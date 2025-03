Blanca Nieves lidera en taquilla con USD 43 millones, muy por debajo de los éxitos previos de Disney

Blanca Nieves de Disney debuta con USD 87.3 millones globales, lejos de las expectativas de USD 100 millones. (Disney vía AP)

La nueva versión en acción real de Blanca Nieves de Disney debutó con una recaudación de USD 43 millones en taquilla doméstica durante su primer fin de semana, según datos publicados por The Associated Press el domingo 24 de marzo. Con un presupuesto de producción superior a los USD 250 millones, el desempeño inicial del filme se ubica muy por debajo de las expectativas del estudio.

En el mercado internacional, la película sumó otros USD 44.3 millones, lo que llevó su total global a USD 87.3 millones. Antes de su estreno, Disney proyectaba un lanzamiento mundial cercano a los USD 100 millones, con pronósticos que a inicios de marzo sugerían cifras más elevadas, de acuerdo con NBC News.

El filme, dirigido por Marc Webb y protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot, representa un nuevo intento del estudio por renovar sus clásicos animados en formato de acción real. La producción se promocionó como una actualización de Snow White and the Seven Dwarfs (1937), la primera película animada de Disney. Sin embargo, controversias previas y una recepción crítica desfavorable afectaron su desempeño comercial desde el inicio.

¿Cuánto recaudó Blanca Nieves de Disney en su primer fin de semana?

La recaudación de Blanca Nieves alcanzó USD 43 millones en Estados Unidos y Canadá, según cifras preliminares de Comscore citadas por The Associated Press. A nivel internacional, se sumaron USD 44.3 millones más, para un total de USD 87.3 millones globales en su estreno. Estas cifras la colocaron en el primer lugar de la taquilla, por encima de Black Bag (USD 4.4 millones) y Captain America: Brave New World (USD 4.1 millones), aunque no alcanzaron los pronósticos internos de Disney, que anticipaban al menos USD 100 millones globales.

Con un costo de producción superior a los USD 250 millones, la película entra en la categoría de los proyectos más costosos de la compañía. El resultado inicial plantea dudas sobre su rentabilidad, especialmente si se comparan sus cifras con las de otros remakes de acción real del estudio. Fox News recordó que The Lion King (2019) debutó con USD 191 millones en EE.UU., mientras que Beauty and the Beast (2017) recaudó USD 174 millones en su primer fin de semana. Por su parte, Dumbo (2019) abrió con USD 46 millones.

La producción de Blanca Nieves, de USD 250 millones, genera dudas sobre su rentabilidad tras un inicio débil. (Disney)

¿Por qué ha sido polémica la nueva Blanca Nieves?

El estreno de Blanca Nieves se vio afectado por una serie de controversias públicas que comenzaron incluso antes del inicio del rodaje. En 2022, el actor Peter Dinklage criticó públicamente la intención del estudio de retratar a los siete enanitos, calificando el planteamiento como “retrógrado”, según reportó NBC News. Disney respondió modificando el concepto visual de los personajes, representándolos mediante efectos generados por computadora y eliminando el subtítulo “and the Seven Dwarfs” del título original.

A esto se sumaron declaraciones de Rachel Zegler, quien durante un evento de Disney en 2022 expresó críticas hacia la historia original de 1937, calificando su trama romántica como “extraña”, tal como recogió Fox News. Posteriormente, Zegler enfrentó críticas por un mensaje en Instagram donde deseó que los votantes del expresidente Donald Trump “nunca encuentren la paz”. Aunque la actriz ofreció disculpas, el episodio generó reacciones en redes sociales y medios conservadores.

Billboard también informó sobre la tensión generada por las posturas políticas de las protagonistas. Zegler, de ascendencia colombiana, ha manifestado su apoyo al pueblo palestino, mientras que Gal Gadot, ciudadana israelí, ha defendido públicamente la posición de su país en el conflicto en Gaza. Este contraste provocó divisiones entre sectores del público y afectó la narrativa en torno a la película durante su promoción.

Rachel Zegler y Gal Gadot protagonizan el polémico remake live-action de Blanca Nieves dirigido por Marc Webb. (Disney)

¿Qué críticas ha recibido Blanca Nieves?

La recepción crítica de la película fue en su mayoría negativa. Según datos de Rotten Tomatoes citados por NBC News, Blanca Nieves obtuvo una calificación del 43%, lo que indica que la mayoría de las reseñas fueron desfavorables. La agencia AP destacó que, si bien Zegler aporta vitalidad a su personaje, los demás actores y elementos digitales del filme presentan actuaciones poco expresivas.

Críticos de medios como Vanity Fair y The Huffington Post, citados por Fox News, cuestionaron el desarrollo narrativo y calificaron el producto final como incoherente. CinemaScore otorgó una nota de “B+” basada en encuestas a la audiencia, una calificación inferior a la mayoría de remakes anteriores de Disney, que habitualmente reciben una “A”.

¿Qué otros estrenos compartieron cartelera con Blanca Nieves?

El desempeño de Blanca Nieves coincidió con un fin de semana de resultados bajos para el conjunto de la industria. La película The Alto Knights, protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Barry Levinson, recaudó apenas USD 3.2 millones en 2,651 salas, frente a un presupuesto de USD 45 millones, según The Associated Press. Por su parte, Mickey 17, de Bong Joon Ho, acumuló USD 40.2 millones en su tercera semana, con un costo estimado de USD 118 millones.

Otras películas en cartelera incluyeron Novocaine (USD 3.8 millones), The Day the Earth Blew Up (USD 1.8 millones), Dog Man (USD 1.5 millones) y The Last Supper (USD 1.3 millones), de acuerdo con el ranking de Comscore. Estos resultados se producen en un contexto de baja generalizada para la taquilla de 2025.

Rotten Tomatoes otorga 43% a Blanca Nieves, reflejando reseñas en su mayoría negativas y críticas a su narrativa. (Disney)

¿Qué impacto tiene el fracaso de Blanca Nieves en la estrategia de Disney?

La baja recaudación inicial de Blanca Nieves se suma a un entorno de retroceso para la industria cinematográfica. Según NBC News, la taquilla en Estados Unidos ha caído un 6.9% en lo que va del año, y un 38.6% en comparación con 2019, antes de la pandemia. Esta tendencia ha afectado la rentabilidad de producciones con alto presupuesto.

Disney mantiene en desarrollo nuevas versiones en acción real de clásicos como Moana, Tangled y Lilo & Stitch, esta última con estreno programado para mayo, informó NBC News. El desempeño futuro de Blanca Nieves podría incidir en las decisiones estratégicas del estudio en relación con esta línea de contenidos.

Las 10 mejores películas según la taquilla nacional

Lista de las películas más taquilleras en EE.UU. del 22 al 24 de marzo de 2025, según cifras preliminares de Comscore difundidas por The Associated Press:

Blanca Nieves – USD 43 millones

Black Bag – USD 4.4 millones

Captain America: Brave New World – USD 4.1 millones

Mickey 17 – USD 3.9 millones

Novocaine – USD 3.8 millones

The Alto Knights – USD 3.2 millones

The Day the Earth Blew Up – USD 1.8 millones

The Monkey – USD 1.5 millones

Dog Man – USD 1.5 millones

The Last Supper – USD 1.3 millones