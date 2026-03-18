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Amenazas de Irán y el petróleo Brent en precios récord: el análisis de un especialista en seguridad y defensa sobre la tensión en Medio Oriente

El especialista en defensa Juan Battaleme analizó la escalada de amenazas de Irán sobre instalaciones petroleras del Golfo Pérsico en una entrevista con Infobae al Mediodía. El impacto inmediato se refleja en la suba del precio del petróleo Brent y en la alarma internacional por la seguridad energética

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Las amenazas de Irán sobre refinerías del Golfo Pérsico disparan el precio del petróleo Brent por encima de los 108 dólares

Juan Battaleme, ex secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, advirtió en Infobae al Mediodía que la amenaza de Irán sobre las refinerías del Golfo ya disparó el Brent a 108 dólares y podría provocar una crisis global de abastecimiento.

En una entrevista durante el debate en vivo de Infobae al Mediodía, el analista internacional dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont y el resto del staff sobre el cambio de escenario tras el ataque israelí a campos de gas iraníes y la reacción inmediata de Teherán.

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Irán amenaza con atacar las instalaciones petroleras clave del Golfo

“Estamos hablando de un Brent en USD 108,79”, precisó Andrei Serbin Pont al analizar la reacción de los mercados tras la amenaza iraní. La advertencia de Irán, que incluye una lista de blancos en Qatar y Arabia Saudita, forzó a evacuar y detener operaciones en varias instalaciones, según explicó el panel con datos de Bloomberg. “Varias de estas plantas ya están declarando que las están evacuando en preparativos para un posible ataque”, sostuvo Serbin Pont, lo que refuerza el riesgo de una interrupción mayor en el suministro energético global.

Battaleme destacó la paradoja del conflicto: “Irán dice: ‘Voy a atacar todas estas infraestructuras petroleras, el precio del petróleo sube’. Irán recauda más, porque no tiene el bloqueo petrolero en este momento. China paga más por el petróleo que le compra a Irán. Eso ya es una locura”. El impacto ya se siente en Argentina y el mundo, donde “aumenta el petróleo y no importa lo que hagas, te impacta”, remarcó Duffard. La logística nacional, dependiente del combustible, sufre la volatilidad del mercado internacional.

El uso de bombas penetradoras
El uso de bombas penetradoras estadounidenses, como la GBU 72 y la GBU 57A/B, revela la creciente sofisticación del arsenal militar en el conflicto del Golfo (REUTERS)

Estados Unidos ensaya bombas antibúnker en el Golfo

El panel abordó el uso de bombas penetrantes norteamericanas tras los recientes ataques a posiciones iraníes. Serbin Pont detalló: “Estados Unidos habría utilizado diferentes tipos de bombas penetradoras. Específicamente, se especula que podrían haber sido la GBU 72, que es una de las más avanzadas que se vienen desarrollando en los últimos años. Permiten atravesar por lo menos unos cinco metros de concreto en esta versión más avanzada”.

Battaleme profundizó sobre la capacidad destructiva de estos proyectiles: “La GBU 57A/B Massive Ordnance Penetrator es una bomba de 13.700 kilogramos que permite penetrar hasta 61 metros de concreto reforzado”. El ataque a campos de gas como South Pars demuestra la sofisticación del arsenal estadounidense y la carrera tecnológica entre potencias para vulnerar las fortificaciones subterráneas de Irán.

Rusia y China modifican el tablero de la guerra energética

Consultado por la influencia externa, Battaleme explicó: “Irán está empezando a tener inteligencia de Rusia. Antes necesitabas diez misiles para pegarle a algo, ahora con uno o dos tenés más chance. Hoy Rusia le está proveyendo inteligencia satelital, le están marcando cuáles son los objetivos más rentables”. El apoyo ruso optimiza la capacidad de daño iraní sobre infraestructuras estratégicas, mientras la falta de una coalición internacional limita la reacción de Estados Unidos.

La volatilidad del conflicto en
La volatilidad del conflicto en el Golfo redefine alianzas globales, con Estados Unidos, Israel, Irán y potencias como China y Rusia en disputa por la seguridad energética (Infobae en Vivo)

La situación se complejiza con la postura de China, principal comprador del crudo iraní. “China está activo a nivel diplomático, se aseguró de que lo que salga de Irán y vaya para China no se lo toquen los norteamericanos”, subrayó Battaleme. El panel recordó que, a diferencia de conflictos previos, Estados Unidos hoy permite que buques iraníes crucen el estrecho de Ormuz hacia Asia, para evitar una escalada directa con China.

Battaleme sintetizó el escenario: “La voluntad norteamericana es irse cuanto antes, terminar la misión. Trump está apurado porque lo corren los tiempos del Congreso. Israel defiende la supervivencia de su Estado. Irán, sobrevivir. Los países del Golfo, salvar la infraestructura petrolera. Podés terminar en la paradoja de que en una semana digan: Irán ganó, Estados Unidos ganó, Israel sigue bombardeando y los países del Golfo salvaron la infraestructura”.

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