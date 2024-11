Dónde ver Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en 2024: CBS no lo transmitirá

Los globos gigantes del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's iluminan las calles de Nueva York con su colorido y tamaño. (REUTERS/Carlo Allegri)

Por primera vez en años, CBS no emitirá el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, una de las celebraciones más icónicas de la temporada festiva en Estados Unidos. Mientras que NBC continúa siendo la cadena oficial encargada de transmitir el evento en vivo.

Tradicionalmente, la emisión de CBS ofrecía presentaciones pregrabadas de obras de Broadway, como parte de la cobertura del desfile. En años anteriores, estas presentaciones incluyeron números de espectáculos como A Beautiful Noise, Aladdin, Chicago, Moulin Rouge, y Six. Sin embargo, para 2024, el canal optará por transmitir su programa matutino, CBS Mornings, seguido de un episodio de The Price Is Right (El Precio es Correcto) y luego la cobertura del partido de NFL entre los Chicago Bears y los Detroit Lions.

El Desfile de Macy’s, que celebra su edición número 98 este año, se transmitirá exclusivamente por NBC y Peacock el jueves 28 de noviembre de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., con una repetición a las 2:00 p.m. La transmisión incluirá actuaciones de musicales como Death Becomes Her, Hell’s Kitchen, The Outsiders y la participación de las icónicas Rockettes del Radio City Music Hall.

Millones de espectadores se reúnen en Manhattan para presenciar el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, una tradición que cumple 98 años. (Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa)

Desde su primera edición en 1924, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s solo ha sido cancelado tres veces (1942, 1943 y 1944) durante la Segunda Guerra Mundial. Este evento atrae a unos 3,5 millones de espectadores en las calles de Nueva York y a más de 50 millones que lo siguen en televisión, convirtiéndose en una tradición tan arraigada como el pavo y el puré de papas en la mesa de los estadounidenses.

Un recorrido lleno de magia

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, una de las celebraciones más icónicas de Estados Unidos, volverá a las calles de Nueva York el próximo jueves 28 de noviembre de 2024. Con una historia que se remonta a 1924, el desfile no solo marca el inicio de la temporada navideña, sino que también se ha consolidado como un símbolo de unidad y alegría para millones de personas dentro y fuera del país. Este año, el evento alcanzará su 98ª edición y promete ser tan espectacular como siempre.

El desfile dará inicio a las 8:30 a.m. en la intersección de West 77th Street y Central Park West, desde donde avanzará por aproximadamente 4 kilómetros de calles neoyorquinas antes de finalizar frente a la histórica tienda insignia de Macy’s en Herald Square. Este trayecto, que combina la arquitectura icónica de Manhattan con una atmósfera festiva única, estará lleno de globos gigantes, carrozas decoradas, actuaciones musicales y una multitud de asistentes llenos de entusiasmo.

Carrozas elaboradas y personajes inflables recorren Central Park West, marcando el inicio de la temporada navideña. (REUTERS/Carlo Allegri)

El evento concluirá a las 12:00 p.m. en todos los husos horarios, permitiendo que los espectadores en casa ajusten su programación para disfrutar de esta tradición matutina antes de sus celebraciones privadas.

Desde su inauguración, el desfile ha evolucionado hasta convertirse en un ícono cultural que mezcla nostalgia y modernidad. Su historia está marcada por hitos que reflejan tanto el espíritu festivo de la nación como los desafíos que ha enfrentado.

Hoy, casi 100 años después de su creación, el desfile sigue siendo una tradición esencial. Más de 3,5 millones de personas asisten en persona cada año, mientras que otros 50 millones lo disfrutan desde la comodidad de sus hogares, convirtiéndolo en uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Lo que veremos en 2024

El desfile de este año promete mantener la tradición de ofrecer una experiencia visual inolvidable. Globos gigantes con personajes queridos por todas las edades recorrerán el trayecto, mezclando favoritos de siempre con nuevas incorporaciones. Aunque Macy’s aún no ha revelado la lista completa de globos, se espera la participación de íconos modernos y clásicos que capturan la imaginación de niños y adultos por igual.

El Desfile del Día de Acción de Gracias no solo entretiene, sino que también impulsa el turismo y la economía de Nueva York. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las carrozas temáticas, muchas de ellas patrocinadas por marcas o instituciones, estarán decoradas con elaborados diseños que reflejan tanto motivos tradicionales como tendencias actuales. A esto se sumarán las presentaciones en vivo, que este año incluyen números destacados de musicales de Broadway como Death Becomes Her, Hell’s Kitchen y The Outsiders. Las Radio City Rockettes, emblema indiscutible de la temporada navideña, también harán su esperada aparición con su característico espectáculo de precisión.

Además, Macy’s ha confirmado que habrá actuaciones de celebridades y músicos. Entre los artistas confirmados figuran Jennifer Hudson, Kylie Minogue, Billy Porter, Loud Luxury, Bishop Briggs, Chlöe, Dan + Shay, Idina Menzel, T-Pain, Rachel Platten, Lea Salonga, The Temptations, y el colombiano Sebastián Yatra, entre otros.

El desfile no solo es una tradición festiva; también tiene un impacto significativo en la economía local. La llegada de millones de turistas genera ingresos sustanciales para la industria hotelera, el comercio y la gastronomía en Nueva York. Según datos previos, el evento impulsa la ocupación hotelera, con un aumento notable en las reservaciones durante la semana de Acción de Gracias. Además, Macy’s utiliza el desfile como una plataforma de marketing que refuerza su marca a nivel nacional e internacional.