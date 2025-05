El mercado inmobiliario en Estados Unidos enfrenta déficit estructural y precios elevados

El mercado inmobiliario de EE.UU. enfrenta desafíos hasta 2025, según Zillow. REUTERS/Marco Bello/Archivo

El mercado inmobiliario de Estados Unidos enfrenta un panorama desafiante que, según las advertencias de Zillow Group, persistirá al menos hasta 2025. Jeremy Wacksman, director ejecutivo de la compañía, alertó de que los problemas de asequibilidad y la escasez de viviendas seguirán dificultando el acceso a la propiedad, pese a leves señales de mejora en el inventario. “El mercado inmobiliario sigue siendo un desafío para los compradores”, afirmó Wacksman en declaraciones recogidas por The Street, subrayando que la raíz del problema no solo reside en las tasas de interés, sino en un déficit estructural de oferta.

Perspectivas de Zillow: advertencias y proyecciones para 2025

Durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2025, tanto el CEO Jeremy Wacksman como el director financiero Jeremy Hoffman coincidieron en que las dificultades actuales del mercado inmobiliario estadounidense se mantendrán durante el resto del año y probablemente a lo largo de 2025. Hoffman señaló que “este ha sido el entorno desde 2022 y esperamos más de lo mismo en 2025″, según informó The Street. El ejecutivo explicó que la volatilidad macroeconómica y las tasas de interés elevadas continuarán limitando los volúmenes de compraventa de viviendas, lo que mantendrá el mercado en niveles bajos de actividad.

Wacksman, por su parte, enfatizó que la demanda de vivienda no ha desaparecido, pero muchos potenciales compradores no logran concretar la adquisición debido a la falta de asequibilidad y a la escasez de opciones disponibles. “Eso no significa que la demanda no esté ahí. Simplemente, no pueden seguir adelante y comprar”, explicó el CEO, citado por The Street.

Inventario, ventas y comportamiento de compradores y vendedores

A pesar de que el inventario de viviendas muestra una leve recuperación, la oferta sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. En marzo, los nuevos listados aumentaron un 19% respecto al año anterior, lo que representa una mejora en la disponibilidad, según datos de Zillow publicados por el sitio económico. Sin embargo, Wacksman advirtió que este repunte debe analizarse en contexto: el nivel de listados actuales aún se sitúa entre un 30% y un 40% por debajo de los promedios previos a la pandemia, cuando se registraban entre 5,5 y 6 millones de transacciones anuales. Actualmente, las ventas anuales rondan los 4 millones de unidades, una cifra que refleja la persistente escasez de viviendas en el mercado.

La mayoría de las operaciones de compraventa corresponden a personas que no pueden posponer su mudanza, ya sea por motivos laborales o personales, mientras que muchos otros potenciales compradores optan por esperar condiciones más favorables.

Déficit estructural de oferta: causas y consecuencias

Inflación y tasas de interés elevadas impactan en la confianza del consumidor. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

El principal obstáculo para la recuperación del mercado inmobiliario estadounidense es el déficit estructural de viviendas. Wacksman estimó que el país enfrenta una carencia de aproximadamente 4,5 millones de unidades, resultado de una “subconstrucción crónica desde la crisis financiera global”. Esta falta de oferta se ha visto agravada por el llamado “lock-in effect”: numerosos propietarios que adquirieron hipotecas a tasas bajas antes de los recientes incrementos de interés prefieren no vender sus viviendas, lo que reduce aún más el número de propiedades disponibles en el mercado.

Según el análisis de Zillow, este desbalance entre oferta y demanda es el factor central que explica la persistencia de los problemas de asequibilidad. “El desafío de la asequibilidad es realmente un desafío de disponibilidad”, sostuvo Wacksman, citado por The Street.

Influencia de la economía, la inflación y las tasas de interés

La incertidumbre económica y la evolución de la inflación han impactado de manera significativa en la confianza de los consumidores y en su capacidad para adquirir vivienda. Tras el anuncio de tarifas recíprocas en abril por parte de la administración Trump, el 24% de los estadounidenses canceló planes de compra de vivienda o automóvil, según datos recogidos por The Street. Aunque algunas de estas tarifas han sido suspendidas, el temor a un aumento generalizado de los costos persiste entre los consumidores.

El informe de inflación más reciente mostró que los costos de vivienda aumentaron un 4% en el último año, superando el incremento del 2,8% registrado en el índice de precios al consumidor subyacente, de acuerdo con cifras citadas por CNBC y recogidas por The Street. Esta tendencia, sumada a las tasas hipotecarias elevadas y a la volatilidad macroeconómica, ha llevado a muchos estadounidenses a ajustar sus planes financieros y a posponer decisiones de compra importantes.

Contexto: presión sobre los ingresos y comparación entre compra y alquiler

Inflación y tasas de interés elevadas impactan en la confianza del consumidor. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

La presión sobre los presupuestos familiares se ha intensificado en los últimos años. En 2023, uno de cada cuatro estadounidenses destinó más del 30% de sus ingresos al pago de vivienda, una proporción que dificulta tanto la compra como el alquiler, según datos de Zillow. Antes de la pandemia, comprar una vivienda solía ser más rentable que alquilar, ya que permitía a los propietarios acumular patrimonio. Sin embargo, el aumento acelerado de los precios de las viviendas ha revertido esta tendencia en muchos mercados, donde ahora resulta más conveniente alquilar que comprar.

A pesar de las dificultades, la demanda latente se mantiene, y el deseo de acceder a una vivienda propia sigue presente entre los estadounidenses, aunque muchos optan por esperar a que las condiciones mejoren.

Resultados financieros de Zillow y auge de los servicios de alquiler

En este contexto adverso, Zillow Group reportó un crecimiento del 13% en el primer trimestre de 2025, con un aumento del 8% en los ingresos totales y un incremento del 33% en los ingresos por servicios de alquiler, según detalló The Street. Wacksman destacó que, aunque tanto la compra como el alquiler se han encarecido, los consumidores continúan recurriendo a plataformas como Zillow para facilitar sus transacciones inmobiliarias.

Perspectiva final: persistencia del desbalance y la incertidumbre

De acuerdo con el análisis de Zillow, la leve mejora en el inventario no es suficiente para revertir el desbalance estructural entre oferta y demanda que caracteriza al mercado inmobiliario estadounidense. La compañía prevé que la incertidumbre económica y la escasez de viviendas seguirán condicionando el acceso a la propiedad al menos durante el resto de 2024 y todo 2025. Las ventas anuales, que se mantienen en torno a los 4 millones de unidades, reflejan la magnitud del desafío que enfrentan compradores y vendedores en Estados Unidos, según la información publicada por The Street.