Pakistán y Afganistán anunciaron una pausa en las hostilidades por la festividad del Eid

Ambos países anunciaron una pausa en el conflicto coincidiendo con una festividad musulmana (Reuters)

Las autoridades de Pakistán y Afganistán confirmaron este miércoles una suspensión temporal de las hostilidades coincidiendo con la festividad musulmana del Eid al-Fitr, tras una serie de ataques transfronterizos que intensificaron el conflicto entre ambos países en las últimas semanas.

El anuncio se produjo luego de que un bombardeo en Kabul causó centenares de víctimas, marcando el episodio más letal desde que se reanudaron los enfrentamientos fronterizos a finales de febrero.

Ambos gobiernos informaron que la decisión de detener los combates se adoptó a petición de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, países que han buscado mediar desde el inicio de la escalada. La tregua fue ratificada en vísperas del Eid al-Fitr, la celebración que marca el cierre del mes sagrado de Ramadán.

Eid al-Fitr marca el cierre del mes sagrado de Ramadán en el mundo musulmán (Reuters)

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, detalló que la suspensión de las operaciones militares se mantendrá desde el jueves hasta el lunes próximo y constituye, en palabras del funcionario, “un gesto de buena fe y en consonancia con las normas islámicas”.

Attaullah Tarar señaló que la suspensión militar es “un gesto de buena fe” (Reuters)

La confirmación del alto el fuego llegó pocos días después del ataque aéreo más mortífero en el conflicto reciente. La noche del lunes, fuerzas paquistaníes bombardearon un centro de rehabilitación de adicciones en la capital afgana, lo que generó denuncias de Afganistán sobre la magnitud de la tragedia.

Según las autoridades talibanas, el saldo fue de alrededor de 400 muertos y más de 200 heridos, cifras que no pudieron ser verificadas de manera independiente. Voluntarios de la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana ayudaron a trasladar decenas de ataúdes hacia una fosa común en las afueras de Kabul, en una ceremonia fúnebre donde se reunieron familiares y funcionarios.

El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, informó que al menos 50 ataúdes llegaron al lugar, aunque la identificación de víctimas seguía en proceso debido al estado de los restos.

Por su parte, el ministro del Interior talibán, Sirajuddin Haqqani, expresó durante el funeral que las personas fallecidas fueron “víctimas inocentes” y advirtió que el gobierno buscará vengar el ataque.

Haqqani advirtió que el gobierno buscará vengar el ataque aéreo en Kabul (Reuters)

“No queremos la guerra, pero la situación ha llegado a este punto. Intentamos resolver el problema por vías diplomáticas”, declaró Haqqani

El vocero del gobierno talibán, Zabiullah Mujahid, reafirmó que defender Afganistán constituye una obligación nacional y religiosa, y anticipó que cualquier agresión recibirá una respuesta proporcional.

El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid reafirmó la obligación nacional y religiosa de defender Afganistán (EFE)

Por su parte, Pakistán rechazó que el blanco del bombardeo haya sido un hospital civil. Según declaraciones de Attaullah Tarar recogidas por The Washington Post, las fuerzas paquistaníes atacaron únicamente infraestructuras militares y depósitos de munición vinculados a grupos insurgentes.

Tarar afirmó que los objetivos eran “estructuras del régimen talibán afgano, su infraestructura terrorista y todas las instalaciones que apoyan o promueven a los terroristas”. Añadió que, tras los ataques, se observaron explosiones e incendios por la presencia de armamento en el lugar. Islamabad calificó de “propaganda” las acusaciones afganas sobre la magnitud de la mortandad civil.

(Con información de AFP y AP)