Retiran en EEUU más de 200.000 kits de joyería infantiles por contener un químico prohibido

Los kits de joyería retirados se vendían en varios supermercados populares del país. (CPSC)

La Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos ordenó el retiro inmediato de 224.100 unidades de kits de joyería infantil Cra-Z-Art Gemex/Gel2Gem, tras detectarse la presencia de una sustancia química prohibida por la legislación federal. La medida fue anunciada el 27 de marzo de 2025, y afecta a productos distribuidos en todo el país entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

Según la notificación oficial, los kits contienen una resina líquida que incluye el compuesto metacrilato de hidroxietilo (HEMA), clasificado como un acrilato prohibido en productos dirigidos a menores de edad, de acuerdo con la Federal Hazardous Substances Act. El contacto con esta sustancia puede provocar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, así como sensibilización por inhalación o ingestión.

Los kits retirados fueron importados desde China por la empresa LaRose Industries LLC, con sede en Randolph, Nueva Jersey, y comercializados bajo las marcas Cra-Z-Art, Shimmer N Sparkle, My Look y varias licencias de Disney. Las cajas contienen un frasco de resina y una lámpara UV destinada a endurecer el material. Una vez curado, el producto ya no representa un riesgo, pero la CPSC advirtió que cualquier joya ya fabricada debe ser inspeccionada cuidadosamente: si conserva residuos líquidos o textura pegajosa, no debe usarse ni mantenerse cerca de niños.

Identificación de productos afectados

Los juguetes se vendían bajo varias licencias de las princesas de Disney. (CPSC)

El retiro incluye once referencias comerciales, todas con el logotipo Cra-Z-Art y los nombres Gemex o Gel2Gem, impresos en la caja. A continuación, el detalle completo de los productos involucrados:

25069 – Shimmer N Sparkle Gemex Gel Set – UPC: 884920250697

25070 – Be Inspired Gemex Sparkling Bracelets & Barrettes – UPC: 884920205070

36579 – Disney Minnie Gemex Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920365797

36583 – Disney Princess Gemex Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920365834

36589 – Disney Frozen Gemex Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920365896

46791 – My Look Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920467910

46909 – My Look Gemex Gel Creations Design Studio – UPC: 884920469099

46990 – My Look Gel2Gem Sparkling Sweets Charm Studio – UPC: 884920469907

65507 – Shimmer N Sparkle Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920655072

65508 – Shimmer N Sparkle Gemex Gel Creations Studio – UPC: 884920655089

74502 – Disney Little Mermaid Gel2Gem Sparkling Crystal Jewelry – UPC: 884920745025

Los precios de venta variaron entre 13 y 36 dólares, y los kits se vendieron tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico. Entre los establecimientos involucrados están Target, Marshall’s, T.J. Maxx, Joann, y las tiendas en línea de Amazon, Walmart, Target y Joann. El número de caso del retiro ante la CPSC es el 25-197.

Sustancia prohibida y legislación vigente

El compuesto HEMA presente en los kits de joyería puede provocar alergias en los menores de edad. (CPSC)

El compuesto HEMA está restringido en productos infantiles debido a su capacidad de generar reacciones alérgicas y sensibilización tras exposiciones repetidas. Comúnmente utilizado en esmaltes de uñas y adhesivos industriales, su uso en juguetes o artículos dirigidos a menores está prohibido por la legislación federal vigente. El riesgo aumenta especialmente en contextos domésticos, donde el contacto directo es probable y el uso de equipos de protección es inexistente.

Según la CPSC, el mayor peligro se presenta cuando la resina permanece sin curar adecuadamente. El proceso de curado mediante luz UV puede no completarse si se realiza con poca exposición o en condiciones inadecuadas, dejando residuos líquidos que los menores pueden inhalar o tocar accidentalmente.

Reembolso y contacto con la empresa

La empresa está ofreciendo reembolsos completos a los clientes que hayan comprado los productos afectados. (CPSC)

LaRose Industries ofrece un reembolso completo a los consumidores que posean productos afectados. La CPSC recomienda interrumpir de inmediato el uso de estos kits y no permitir que los niños manipulen las piezas de joyería que puedan estar sin curar.

Para acceder al reembolso, las personas pueden contactar a la empresa de las siguientes maneras:

Teléfono : 888-770-7029 (lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., hora central)

Correo electrónico : gemgel@realtimeresults.net

Sitio web: www.recallrtr.com/gemgel o cra-z-art.com, sección “Recall” al final de la página

En caso de que los consumidores encuentren dificultades con la gestión del reembolso o reciban una respuesta inadecuada por parte de la empresa, pueden presentar un reclamo directamente ante la CPSC mediante el formulario disponible en www.cpsc.gov.