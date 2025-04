Hallan muerta a mujer de Texas en México; sospechan de su hijo quien estaba de visita

Linda Louise Johnston, originaria de Texas, era conocida en la comunidad de Chicxulub Puerto por su participación en actividades de apoyo social y labores voluntarias. (Crédito: FGE Yucatán)

El cuerpo sin vida de Linda Louise Johnston, una mujer de nacionalidad estadounidense, fue encontrado este martes 22 de abril en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, en el estado de Yucatán, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado jueves 17 de abril. De acuerdo con información de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), las labores de búsqueda comenzaron inmediatamente después de la denuncia hecha por una vecina y amiga de la víctima, quien alertó a las autoridades sobre la posible agresión que había sufrido Johnston a manos de su propio hijo.

Según los primeros reportes, la amiga de Linda Louise Johnston se comunicó el 17 de abril al número de emergencias 9-1-1 para informar sobre la desaparición. Durante su llamada, la testigo manifestó que la mujer, nacida en Texas y avecindada en el puerto yucateco, había sido golpeada días antes por su hijo, identificado como Damon “N”, quien se encontraba en México tras haber llegado desde Estados Unidos para visitarla.

Una vez recibido el reporte de la desaparición, el Centro de Control C5i de la SSP activó de inmediato las unidades en la zona, coordinándose con la PEI y la Fiscalía para emprender las investigaciones correspondientes. Se emitió una alerta Alba, protocolo utilizado en México para la búsqueda de mujeres extranjeras desaparecidas, mientras los agentes estatales y ministeriales realizaban las diligencias para localizar a Johnston.

Johnston había denunciado intentos de agresión por parte de su hijo ante familiares en Estados Unidos

La preocupación por la integridad de Linda Louise Johnston no era infundada. Diversos testimonios citados por el medio local Por Esto! indicaron que la mujer había expresado anteriormente su temor hacia su hijo Damon, quien contaba con antecedentes de violencia familiar. Un medio estadounidense reportó que, previo a su desaparición, Johnston había contactado a familiares en Estados Unidos para confesarles que Damon había intentado estrangularla.

Damon “N” ya había estado preso en Estados Unidos por atacar a su exnovia, a quien golpeó con un bate en la cabeza. De acuerdo con la misma fuente local Por Esto!, era conocido que también había ejercido violencia física contra su madre en otras ocasiones. Estas circunstancias llevaron a que las autoridades consideraran a Damon como una pieza clave en la investigación desde los primeros momentos de la búsqueda.

A pesar de las acusaciones y sospechas, Damon negó cualquier responsabilidad en la desaparición. Durante las primeras entrevistas con los agentes, afirmó que Linda había salido de su casa, ubicada en la calle 17-B entre 46 y 48 de Chicxulub Puerto, después de haber ingerido alcohol, sin comunicar a dónde se dirigía. Esta versión fue puesta en duda por conocidos de la mujer, quienes señalaron que Johnston era una persona responsable y respetada en la comunidad, reconocida por su trabajo voluntario en el banco de alimentos local.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación participan en las labores del caso en el puerto de Chicxulub, Yucatán. (Crédito: FGE Yucatán)

El testimonio de una conductora de transporte reveló el intento de desechar bolsas pesadas

En el marco de las diligencias, una de las piezas clave para el avance de las investigaciones fue la declaración de Ana “N”, conductora de una plataforma de transporte. Según informó el medio local Por Esto!, Ana declaró haber dado un servicio a Damon “N” en los días previos al hallazgo del cuerpo. Durante el recorrido, Damon le pidió ayuda para encontrar un contenedor en la playa, con la intención de deshacerse de tres bolsas negras que, de acuerdo con la testigo, parecían pesadas. Además, el hombre llevaba consigo una mochila y dos bolsas tipo cangurera.

La conductora relató que Damon se mostraba tranquilo y que no hablaba español, por lo que se comunicaba mediante un dispositivo electrónico. Después de no encontrar el contenedor, ambos regresaron al domicilio de origen. Ana explicó a las autoridades que Damon se negó a pagar el servicio, alegando que no había logrado deshacerse de las bolsas como planeaba.

Este testimonio llevó a la policía a realizar un recorrido en compañía de la conductora por diversos puntos de Chicxulub Puerto, incluyendo la zona de bares y antros del puerto, donde finalmente se localizó el cuerpo sin vida de Johnston. Según publicó Por Esto!, el hallazgo se realizó en la misma área señalada por la testigo durante la inspección.

Las autoridades mantienen bajo reserva detalles de la investigación mientras continúan las diligencias

Hasta el momento, las autoridades yucatecas no han proporcionado mayores detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Linda Louise Johnston, ni sobre la causa específica de su muerte. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que mientras no concluyan las investigaciones, no es posible ofrecer información adicional para no entorpecer el proceso legal.

Tampoco se ha confirmado de manera oficial si Damon “N” se encuentra bajo detención o enfrenta cargos formales por el presunto homicidio de su madre. Las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencia para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal correspondiente.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Chicxulub Puerto permanece atenta a los desarrollos del caso, que ha generado consternación tanto entre residentes locales como entre conocidos de Johnston en Estados Unidos. La víctima, según relataron vecinos a los medios locales, había logrado establecer una relación cercana con los habitantes del puerto gracias a su participación activa en labores comunitarias.

La situación sigue bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI), que mantienen abierta la carpeta de investigación sobre este homicidio, en espera de las pericias forenses que aporten elementos concluyentes sobre la causa de muerte y el posible móvil del crimen.