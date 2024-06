Debate en Estados Unidos EN VIVO: Joe Biden y Donald Trump se enfrentan en un duelo que podría cambiar la trayectoria de la campaña

Una sobrina de Trump se une al equipo de Biden la noche del debate electoral

Mary Trump , sobrina del ex presidente estadounidense, se unió este jueves al equipo del actual mandatario, Joe Biden, como invitada especial de la ‘spin room’, el espacio donde el personal del líder demócrata comentará a la prensa el debate electoral de este jueves por la noche.

El apoyo de Mary Trump al rival electoral de su tío no es sorprendente. La escritora y psicóloga, de 59 años, ha hablado públicamente en el pasado del “racismo” y la “incompetencia” del ex presidente: “Solía tener pena por él, pero luego eso me resultó imposible”, dijo en una entrevista hace más de tres años.