Detectado con cámara térmica: así hallaron a niño con autismo perdido en un cuerpo de agua

El despliegue incluyó unidades caninas, apoyo aéreo y tecnología de detección térmica. (Crédito: Facebook / Prince George's County Police Department)

Un niño de ocho años con autismo no verbal fue rescatado de un cuerpo de agua durante la madrugada por miembros del Departamento de Policía del Condado de Prince George (PGPD), luego de desaparecer de su casa en horas de la noche. La intervención oportuna de la unidad canina del PGPD y su helicóptero de búsqueda fue decisiva para ubicar al menor, quien se encontraba desorientado, mojado y con síntomas de hipotermia leve.

El niño, Nadeem Conde, había salido de su hogar alrededor de las 23:00 horas, lo que motivó una llamada inmediata de sus padres al servicio de emergencias. Su madre, Fatmata Zine, expresó el momento de angustia al medio Fox 45: “Estaba muy aterrada, pensaba que no volvería a ver a mi hijo. Estaba llorando y rezando. Hicieron un trabajo maravilloso, y al final estaba muy feliz”.

El rescate se desarrolló en medio de condiciones climáticas frías, con una temperatura ambiente de alrededor de 4°C (40°F). La Policía del Condado de Prince George activó a su División de Operaciones Especiales con oficiales de la unidad K9 y solicitó el apoyo de su Sección de Aviación para ampliar el alcance de la búsqueda.

La rápida coordinación entre equipos en tierra y en el aire fue clave para localizar al menor. (Crédito: Facebook / Prince George's County Police Department)

La rápida movilización aérea fue clave para detectar al niño en una zona de riesgo

Los agentes designados para iniciar la búsqueda fueron los cabos Everett Mason y Carter, pertenecientes a la unidad canina de operaciones especiales. Una vez desplegados en la zona cercana al domicilio de la familia, los oficiales evaluaron el terreno y procedieron a requerir apoyo aéreo.

A bordo se encontraba el cabo Chris Elrod, operador táctico y observador, quien relató a Fox 45 la urgencia que se activó al saber que el desaparecido era un niño autista: “Cada vez que nos dicen que se trata de un niño, y en este caso un niño autista de ocho años, sabemos por nuestro entrenamiento y experiencia que una de sus características es sentirse atraídos por el agua, así que sabíamos que era una situación urgente. Despegamos tan rápido como pudimos”.

El helicóptero estaba equipado con un sistema de imagen térmica FLIR, que permitió al equipo aéreo escanear áreas de difícil visibilidad desde el aire. A través de esta tecnología, lograron detectar una figura en la orilla de un cuerpo de agua en las proximidades del vecindario.

La intervención se realizó en condiciones climáticas frías y en una zona de difícil acceso. (Crédito: Facebook / Prince George's County Police Department)

Coordinación entre las unidades aéreas y terrestres permitió una intervención inmediata

Una vez localizado el objetivo desde el aire, un oficial de vuelo táctico dirigió desde el helicóptero a los oficiales Mason y Carter hacia el punto exacto. El menor se encontraba con las piernas sumergidas en el agua, en una posición que indicaba exposición prolongada al frío y riesgo potencial de ahogamiento si regresaba al lago.

El cabo Mason, uno de los primeros en acercarse al niño, relató su reacción al encontrarlo: “Estaba usando mi linterna y él se dio vuelta. Me sentí aliviado, pero luego se volvió a girar y no sabía si iba a volver al agua o no, así que quise ponerle la mano encima. Me sentí aliviado”. Esa decisión rápida evitó que el menor pudiera regresar a la zona más profunda del lago.

Tras sacarlo del agua, los oficiales confirmaron que Nadeem estaba frío y mojado, pero no presentaba lesiones aparentes. Fue atendido en el lugar por un equipo de emergencias médicas (EMS) que determinó que no era necesario su traslado hospitalario inmediato. Más tarde fue entregado a sus padres, quienes lo recibieron visiblemente emocionados.

Personal policial con entrenamiento en casos relacionados con el espectro autista participó en la búsqueda. (Crédito: Facebook / Prince George's County Police Department)

La preparación policial y el conocimiento sobre el espectro autista fueron determinantes

Para la madre del niño, el conocimiento del equipo de rescate sobre el comportamiento de niños con autismo fue un factor decisivo para el éxito de la operación. “Entendieron a los niños del espectro, y que les gusta el agua”, declaró Fatmata Zine a Fox 45.

Los oficiales del PGPD mencionaron que la formación en intervenciones con personas neurodivergentes forma parte de sus entrenamientos habituales. Esta preparación les permitió prever patrones de comportamiento que podrían haber resultado en tragedia de no haberse anticipado.

La operación conjunta entre la unidad canina, la aviación táctica y el comando central del PGPD no solo demostró una respuesta eficaz, sino que también evidenció la importancia del tiempo de reacción ante la desaparición de menores con condiciones especiales.

El caso de Nadeem Conde refleja cómo una movilización rápida, la tecnología adecuada y la comprensión del perfil conductual de una persona con autismo pueden ser decisivos para salvar una vida. Gracias a esta combinación, el niño fue rescatado a salvo y pudo volver con su familia sin consecuencias físicas graves.