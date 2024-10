Liam Neeson dijo que está “locamente enamorado” de Pamela Anderson

(REUTERS/Mario Anzuoni/MAJA SMIEJKOWSKA)

Pamela Anderson y Liam Neeson, antiguos compañeros de reparto, dejaron entrever una relación de profunda admiración mutua durante la filmación de la nueva versión de la comedia de policías, Naked Gun, protagonizada originalmente por Leslie Nielsen. Este proyecto los unió, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, destacando la complicidad que se forjó entre ellos.

Según Page Six, Anderson describió a su co-protagonista como “el caballero perfecto”, destacando su respeto y amabilidad. “Neeson me cuidó con sinceridad — me envolvía con su abrigo cuando tenía frío”, comentó la actriz.

Por su parte, el reconocido artista compartió sus sentimientos, diciendo a People que está “locamente enamorado” de su compañera. “Con Pamela, primero que todo, estoy locamente enamorado de ella. Es simplemente maravillosa para trabajar”, dijo el intérprete de películas de acción.

Este tipo de mutualidad no solo se evidenció en sus declaraciones, sino también en gestos cotidianos durante el rodaje, como cuando Anderson le preparaba pan y galletas a Neeson, dejando sus bocadillos en el camerino del actor.

Más allá de la química en el set, sus interacciones reflejan admiración sincera, ya que ambos señalaron cómo se impactaron positivamente el uno al otro. Neeson, famoso por su papel en Taken, destacó la humildad y profesionalismo de Anderson. Según Fox News, Neeson enfatizó que la actriz, conocida por Baywatch, no tiene un “enorme ego” y la describió como divertida y sencilla, alguien con quien es fácil trabajar. Anderson, a su vez, expresó cómo Neeson “sacó lo mejor de ella” con su experiencia y respeto.

Este fuerte vínculo profesional contrasta con la postura reciente de Neeson sobre las relaciones personales. Como reportó Fox News, el actor, de 72 años, declaró recientemente que había dejado atrás las citas, afirmando, “Estoy más allá de todo eso”. Su declaración viene tras una vida amorosa marcada por momentos difíciles, especialmente tras el fallecimiento de su esposa, Natasha Richardson, en 2009. Anteriormente, el artista había mantenido relaciones con personalidades del ámbito cinematográfico y artístico como Julia Roberts y Helen Mirren.

Por su parte, la trayectoria de Pamela Anderson, de 57 años, se ha visto renovada con su papel en esta nueva película, asumiendo el personaje de una "femme fatale". Este rol representa un regreso a los grandes reflectores y una oportunidad de mostrar su versatilidad actoral junto a una figura tan establecida en el cine como Liam Neeson.

La dinámica entre Anderson y Neeson no solo enriquece la película, sino que marca un regreso significativo para la actriz al drama cómico en el cine. Esta colaboración parece capturar la esencia de lo mejor de ambos actores, lo que augura un trabajo memorable que muchos esperan ver en pantalla. Para la audiencia, la química genuina entre ambos podría ser un elemento clave en el éxito de esta reinterpretación del clásico cómico.

La dinámica fuera del set incluye gestos cotidianos que refuerzan su relación amistosa. (Reuters/Everett Collection)

¿Por qué Liam Neeson se retiró?

Conocido por su participación en películas de acción, expresó recientemente su creciente preocupación por seguir interpretando roles que requieren un esfuerzo físico considerable. “No quiero que otro haga mis escenas de lucha por mí”, comentó Neeson, quien a sus 72 años admite que “esto tiene que parar en algún momento”. El icónico actor todavía disfruta de participar en sus propias escenas de combate, aunque reconoce que no llega al nivel de Tom Cruise, quien es famoso por realizar sus propias acrobacias de alto riesgo.

Al igual que sus predecesores en el género de acción como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis, ha tomado el testigo en el cine avanzado en su carrera. Reflejando sobre su larga trayectoria de decenas de películas, el actor parece mostrar signos de agotamiento frente a las demandas físicas que sus roles implican. “Tengo 72 años”, declaro, sugiriendo así que su tiempo protagonizando papeles físicamente exigentes podría estar acercándose a su fin.

“No puedo engañar más al público”, concluyó.