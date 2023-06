La perturbadora tranquilidad del asesino junto a su rifle: así detuvieron al hombre que fusiló a sus tres hijos pequeños

Chad Doerman se enfrenta a tres cargos de asesinato

Se conocieron las imágenes en las que el hombre de Ohio acusado de matar con un rifle a sus tres hijos pequeños es detenido por la policía en su casa.

El video muestra a los agentes que respondieron a las llamadas al 911 después de las 16.00 horas del 15 de junio. Los policías se acercan a Chad Doerman, que parece ignorar algunas de sus órdenes, pero es detenido sin ofrecer resistencia.

Al momento del arresto, el asesino se encontraba sentado junto a su rifle en unos escalones de la puerta de entrada de su casa. Los agentes lo ven e inmediatamente lo inmovilizan y le colocan las esposas.

Doerman parecía tranquilo y en reiteradas oportunidades les garantiza a los policías que no los lastimaría ni tampoco huiría. “No voy a hacerte daño. No voy a lastimar a nadie”, le dice a uno de ellos.

Al momento del arresto, Doerman se encontraba sentado junto a su rifle en unos escalones de la puerta de entrada de su casa

“¿Tienes algo encima?”, le pregunta el oficial. “No, no tengo nada, hombre. El teléfono, eso es todo”, contesta el acusado, quien se encuentra detenido bajo fianza de 20 millones de dólares.

Luego el ayudante del sheriff lo levanta y llega otro para escoltarlo hasta la parte trasera de un coche patrulla. “¿Puede sacarme la cartera del bolsillo?”, pregunta Doerman a un agente mientras se lo llevan esposado.

“Cállate, tienes derecho a guardar silencio”, responde el agente. “Úsalo, joder”.

Doerman también está acusado de herir a la madre de los niños en la casa de la familia

Doerman, de 32 años, que también está acusado de herir a la madre de los niños en la casa de la familia, ha sido acusado de asesinato con agravantes, informaron las autoridades.

Los agentes encontraron a tres niños de 3, 4 y 7 años fuera de la casa con heridas de bala e intentaron salvarles la vida, pero murieron en el lugar.

La oficina del sheriff comunicó que la madre de 34 años, que no fue identificada, estaba fuera de la casa y había sufrido un disparo en la mano. Fue trasladada a un hospital con heridas que no parecían poner en peligro su vida.

Foto sin fecha publicada por la oficina del alguacil del condado de Clermont en la que aparece Chad Doerman, quien está acusado de matar a disparos a sus tres hijos pequeños el jueves 15 de junio de 2023 en Monroe Township, Ohio. (Oficina del Sheriff del Condado de Clermont vía AP)

Doerman fue hallado sentado en una entrada de la vivienda y detenido sin incidentes. Fue acusado de tres cargos de asesinato con agravantes el viernes, cuando un fiscal declaró ante el tribunal que Doerman había admitido haber alineado a los niños en el patio y haberles disparado.

Los vecinos de Monroe Township, a unos 120 kilómetros al oeste de Columbus, informaron que habían oído varios disparos en lo que, según ellos, suele ser un barrio tranquilo y apacible.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: