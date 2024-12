Último día de Miami Art Week 2024: un recorrido a pie por Wynwood y el Design District

Wynwood es reconocido por haber transformado fábricas abandonadas en un epicentro artístico. (Carma PR)

El domingo 8 de diciembre, último día de Miami Art Week 2024, una caminata por Wynwood y el Design District se perfila como una opción tranquila para despedir una semana agitada de eventos artísticos. Los visitantes han cruzado la bahía de Biscayne para ir de Art Basel Miami Beach a Art Miami, de Pinta a Scope y Untitled, y ya saben que viajar en el sur de Florida es espantoso. Así que concentrarse en un lugar donde se pueda andar a pie es un buen plan. Los barrios de Wynwood y el Design District tienen su propia oferta cultural y ameritan una visita de día entero.

A comienzos del siglo XX, Wynwood surgió como un enclave industrial, hogar de fábricas, almacenes y pequeños comercios, principalmente vinculados a la industria textil. Sin embargo, con la desindustrialización de la zona a partir de los años 70, muchos de estos espacios quedaron abandonados. Primero llegaron los artistas, por los precios bajos, y luego los desarrolladores como Tony Goldman, quien en 2009 inauguró Wynwood Walls, un proyecto que marcó el inicio formal de su revitalización.

Hoy, Wynwood combina en casi 40 manzanas una extensa red de galerías e instituciones culturales que lo convirtieron en un epicentro artístico durante todo el año, al que llegan visitantes de todo el mundo.

Wynwood Walls, Museum of Graffiti y The Art of Hip Hop

Para explorar Wynwood conviene comenzar por la NW Segunda Avenida, eje principal del barrio, que conecta diferentes espacios de arte. Entre las calles NW 25th St y NW 26th St se encuentra Wynwood Walls, un punto de partida adecuado pues es un museo al aire libre de artistas urbanos de renombre internacional.

Las paredes de Wynwood Walls se renovaron para Miami Art Week 2024 con artistas internacionales.

Para la Semana del Arte de Miami 2024 esta plataforma para el graffiti y el arte callejero como expresión del arte contemporáneo sumó varias obras nuevas, entre ellas murales y esculturas de Askew One, Carlos Mare, Digital DOES, ELLE Street Art, Logan Hicks, Simon Berger y Sophie Mess.

En la misma manzana se encuentran el Museum Of Graffiti (276 NW 26th St, Miami, FL 33127) y The Art of Hip Hop (299 NW 25th St, Miami, FL 33127), dos instituciones hermanas. En la primera, que cumple cinco años, se puede ver la exhibición individual del pionero del graffiti y diseñador de Los Ángeles OG SLICK; en la segunda de la retrospectiva Departure, de Cey Adams, que celebra 40 años de arte y diseño en el hip hop. Un nuevo espacio, la galería privada, muestra el trabajo de Tristan Eaton, con la exhibición Mujeres de Marvel.

Red Dot Miami, Spectrum Miami y pop-ups

Unas pocas cuadras hacia el sur, en el MANA Wynwood Convention Center (2217 NW 5th Ave, Miami, FL 33127), Spectrum Miami y Red Dot Miami ocupan más de 14.000 metros cuadrados (150.000 pies cuadrados) como dos ferias unidas pero diferentes.

Red Dot Miami convocó a más de 75 galerías internacionales de los mercados primario y secundario para su selección de arte contemporáneo en pintura, fotografía, escultura y 3D, y en su colección Discoveries ofrece obras por debajo de los USD 5.000; Spectrum Miami, dedicada a los estudios independientes y las galerías emergentes, presenta su programa Solo, que pone en primer plano a artistas en desarrollo para que sus obras lleguen directamente al público.

Red Dot Miami, junto a su feria hermana, Spectrum, es otro de los atractivos del barrio de Wynwood durante Miami Art Week 2024. (@nachomartinfilms)

A pocos metros, en 2300 N Miami Ave, se esperan dos eventos pop-up: The Official Miami Art Week Wynwood Pop-Up Show y photoMIAMI Fair.

The Margulies Collection

Esta institución perteneciente a la Fundación Martin Z. Margulies, ubicada en 591 NW 27th Street, tiene horarios extendidos hasta el fin de Miami Art Week 2024 y una nueva exposición, Historic Works from the Margulies Collection: 1930s–1970s. Allí presenta 21 obras nunca antes vistas en Miami que abarcan cuatro décadas, desde el Expresionismo Abstracto hasta el Pop Art, con piezas de Willem de Kooning, Jackson Pollock, Roy Lichtenstein y Andy Warhol.

Además, The Margulies Collection presenta por primera vez en su Warehouse la muestra Beyond the Single Image: Spanish Photography. Esta colaboración con la Fundación Foto Colectania, que data de 2011, explora la fotografía española, catalana y portuguesa bajo la curaduría del académico Carles Guerra.

También se puede ver la instalación inmersiva del artista surcoreano Do Ho Suh (que recrea un pasillo de su primer apartamento en Chelsea, Nueva York).

La instalación "348 West 22nd St.", de Do Ho Suh, es uno de los atractivos de The Margulies Collection at the Warehouse.

The Latin Grammy Collection

En el Gary Nader Art Centre (62 NE 27th Street, Miami, FL 33137) se puede ver una muestra sobre la intersección entre la música latina y las artes visuales, con obras de artistas como Romero Britto, Walter Goldfarb y Michael V. Rios, reconocido por la portada del álbum Supernatural de Carlos Santana. En The Latin Grammy Collection: 25 Years of Music and Art, los visitantes pueden ver una variedad de técnicas, del collage al muralismo, pasando por la pintura al óleo, de toda América Latina.

La colección se inició en 2000, cuando la Latin Recording Academy encargó a artistas visuales que reflejaran el espíritu de cada edición de los premios. Además, la exposición incluye memorabilia de figuras de la música latina como Emilio Estefan, Laura Pausini, Gustavo Cerati y Joe Arroyo.

Romero Britto es uno de los artistas que participa en "The Latin Grammy Collection: 25 Years of Music and Art", en el Gary Nader Art Centre.

Otras galerías de arte en Wynwood

En el último día de Miami Art Week 2024 este barrio ofrece también una variedad de galerías y espacios de arte destacados, entre ellos Ralph Pucci International (550 NW 28th St), Aliona Ortega Fine Art (2600 NW 2nd Ave), Art Fusion Galleries (3550 N Miami Ave), Gerez Gallery (171 NW 23rd St), Harold Golen Gallery (2294 NW 2nd Ave), Lelia Mordoch Gallery (2300 N Miami Ave), Lina Cerrone Fine Art Gallery (2750 NW 3rd Ave), Oliver Cole Gallery (301 NW 28th St), Paradox Museum (2301 N Miami Ave), Private Gallery (2100 NW 2nd Ave), The Wall Art Gallery (332 NW 26th St), Wolberg Studio (250 NW 23rd St) y University of Miami Art Gallery (2750 NW 3rd Ave).

Un poco más al norte, el Design District

El Miami Design District, ubicado a pocas cuadras de Wynwood, es un complemento adecuado para una visita al cierre de la Semana del Arte de Miami 2024. Este vecindario combina diseño de lujo y experiencias culturales en un entorno de arquitectura interesante.

Originalmente parte del vecindario Buena Vista, el Miami Design District nació como un centro de tiendas de decoración y muebles en la década de 1920, conocido como “Decorator’s Row”. A finales del siglo XX, la zona enfrentó un declive económico. Su revitalización comenzó en los años 2000 impulsada por el empresario Craig Robins, quien transformó el área en un núcleo de diseño, arte y lujo, con marcas y eventos de alcance global.

El Design District de Miami es un lujoso centro cultural reconocido globalmente por su diseño innovador.

Instalación “Pearl Jam”, de Nicole Nomsa Moyo

Para marcar su décimo aniversario, la Comisión Anual de Diseño del Miami Design District presenta la instalación Pearl Jam, creada por la diseñadora Nicole Nomsa Moyo. Inspirada en la rica estética de la tribu Ndebele de Sudáfrica, Pearl Jam reinterpreta el espacio público con esculturas interactivas que evocan joyas gigantes, incluidos collares, pulseras y un conjunto de más de 1.000 aros suspendidos en los árboles, elaborados a mano por mujeres ndebele.

La obra combina tradición y modernidad al incorporar materiales sostenibles y diseños elaborados que celebran la creatividad artesanal. La estructura se podrá ver hasta marzo de 2025.

LVMH Culture House y Colección Craig Robins

El domingo 8 de diciembre es el último día de este evento que se desarrolla en Paradise Plaza Event Space (151 NE 41st St), un cruce de combina muestras y paneles sobre la cultura contemporánea. Esta exhibición gratuita reúne a artistas emergentes y consolidados como LO, Kandy Lopez, Glenneisha Darkins y Yuki Ando.

La Colección Craig Robins, que alberga más de 1.500 piezas de diseño y arte contemporáneo en la sede de Dacra (3841 NE 2nd Ave., Miami, FL 33137), presentó en Miami Art Week 2024 una exposición que seguirá durante 2025, The Sleep of Reason, inspirada en “El sueño de la razón produce monstruos” de Francisco de Goya. Contiene obras de los artistas alemanes Kai Althoff y Jana Euler, que exploran imágenes perturbadoras y paisajes emocionales complejos.

"The Sleep of Reason", muestra de la Colección Craig Robins, en el Design District.

“Living the Dream” y “Musa Coccinea”

El artista neoyorquino Alteronce Gumby presenta su primera instalación pública al aire libre, “Living the Dream”, en Jade Alley (176 NE 41st St.): una obra permanente con un mosaico de vidrieras, piedras preciosas, fósiles y azulejos que juegan con el color y la luz. La instalación se inspira en el fauvismo y utiliza materiales como jade, turquesa, jaspe rojo y dientes de tiburón.

A dos cuadras de allí, en Palm Court (140 NE 39th St., segundo piso), el mural “Musa Coccinea”, del artista Bony Ramírez toma el nombre científico del plátano escarlata para presentar una figura al estilo del retrato clásico, rodeada de hojas de palma y árboles de plátano, para hablar de la belleza del Caribe.

“Psychomachia” de Austin Lee

Hasta el martes 10 de diciembre el artista Austin Lee presenta Psychomachia, una exposición en 35 NE 40th Street. Allí explora la psicología humana y las emociones a través de una combinación de técnicas digitales y tradicionales, con software de realidad virtual y 3D para crear piezas que luego se traducen en lienzos o esculturas en resina y bronce.

Exposición de Slawn

La muestra de Slawn sigue abierta otros dos días luego de Miami Art Week 2024 en el Design District.

También hasta el 10, el artista Slawn presenta una exposición individual en colaboración con la galería Saatchi Yates, en 70 NE 40th Street, Miami, FL 33137. Reconocido por fusionar el arte callejero con estilos del expresionismo abstracto, su trabajo se arraiga en la herencia yoruba para abordar temas sociales contemporáneos.