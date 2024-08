La tormenta Debby paralizó los grandes aeropuertos de Florida y dejó a cientos de pasajeros varados

La tormenta tropical Debby causó estragos en el sur de Florida, afectando gravemente a los principales aeropuertos de la región. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La tormenta tropical Debby ha causado estragos en el sur de Florida, afectando gravemente a los principales aeropuertos de la región y dejando varados a numerosos pasajeros. Según informaciones de CBS Miami, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) han registrado cientos de vuelos retrasados y cancelados por segundo día consecutivo.

De acuerdo con Telemundo 51, para este lunes en la mañana, en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) se reportaban 144 retrasos y 111 cancelaciones.

Hasta las 16:00 horas del 5 de agosto de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Miami se han contabilizado 248 retrasos y 155 cancelaciones, mientras que en el FLL hubo 212 retrasos y 127 cancelaciones. Muchos pasajeros se han visto obligados a dormir en los pasillos de los aeropuertos o buscar alojamiento en hoteles cercanos.

Según un comunicado del MIA “debido a la tormenta tropical Debby hubo un incremento en las cancelaciones”, al tiempo que aconsejaron a los viajeros a “por favor, confirmar el estatus de su vuelo con su aerolínea antes de llegar al aeropuerto”.

Nelsy Fernández, una viajera afectada, expresó su frustración: “Es muy incómodo porque cuando viajas con niños estás cansado, ellos están de mal humor, están molestos, como que no entienden. El día más cercano para volver a casa probablemente será el martes”. Doug Bickerson, otro pasajero, narró su difícil situación: “He estado atrapado en el aeropuerto bastante tiempo. Espero poder conseguir un vuelo de reserva esta noche. Si no, me voy mañana por la mañana sin dudarlo”. Iaroslava Sokolova, quien volaba desde Dubái, también se encontró en una situación desesperante, habiendo pasado 24 horas viajando solo para encontrarse con que su vuelo fue cancelado a su llegada a MIA, según información de CBS Miami.

El portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Jack Valera, recomendó a quienes tengan vuelos que consulten con su aerolínea antes de llegar al aeropuerto y lleguen con suficiente antelación. Valera sugirió llegar al menos tres horas antes para vuelos nacionales y más temprano para vuelos internacionales, indicando que el aeropuerto estaba operando a plena capacidad debido a los retrasos y cancelaciones continuas, de acuerdo con CBS Miami.

Por su parte, Clint Henderson del sitio de noticias de viajes The Points Guy, aconsejó a los pasajeros buscar vuelos alternativos con diferentes aerolíneas o desde aeropuertos cercanos. Henderson también mencionó que, dado que los retrasos y cancelaciones se deben al clima, las aerolíneas no están obligadas a proporcionar vales para gastos adicionales. “Por eso me encanta reservar con una tarjeta de crédito que tenga seguro de cancelación y AAA (American Automobile Association, una organización estadounidense que brinda servicios de emergencia vial, seguros y viajes). Porque a veces, aunque la aerolínea no te ayude, a veces el seguro de la compañía de la tarjeta de crédito cubre los costos adicionales”, dijo Henderson.

La situación se agravó con la tormenta tropical Debby, que anteriormente era un huracán de categoría 1 antes de ser degradada por el Centro Nacional de Huracanes. Según Associated Press, aunque la tormenta se ha debilitado, aún presenta un peligro significativo de lluvias torrenciales, inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a medida que avanza hacia el norte de Florida y zonas de Georgia y Carolina del Sur.

Esta tormenta ha dejado a cientos de miles de personas sin electricidad en Florida y Georgia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alertó sobre las posibles inundaciones debido a la saturación de las vías fluviales en el norte del estado. “Es una tormenta muy saturada y húmeda. Cuando llegue a su punto máximo y el agua que bajará desde Georgia, es algo por lo que estaremos en alerta no solo durante el día de hoy, sino durante la próxima semana”, declaró DeSantis.

En el condado de Taylor, donde Debby tocó tierra, el sheriff Wayne Padgett informó que no hubo muertos ni heridos, pero aconsejó a los evacuados no regresar inmediatamente debido a las mareas crecientes y las inundaciones. Associated Press también señaló que los estados de Georgia y Carolina del Sur están en alerta debido a posibles precipitaciones récord.

Además de afectar los vuelos, la tormenta ha causado estragos en otros medios de transporte y logística. Condé Nast Traveler informó sobre interrupciones en los cruceros, con varios navíos cambiando sus itinerarios, incluido el puerto de cruceros de Tampa, que fue cerrado temporalmente. Travel + Leisure y Telemundo 51 detallaron que aerolíneas como American Airlines, United, Southwest y Delta han sido las más afectadas por cancelaciones de vuelos.

A medida que Debby avanza, su impacto se siente en múltiples frentes. En Savannah, Georgia, los residentes llenaban sacos de arena para prepararse contra las inundaciones históricas promovidas por la tormenta, mientras las autoridades trataban de despejar desagües y alcantarillas para mitigar el riesgo de inundaciones.

Hasta el momento, las pérdidas humanas son considerables. Un niño de 13 años murió cuando un árbol cayó sobre su casa móvil cerca de Gainesville. Sin embargo, las víctimas mortales no se limitan a Florida. Hubo otros fallecimientos relacionados con la tormenta, incluidos un conductor de camión que perdió el control de su vehículo y una mujer con su hijo de 12 años en un accidente de tráfico en el norte del estado.

La vicepresidenta Kamala Harris pospuso un viaje a Georgia en vista de la tormenta, cancelando su parada en Savannah prevista para el jueves. Esta decisión afectará sus actividades de campaña en varios estados clave.

Con la tormenta moviéndose hacia el norte-noreste y ralentizándose mientras gira hacia el este, Debby continúa siendo una amenaza significativa para las áreas afectadas por su vasto radio de acción.