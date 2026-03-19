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Estados Unidos sopesa levantar las sanciones al petróleo iraní en el mar en medio de la guerra en Medio Oriente

El conflicto ha elevado los precios del crudo y la gasolina, afectando a consumidores estadounidenses

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El levantamiento de sanciones permitiría
El levantamiento de sanciones permitiría que Irán comercialice parte de su petróleo retenido (Reuters)

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el jueves que Washington podría levantar las sanciones sobre el petróleo iraní que ya se está exportando, debido al aumento vertiginoso de los precios de la energía a causa de la guerra en Oriente Medio.

Scott Bessent sugirió que EE.UU.
Scott Bessent sugirió que EE.UU. podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas (Reuters)

Esta deliberación se produce mientras Washington se esfuerza por aliviar los altos costos de la energía que se han ido trasladando a los consumidores estadounidenses, aunque un funcionario de la administración Trump agregó que “no se están considerando restricciones a las exportaciones de petróleo y gas”.

Los analistas advierten que la relajación de las sanciones corre el riesgo de beneficiar a Teherán, objetivo de los ataques estadounidenses e israelíes, pero algunos ven esto como una forma de incorporar socios a una coalición para reabrir el estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz es
El Estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de una quinta parte del crudo mundial (Reuters)

Las declaraciones de Bessent a Fox Business el jueves se produjeron en un momento en que los precios del petróleo y el gas experimentaron un nuevo repunte después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Qatar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región.

Añadió que el gobierno estadounidense también podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas para ayudar a contener los costos.

Los precios de la energía se han disparado desde que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero desencadenaron la represalia de Teherán, que paralizó prácticamente el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Esto ha enredado las cadenas de suministro de energía y ahora está afectando a los consumidores estadounidenses.

En tiempos de paz, alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado a nivel mundial transita por esta vía fluvial crucial.

El mercado internacional de petróleo
El mercado internacional de petróleo enfrenta volatilidad por las tensiones geopolíticas (Associated Press)

El crudo Brent, de referencia internacional, ya había subido un 10 por ciento anteriormente, antes de moderarse a un aumento del 3,1 por ciento, hasta los 110,67 dólares por barril.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también se han disparado desde que comenzó la guerra.

Bessent estimó el jueves que hay alrededor de 140 millones de barriles de petróleo iraní en tránsito marítimo, lo que equivale a unas dos semanas de suministro que habrían ido a parar a China.

El objetivo es utilizar los barriles iraníes contra Teherán, mientras Washington intenta contener el aumento de los precios, afirmó.

Los barriles iraníes podrían usarse
Los barriles iraníes podrían usarse como herramienta de presión en negociaciones internacionales (Reuters)

La imagen que proyecta el levantamiento de las sanciones contra Irán parece contradictoria a primera vista, afirmó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

“Parece que estamos permitiendo que Irán venda su petróleo al mismo tiempo que estamos en guerra con ellos”, añadió.

‘Táctica de negociación’

Con una demanda mundial diaria de petróleo que supera los 100 millones de barriles, la flexibilización de las restricciones también liberaría apenas el equivalente a 1,5 días de suministro a nivel internacional, según Philip Luck, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“Si están pensando en cambiar los precios aquí en Estados Unidos, eso simplemente no va a suceder”, declaró a la AFP.

Pero añadió que la medida podría suponer un pequeño alivio para los aliados y socios de Estados Unidos en Asia.

En lugar de reducir los costes directamente, el economista de ING, James Knightley, cree que el levantamiento de las sanciones podría ser un indicio de que Washington quiere colaborar con sus socios para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El conflicto en la zona
El conflicto en la zona ha frenado casi por completo el transporte comercial y energético (Reuters)

Trump ya había intentado anteriormente persuadir a Francia, Japón, China, Gran Bretaña y Corea del Sur para que se unieran a ese esfuerzo, señaló.

Trump eximió por 60 días
Trump eximió por 60 días una ley marítima centenaria para facilitar la importación de energía (Reuters)

“Parece una táctica de negociación para intentar ganarse el apoyo de los chinos y reforzar la idea de una coalición naval para reabrir el estrecho de Ormuz”, declaró Knightley a la AFP.

Aunque el levantamiento de las sanciones pudiera “parecer contraproducente”, Washington podría considerar que “merece la pena el coste” si contribuyera a que China ejerciera cierta presión sobre Irán, afirmó.

El levantamiento de ciertas sanciones petroleras contra Irán se sumaría a las últimas medidas adoptadas por Washington para frenar el aumento de los precios de la energía.

A principios de este mes, Estados Unidos también autorizó temporalmente la venta de petróleo ruso sancionado que se encuentra en alta mar.

El crudo ruso sancionado que
El crudo ruso sancionado que permanece en el mar recibió un permiso especial para su comercialización (AP)

El miércoles, Trump suspendió durante 60 días una ley centenaria de transporte marítimo, en un intento por ayudar a aliviar los precios de la energía.

(AFP)

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