarifas generalizadas, después del alcanzado con el Reino Unido.

En mayo, Washington y Beijing pactaron una tregua arancelaria de 90 días, en la que Estados Unidos redujo sus gravámenes sobre productos chinos del 145 % al 30 % (REUTERS/Carlos Barria)

Mientras tanto, la economía china muestra señales de desaceleración. El índice gerente de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la industria manufacturera china cayó en mayo a 48,3 puntos, su nivel más bajo en ocho meses, según el indicador elaborado por Caixin y S&P Global. Una cifra inferior a 50 indica contracción.

La caída fue más pronunciada de lo previsto. Analistas habían proyectado un alza hasta los 50,6 puntos, pero el sector manufacturero no solo no creció, sino que retrocedió respecto a los 50,4 puntos registrados en abril. En contraste, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) mostraron una ligera mejora, al pasar de 49 a 49,5 puntos, aunque también permanecieron en terreno negativo.

“El subíndice de nuevos pedidos para exportación cayó a su nivel más bajo desde julio de 2023”, advirtió Wang Zhe, economista de Caixin. “Los precios de venta bajaron por sexto mes consecutivo, ya que muchos fabricantes chinos redujeron precios para mantenerse competitivos”, agregó.

El informe de Caixin también reveló que los nuevos pedidos bajaron a su ritmo más acelerado en más de dos años y medio, en parte debido a un segundo mes consecutivo de descenso en los encargos del extranjero. Esto derivó en la primera reducción de la producción en 19 meses.

El índice gerente de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la industria manufacturera china cayó en mayo a 48,3 puntos, su nivel más bajo en ocho meses (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Sin embargo, la tregua arancelaria de 90 días parece haber generado cierto optimismo en el sector. “El indicador que mide las expectativas sobre la producción futura se mantuvo en zona de expansión, casi tres puntos por encima del nivel de abril”, explicó Wang. “Las empresas encuestadas creen que el conflicto comercial China-EEUU amainará a corto plazo, y esperan que el mercado exterior mejore”, sostuvo.

A pesar de esa leve mejora en las perspectivas, los expertos advierten que los indicadores macroeconómicos chinos han mostrado una tendencia negativa desde inicios del segundo trimestre del año.

“La presión a la baja sobre la economía ha aumentado de forma significativa con respecto a períodos anteriores”, concluyó Wang, quien recomendó que el gobierno chino impulse la demanda interna mediante medidas que mejoren la renta de los hogares.

(Con información de EFE)