Así será Epic Universe, el parque temático de Universal en Florida

Universal Studios y Islands of Adventure están diseñados para todas las edades, con montañas rusas de alta velocidad, simuladores y zonas temáticas familiares. (Opy Morales)

El parque temático Universal Epic Universe abrirá al público el 22 de mayo a las 9:00 a.m., según confirmó NBC6. La apertura incluirá un acto inicial a las 8:00 a.m. en la entrada principal del complejo. Esta es la primera expansión de carácter tradicional del complejo Universal Orlando Resort desde la inauguración de Islands of Adventure en 1999, informó la agencia Associated Press.

Con la incorporación de Epic Universe, Universal Orlando contará con cuatro parques: Universal Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay (abierto en 2017 como parque acuático) y el nuevo complejo. De acuerdo con la estación local WESH, el nuevo parque ocupa aproximadamente 44,5 hectáreas (110 acres) dentro de una propiedad total de aproximadamente 303,5 hectáreas (750 acres), lo que permitirá la construcción de espacios adicionales en el futuro.

El diseño del parque organiza cinco áreas temáticas en torno a un sector central conocido como Celestial Park. Cada zona cuenta con atracciones, establecimientos de comida y puntos de interacción con personajes. A diferencia de otras áreas del complejo, Celestial Park no está basada en una propiedad intelectual existente y funciona como punto de acceso a los mundos circundantes, según el sitio oficial de Universal Orlando Resort.

¿Cuándo abre Universal Epic Universe y cuál es el precio de las entradas?

Universal Epic Universe comenzará operaciones el jueves 22 de mayo de 2025. El ingreso estará habilitado a partir de las 9:00 a.m., precedido por una actividad institucional a las 8:00 a.m., según reportó NBC6.

Los precios de las entradas varían según la temporada. NBC6 informó que la entrada de un día para adultos (mayores de 10 años) tiene un costo base de 139 dólares, que se incrementa hasta 199 dólares en fechas de alta demanda. Para residentes del estado de Florida, existen descuentos en paquetes de tres días, con tarifas entre 100 y 128.34 dólares diarios para adultos y entre 97 y 125.33 dólares para menores. El pase de tres días incluye acceso a los tres parques principales del resort, con al menos un día completo reservado para Epic Universe.

Epic Universe es la primera expansión de Universal Orlando desde 1999. (REUTERS/Marco Bello)

¿Qué áreas temáticas conforman Epic Universe?

El parque está dividido en cinco secciones principales: Celestial Park, Super Nintendo World, Dark Universe, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic y How to Train Your Dragon – Isle of Berk.

Celestial Park, según Bloomberg, es el centro de conexión del parque. Se trata de un espacio con caminos que distribuyen el tránsito hacia las demás áreas. Contiene una montaña rusa llamada Stardust Racers y una plataforma giratoria. La montaña rusa tiene una altura de 133 pies y opera mediante un sistema de lanzamiento dual, según Associated Press.

Super Nintendo World replica elementos del universo de videojuegos de Nintendo. De acuerdo con NBC6, incluye una atracción con realidad aumentada, una montaña rusa inspirada en Donkey Kong y un recorrido para público infantil. Esta sección está separada visual y auditivamente del resto del parque mediante estructuras que limitan la vista externa.

Super Nintendo World incluye una montaña rusa inspirada en Donkey Kong. (UNIVERSAL ORLANDO)

Dark Universe toma como referencia las producciones cinematográficas de Universal sobre personajes como Frankenstein, Drácula y el Hombre Invisible. AP informó que el ingreso a esta zona se realiza a través de una aldea ficticia de Europa Central. La sección incluye un recorrido oscuro ambientado en el castillo de Frankenstein, una montaña rusa de mediana intensidad y una taberna con aspas giratorias que se activan en intervalos.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic se basa en el Ministerio de Magia de la franquicia derivada de Animales Fantásticos. Según datos proporcionados por NBC6, su atracción principal consiste en un sistema de transporte omniredireccional dentro de un atrio cubierto de azulejos verdes. El diseño arquitectónico replica espacios similares a la estación Grand Central Terminal de Nueva York.

El Ministerio de Magia replica el atrio de azulejos verdes de Harry Potter. (Universal Studios)

How to Train Your Dragon – Isle of Berk, según Bloomberg, contiene una montaña rusa, un paseo en bote y dispositivos animatrónicos que simulan la interacción con criaturas del universo de la saga. Las estructuras están organizadas en torno a un cuerpo de agua central con esculturas de inspiración nórdica.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk: un circuito con montaña rusa, paseo en bote y dragones animados. (Universal Epic Universe)

¿Qué atracciones operarán en cada zona?

NBC6 informó que en Celestial Park funcionará la montaña rusa Stardust Racers y un carrusel de gran escala. Ambas estructuras están ubicadas dentro del espacio de caminos y fuentes.

En Super Nintendo World, los visitantes encontrarán una atracción con tecnología de realidad aumentada, una montaña rusa adicional y un recorrido de baja velocidad. Las experiencias incluyen también zonas de interacción con personajes del universo de Nintendo.

En Dark Universe, el recorrido principal se desarrolla dentro del castillo de Frankenstein. La montaña rusa secundaria tiene un diseño orientado a público familiar. Una taberna instalada en esta sección contiene un molino con mecanismos que reproducen fuego en intervalos, según AP.

En el Ministerio de Magia, la atracción Battle at the Ministry simula un sistema de ascensores que se desplazan en múltiples direcciones. NBC6 detalló que la ambientación busca reproducir el edificio del Ministerio durante los años 1920, según el contexto narrativo de la saga derivada de Harry Potter.

En Isle of Berk, las atracciones incluyen una montaña rusa, un paseo en bote, y áreas con animatrónicos diseñados para moverse de forma sincronizada con sonido y proximidad. Bloomberg indicó que la tecnología empleada permite simular movimientos más precisos que los modelos tradicionales.

Universal Helios Grand Hotel estará ubicado frente a Celestial Park. (Opy Morales)

¿Qué otras instalaciones están previstas en Epic Universe?

El parque también incluirá el Universal Helios Grand Hotel, un edificio de 500 habitaciones ubicado frente a Celestial Park. Fotografías publicadas por Associated Press muestran la fachada del hotel y su cercanía con las atracciones centrales. Hasta la fecha, no se han difundido detalles sobre el costo por noche ni sobre el sistema de reservas.

El diseño general del parque presenta una estructura radial, con Celestial Park como punto de distribución hacia las cinco zonas temáticas. WESH reportó que este modelo busca organizar el flujo de tránsito y segmentar las experiencias en cada sección, sin cruces visuales o auditivos entre mundos distintos.

Datos de la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA) señalan que en 2023, la región metropolitana de Orlando recibió más de 74 millones de visitantes. La apertura de Epic Universe se enmarca dentro de la estrategia de expansión del complejo Universal para disputar el mercado turístico frente a otros operadores como Walt Disney World.