Una ola de calor extrema en el suroeste de EEUU eleva el riesgo de muertes infantiles en autos estacionados

La ola de calor en el suroeste de EE.UU. ha elevado las muertes infantiles por golpes de calor en vehículos a niveles preocupantes, según autoridades y expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de calor excepcional en el suroeste de Estados Unidos ha incrementado el riesgo de muertes infantiles asociadas a golpes de calor en vehículos, según el Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la organización estadounidense Kids and Car Safety. El fenómeno, que comenzó el 17 de marzo, afecta a 18 millones de personas bajo advertencias de calor extremo, con temperaturas máximas que han superado los registros históricos en ciudades como Los ángeles, Phoenix y Las Vegas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El aumento temprano de las temperaturas llevó a entidades como Kids and Car Safety y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras a reforzar las alertas sobre los peligros de dejar a niños en autos estacionados, incluso por periodos breves. Según datos de Kids and Car Safety, en promedio, cerca de 40 menores fallecen cada año en Estados Unidos debido a hipertermia vehicular, siendo la mayoría menores de tres años.

Las muertes infantiles en vehículos por altas temperaturas han sido documentadas de manera sistemática desde hace más de tres décadas. Según los registros de Kids and Car Safety y del proyecto de investigación No Heat Stroke de la Universidad Estatal de San José, desde 1990 se contabilizan al menos 1.165 fallecimientos de menores en estas circunstancias. Las causas principales incluyen descuidos accidentales, ingreso autónomo de los menores al vehículo y casos donde los niños son dejados intencionalmente, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

¿Cuántos niños mueren cada año?

La cantidad de menores que pierde la vida por golpes de calor en vehículos se mantiene estable desde la década de 1990. Según el registro actualizado de No Heat Stroke, desde 1998 el promedio anual es de entre 37 y cuarenta fallecimientos. Kids and Car Safety reportó 35 casos en 2025, una cifra similar a los datos históricos. Estos incidentes se distribuyen en la mayoría de los estados del país, sin diferencias destacables por nivel socioeconómico ni por región.

La mayoría de las víctimas son menores de tres años, quienes no poseen la capacidad física para salir del vehículo por sí mismos. Este patrón se repite en los informes de las organizaciones y en los datos oficiales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Las temperaturas extremas han puesto bajo advertencia por calor a 18 millones de personas en ciudades como Phoenix, Los Ángeles y Las Vegas, marcando récords en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué un auto es mortal para los niños?

El interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas letales en cuestión de minutos, incluso cuando el clima exterior es templado. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el mayor incremento de temperatura se produce durante los primeros 10 minutos después de apagar el motor. Un estudio citado por Kids and Car Safety indica que el habitáculo puede superar los 50 °C (122 °F) aunque la temperatura exterior sea apenas de 16 °C (60 °F).

La fisiología infantil amplifica el peligro: la temperatura corporal de los niños se eleva entre tres y cinco veces más rápido que la de los adultos. Los menores tampoco cuentan con mecanismos eficientes para regular el calor y no pueden abandonar el automóvil sin ayuda.

¿Cómo ocurren estas muertes?

De acuerdo con los análisis de Kids and Car Safety, el 54 % de las muertes sucede por un olvido accidental de quien tiene a cargo al menor. Pequeños cambios en la rutina diaria, distracciones o malentendidos entre cuidadores suelen estar detrás de estos eventos. La fundadora Janette Fennell señaló en el diario estadounidense USA Today: “El error más peligroso que puede cometer un cuidador es pensar que esto nunca le ocurrirá”.

En 25 % de los casos, los menores ingresan solos al vehículo y quedan atrapados sin que los adultos lo adviertan. Por otra parte, 16 % de las muertes corresponde a situaciones en que los niños son dejados deliberadamente en el automóvil, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

¿En qué meses y lugares son más frecuentes?

Las muertes por golpes de calor en vehículos afectan a todo el territorio estadounidense y pueden ocurrir en cualquier mes del año. No Heat Stroke ha documentado casos desde enero hasta diciembre. Los estados del sur y suroeste, como California, Arizona y Texas, reportan más casos debido a su clima, aunque ningún estado está exento.

Durante la actual ola de calor de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para más de 18 millones de personas. El 17 de marzo, Long Beach alcanzó 36,7 °C (98 °F) y Woodland Hills llegó a 38,3 °C (101 °F), cifras superiores a los promedios históricos para la época.

En Estados Unidos, un promedio anual de entre 37 y 40 niños muere por hipertermia vehicular, siendo la mayoría menores de tres años, según Kids and Car Safety. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención según autoridades

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras mantiene campañas de concientización bajo el lema: “Nunca deje a un niño solo en el auto, ni un minuto”. El Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix aconseja a la población: “Mire antes de cerrar”, como parte de la estrategia nacional para evitar tragedias.

En un comunicado institucional, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras señaló: “La temperatura corporal de los niños sube de tres a cinco veces más rápido que la de los adultos. Un golpe de calor puede causar la muerte en poco tiempo”. Estas campañas buscan que los adultos adopten rutinas de revisión antes de abandonar el vehículo.

Recomendaciones clave

Las organizaciones especializadas y las autoridades difunden una serie de medidas recomendadas:

Colocar un objeto esencial, como un teléfono, en el asiento trasero con el menor.

Solicitar a las guarderías que notifiquen a los padres si el niño no es entregado según lo previsto.

Mantener el vehículo cerrado y las llaves fuera del alcance de los niños.

Utilizar un peluche en la silla infantil y colocarlo en el asiento delantero como recordatorio visual.

Pedir a los cuidadores que mantengan comunicación constante, especialmente cuando se alteran las rutinas.

Janette Fennell remarcó en USA Today: “La prevención comienza por reconocer que esto puede ocurrirle a cualquier persona”.

Impacto de la ola de calor actual

El episodio de calor actual ha superado récords históricos en ciudades del suroeste. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el 17 de marzo Phoenix alcanzó temperaturas cercanas a 42 °C (107 °F), niveles que normalmente se dan recién en mayo. Kids and Car Safety y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras señalan que la persistencia de temperaturas elevadas en meses inusuales incrementa el riesgo de incidentes, pues la exposición breve puede volverse mortal para los niños.

Las autoridades han intensificado las advertencias y las acciones preventivas en medios de comunicación y redes sociales, solicitando a la población que extreme las precauciones y reporte situaciones de riesgo.

El interior de un automóvil puede superar los 50 °C en minutos, incluso con temperaturas exteriores moderadas, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la comunidad y las campañas

Las autoridades y organizaciones especializadas insisten en la necesidad de que la ciudadanía permanezca atenta a los avisos oficiales y refuerce los hábitos de revisión antes de abandonar un vehículo. Si se observa a un niño solo en un automóvil, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras recomienda contactar de inmediato a los servicios de emergencia.

El monitoreo y la actualización de las cifras de muertes infantiles por hipertermia vehicular continuará bajo la supervisión de Kids and Car Safety, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Servicio Meteorológico Nacional. Las campañas de prevención seguirán activas mientras continúen las condiciones meteorológicas extremas, de acuerdo con los portales institucionales y los reportes de las agencias.